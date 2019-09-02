Банк России понизил официальный обменный курс доллара к рублю на первый рабочий день на 25,74 копейки, до 66,4897 рублей. Официальный курс единой евровалюты понижен на 57,11 копейки, до 73,3847 рубля.

Официальный курс доллара на понедельник понижен до 66,49 рубля

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