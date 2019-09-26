Финансы
РИА НовостиОфициальный курс евро снизился на 20 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 20,34 копейки - до 70,3834 рубля, курс доллара увеличился на 10,15 копейки - до 64,2888 рубля, следует из данных Банка России.
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Наука
Ученые рассказали об опасности чайных пакетиков
Газета.Ru 15:04
Кино
В сиквеле «Зомбилэнда» появятся мертвые Т-800
В фильме "Zомбилэнд: Контрольный выстрел", являющемся сиквелом черной комедии, действие которой происходило в мире восставших мертвецов, появится новый вид зомби, куда более опасный, чем те, которых зрители видели ранее.
Kinonews.ru 16:30
Происшествия
В Тюменской области похищенный няней младенец найден мертвым
24-летнюю девушку, которая присматривала за малышом, нашли в лесу в трех километрах от частного дома на улице Северной, в котором жила семья ребенка.
Российская газета вчера в 07:57
Политика
США вновь расширили санкции против России
В четверг, 26 сентября, стало известно, что Вашингтон ввел санкции против одной российской компании, трех граждан и пяти судов.
Новости Воронежа 12:37
Происшествия
Скончался адвокат Александра Кокорина
Адвокат Андрей Ромашов, защищавший в суде футболиста санкт-петербургского "Зенита" и сборной России Александра Кокорина, умер во вторник.
Российская газета 03:32
Экономика
ЕАО готовится переходить на новую систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами
В ЕАО продолжается подготовка к переходу на новую систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами.
РИА Биробиджан 07:30
Происшествия
Появились кадры с места стрельбы в московском общежитии
Появилось видео с места стрельбы в общежитии в Чертаново.
РИА Новости 20:45
Экономика
Телефонные мошенники создают колл-центры на Украине
Часть мошеннических колл-центров, которые используют подмену номеров для имитации звонка от банка, располагается на Украине.
Известия 20:45
Армия и оружие
В Донбассе внезапно обострилась ситуация: бои по всей линии фронта, ВСУ несут потери
По данным Киева, накануне неспокойно было по всем направлениям: стреляли вблизи Марьинки, что на окраине Донецка, неподалеку от Гнутово и Новоселовки Второй, у Павлополя, Красногоровки, Водяного и Пищевика.
Российский Диалог вчера в 04:04
Музыка
Натали порадовала поклонников новым треком
Новый трек получил название «Мужчина-мечта» (16+). Премьера новой песни состоялась 26 сентября.
Newsroom24 05:36
Армия и оружие
США обвинили власти Сирии в применении химоружия в Латакии в мае
Сирийские власти ответственны за химатаку с применением хлора, осуществленную в провинции Латакия 19 мая, заявил госсекретарь США Майкл Помпео на пресс-конференции на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН.
Коммерсантъ 20:44
Политика
Опубликованы кадры изнутри четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС
Журналисты посетили диспетчерскую четвертого энергоблока на Чернобыльской АЭС, кадры из зоны отчуждения опубликовало агентство Ruptly.
РИА Новости 15:15
Игры
Naughty Dog рассказала о 3-часовом демо The Last of Us: Part II
Naughty Dog рассказала о трёхчасовой демонстрационной версии The Last of Us: Part II, которую позавчера удалось попробовать немногим журналистам.
Игромания.ру 16:40
Экономика
В Приморье на митинг выйдут сотрудники авиазавода «Прогресс»
Ранее в пресс-службе арсеньевского авиазавода «Прогресс» сообщили, что предстоящее сокращение 220 сотрудников затронет управленческий состав.
Prim.News 14:36
Шоу-бизнес
Модель Деми Роуз поделилась красотой момента, прикрывшись в ванне одними лишь лепестками
Известная британская модель Деми Роуз, судя по всему, прекрасно знает, чем привлечь внимание к своей персоне.
Дни24 11:09
Наука
Поставлен новый рекорд квантовой суперпозиции
Naked Science 24 сентября в 16:28
Общество
В МЧС предупредили об ответственности за курение на балконах
МЧС России предупредило, что с 1 октября курильщики будут привлекаться к ответственности за курение на балконах квартир в случае пожара.
ТАСС 15:39
Экономика
Forbes назвал крупнейшие в России иностранные компании
Аналитики издания Forbes составили рейтинг крупнейших компаний с иностранным участием, которые работают в России.
Труд вчера в 06:34
Политика
Соловьев призвал ввести санкции против Украины после слов Зеленского
Телеведущий Владимир Соловьев возмутился заявлениями президента Украины Владимира Зеленского и призвал ввести санкции против Киева.
Rambler News Service 01:22
Религия
Православная церковь отмечает праздник Воздвижения креста Господня
Православные христиане отмечают в пятницу один из 12 главных церковных праздников – Воздвижение креста Господня, патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит литургию в Софийском соборе в Самаре.
РИА Новости 17:14
Происшествия
Летевший из Вены в Токио самолет экстренно сел в Хабаровске
Российская газета 20:45
Политика
«Коммерсантъ» узнал о послании Путина НАТО с предложением по ракетам
Президент России Владимир Путин 19 сентября отправил послание в страны НАТО с предложением, которое касается ракет средней и меньшей дальности.
РБК 24 сентября в 22:11
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 04:27
Авто
Кроссовер от Aston Martin получит самый мощный V8 фирмы
Стало известно, что кроссовер Aston Martin DBX получит самый мощный V8, который когда-либо производился британской фирмой.
UsedCars.ru вчера в 09:55
Экономика
Лукашенко: Белоруссия ищет альтернативу российской нефти
По словам белорусского лидера, искать альтернативные варианты покупки Белоруссией нефти приходится из-за налогового манёвра в нефтяной сфере РФ.
REGNUM 05:58
Политика
Зеленский объяснил критику Макрона и Меркель в беседе с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему раскритиковал своих европейских коллег во время телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом.
РЕН ТВ вчера в 20:53
Авто
Сбербанк хочет запустить сервис по продаже автомобилей
Автоновости дня 24 сентября в 01:25
Происшествия
Элитный отдых в Дубае обернулся для танцовщицы сексуальным рабством
55 дней провела в сексуальном рабстве в ОАЭ 31-летняя Анастасия Орлова из Хабаровска.
Вести.Ru 11:30