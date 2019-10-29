Банк России установил официальные курсы валют на 30 октября. Курс доллара понизился на 3,8 копейки, составив 63,832 рубля (63,87 рубля на 29 октября). Курс евро понизился на 6,13 копейки, до 70,7769 рубля (с 70,8382 рубля на 29 октября).

Официальный курс доллара снизился на 4 копейки, евро — на 6 копеек

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