Финансы
Московский КомсомолецОфициальный курс доллара на понедельник понижен до 66,49 рубля
Банк России понизил официальный обменный курс доллара к рублю на первый рабочий день на 25,74 копейки, до 66,4897 рублей. Официальный курс единой евровалюты понижен на 57,11 копейки, до 73,3847 рубля.
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Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 00:27, Вашингтон
Шоу-бизнес
Сальма Хайек встретила свое 53-летие в голубом бикини
РЕН ТВ 01 сентября в 20:53
Политика
Экс-министр экономики Украины назвал потери Киева от блокады Крыма
Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что в связи с блокадой Крыма потери украинской экономики составляют около $1 млрд.
RT на русском вчера в 23:30
Происшествия
На Багамах жертвами урагана «Дориан» стали пять человек
На островах Абако (Багамы) не менее пяти человек погибли из-за урагана "Дориан".
Российская газета вчера в 18:25
Происшествия
В Калужской области нашли тело пропавшего девятилетнего мальчика
Тело девятилетнего мальчика, поиски которого велись в Калужской области, обнаружено в водохранилище города Кирова, сообщила РИА Новости представитель УМВД по региону.
РИА Новости вчера в 12:47
Политика
Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне
В заявлении пресс-службы посольства, опубликованном на сайте диппредставительства, говорится, что подобное заявление Джонсона на фоне 80-летия начала Второй мировой войны вызывает удивление.
RT на русском вчера в 18:29
Происшествия
В Москве задержали журналиста Илью Азара
Lenta.ru вчера в 15:14
Общество
ЕГЭ в дополнительный период в сентябре сдадут около 10 тыс. человек
В дополнительный период в сентябре ЕГЭ сдадут почти 10 тыс. человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.
РБК вчера в 21:58
Политика
Пенс обвинил Россию в намерении разрушить партнерство США и Польши
Вице-президент США Майк Пенс обвинил Россию в попытках поссорить Вашингтон и Варшаву.
РБК вчера в 17:40
Происшествия
В Северной Осетии вспоминают жертв Беслана
В Северной Осетии вспоминают жертв захвата школы в Беслане, произошедшего 15 лет назад, об этом 1 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 01 сентября в 06:16
Политика
Две трети россиян слышали об акциях протеста в Москве
Об акциях протеста из-за недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму слышали две трети россиян.
РБК вчера в 17:39
Экономика
Иностранцам разрешат покупать землю на Украине
Иностранцы смогут приобретать землю на Украине.
Известия вчера в 17:23
Футбол
В Европе закрылось летнее трансферное окно
Первым традиционно закрылось окно в немецкой Бундеслиге – в 19:00 (здесь и далее – время московское).
Sports.ru вчера в 03:15
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Российская газета вчера в 18:48
Авто
Бывший топ-менеджер Jaguar займется переделкой Aston Martin
Специалисты компании Callum, основанной бывшим шеф-дизайнером Jaguar Яном Каллумом, представили лимитированную серию дораотанного и улучшенного Aston Martin Vanquish V12.
SpeedMe вчера в 08:25
Энергетика
Россия потеряет полтриллиона рублей из-за падения нефти
Налоговые поступления России снизятся на полтриллиона рублей в год из-за спада цены на самую распространенную отечественную нефть Urals, в которой больше серы, чем в других сортах.
Lenta.ru вчера в 18:45
Общество
Названо количество работающих россиянок
В целом, согласно подсчетам ведомства, в стране работает 59,8% населения старше 15 лет. Занятость среди мужчин при этом составляет 67,8%.
Известия вчера в 22:40
Политика
Кремль обсудит новую систему выборов в Госдуму
Зачем нужны изменения Идея возможного изменения принципа формирования Госдумы возникла в контексте задачи получить в палате следующего созыва устойчивое провластное большинство — не менее 226 голосов, сказали два близких к Кремлю источника РБК.
РБК вчера в 06:22
Культура
Розенбаум перенес операцию, продюсер и жена рассказали о его состоянии
Красная весна вчера в 13:31
Наука
Мощная магнитная буря обрушилась на Землю
Капитал страны вчера в 10:42
Здоровье
Краснодарские врачи изменили ток крови 81-летней пациентке и спасли ее от ампутации ног
Кубанские новости 00:00
Космос
Китай запланировал до конца года ещё восемь пусков «Куайчжоу-1А»
News.ru 31 августа в 07:28
Политика
Глава МИД Украины провёл переговоры с немецким коллегой
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко прибыл в Берлин, чтобы встретиться со своим немецким коллегой Хайко Маасом.
News.ru вчера в 13:35
Здоровье
5 особенностей приема аспирина, которые полезно знать всем
Существует популярная теория о том, что лечение простуды станет более эффективным, если принимать аспирин вместе с витамином С, существуют даже лекарственные формы таких миксов.
MedikForum.ru вчера в 23:30
Происшествия
Самолет Red Wings совершил вынужденную посадку в Краснодаре
ТАСС вчера в 23:21
Футбол
Переход Комличенко в ЦСКА сорвался
Переход форварда чешского "Млады Болеслав" Николая Комличенко в московский ЦСКА сорвался. Об этом сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru вчера в 16:27
Общество
Синоптики пообещали россиянам теплую слякотную зиму
Ранее в августе Гришковец пообещал москвичам теплую осень и позднюю зиму.
Известия вчера в 11:27
Политика
Стала известна новая схема обмена заключенными России и Украины
Обмен заключенными между Россией и Украиной, который может коснуться, в частности, задержанных в Керченском проливе украинских моряков, а также главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского и режиссера Олега Сенцова, был отложен из-за юридических проволочек.
Газета.Ru вчера в 16:20
Шоу-бизнес
Беременная Мария Миронова призналась, что давно замужем
Актриса разрешила журналистам написать, что она давно замужем, и ее супруг не имеет отношения к миру кино.
Актуальные Новости 00:21
Политика
Президент Эстонии: Вторая мировая закончилась для нас 25 лет назад
Военное обозрение 01 сентября в 22:56
Политика
Турция может купить у России дополнительные ЗРК С-400
RT на русском вчера в 10:53