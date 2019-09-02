Финансы

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецОфициальный курс доллара на понедельник понижен до 66,49 рубля

Банк России понизил официальный обменный курс доллара к рублю на первый рабочий день на 25,74 копейки, до 66,4897 рублей. Официальный курс единой евровалюты понижен на 57,11 копейки, до 73,3847 рубля.
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ЦБ РФ повысил на 3 сентября курс доллара до 66,62 рубля

ТАСС05:50

Курс доллара: рублю приготовили плохие новости

Expert.ru02:02

Официальный курс евро снизился на 21 копейку

РИА Новости05:45

Официальный курс доллара повысился на 13 копеек, евро — снизился на 21 копейку

Банки.ру05:40

Официальный курс доллара на вторник вырос до 66,62 рубля

ПРАЙМ05:34

ЦБ РФ установил курс доллара США с 3 сентября в размере 66,6235 руб

Финмаркет05:49

Официальный курс доллара на понедельник понижен до 66,49 рубля

Московский Комсомолецвчера в 21:25
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Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 12:52, Вашингтон
Политика

Путин раскритиковал Сбербанк за отказ помочь пострадавшим от паводка

Президент РФ Владимир Путин поручил вице-премьеру Виталию Мутко встретиться с главой Сбербанка Германом Грефом для реструктуризации долгов пострадавшим от паводка в Иркутской области и заявил, что несерьезно не идти на уступки.
РИА Новости 08:50
Происшествия

Более 30 человек погибли при пожаре на корабле в Калифорнии

По меньшей мере 34 человека погибли во время пожара на круизном корабле у побережья Калифорнии, сообщает FoxNews со ссылкой на представителей пожарной охраны округа Вентура.
Вести.Ru 09:16
Происшествия

Блогер в суде отверг обвинения в призывах убивать детей силовиков

Блогер Владислав Синица отверг обвинения в экстремизме, выдвинутые в его адрес из-за скандального поста в Twitter, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы.
РИА Новости 04:53
Политика

В Госдуме прокомментировали слова министра обороны Польши о репарациях

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал RT заявление министра обороны Польши Мариуша Блащака о том, что из-за «решения России» его страна не получила послевоенные репарации от Германии.
RT на русском 08:54
Происшествия

Подросток покончил с собой во время школьной линейки в Зеленограде

В Зеленограде ученик 7 класса покончил с собой перед началом торжественной линейки в школе, сообщают местные СМИ со ссылкой на информированные источники.
Газета.Ru 11:48
Происшествия

В Северной Осетии вспоминают жертв Беслана

REGNUM вчера в 06:16
Общество

Медведева поразил 1-й класс «М» в школе в Татарстане

Медведев подсчитал, что в этой школе должен быть 1-й "М" класс.
Интерфакс 08:21
Экономика

Кипр досрочно погасил долг перед Россией

Власти Кипра досрочно погасил перед Россией, выплатив оставшиеся €1,56 млрд.
Газета.Ru 12:31
Политика

Зеленский запретил снимать сына-первоклассника

RuNews24.ru 11:24
Происшествия

В Ярославле семь человек пострадали в ДТП с тремя маршрутками

Семь человек пострадали при столкновении трех маршруток в Ярославле вечером в понедельник, сообщило УМВД по региону.
РИА Новости 12:32
Футбол

Навас перешел в «ПСЖ», «Реал» арендовал Ареоля

«ПСЖ» объявил о переходе из «Реала» костариканского вратаря Кейлора Наваса. 32-летний голкипер подписал с клубом четырёхлетний контракт.
Спорт БИЗНЕС Online 12:41
Экономика

Правительство отказалось от Красноярского экономического форума

Руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко предложил в письме премьер-министру Дмитрию Медведеву отменить Красноярский экономический форум (КЭФ), проводившийся с 2004 года, сообщил РБК со ссылкой на источник в правительстве.
Коммерсантъ 09:18
Происшествия

Ягуар напал на посетительницу цирка в Липецке

VSE42 Новости 05:43
Армия и оружие

Зеленский уволил экс-главу Генштаба ВСУ с военной службы

Президент Украины Владимир Зеленский уволил бывшего главу Генштаба ВС страны Виктора Муженко с военной службы в запас, соответствующий указ опубликован на сайте главы украинского государства в понедельник.
РИА Новости 11:15
Футбол

Бразилец Лукас Сантос стал футболистом ЦСКА

Вести.Ru 11:06
Шоу-бизнес

Поклонская подтвердила развод с мужем

Депутат Госдумы Наталья Поклонская подтвердила развод с мужем.
РИА Новости 11:10
Футбол

Вячеслав Караваев стал игроком «Зенита»

Вести.Ru 12:14
Политика

Умер посол России в Египте Сергей Кирпиченко

РИА Новости 07:00
Футбол

Коноплянка перешел в донецкий «Шахтер»

Полузащитник «Шальке 04» Евгений Коноплянка подписал контракт с донецким «Шахтером».
Sport24.ru 12:33
Политика

Экс-президент Крыма перенес инсульт в Турции

Бывший крымский президент Юрий Мешков перенес инсульт в Турции.
Газета.Ru 10:00
Шоу-бизнес

Сальма Хайек встретила свое 53-летие в голубом бикини

Известная своей невероятной сексуальностью актриса Сальма Хайек отпраздновало свое 53-летие в голубом бикини.
РЕН ТВ вчера в 20:53
Политика

Премьер Грузии объявит об отставке

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе 2 сентября сделает заявление об отставке с поста главы правительства, сообщают местные СМИ.
Газета.Ru вчера в 17:01
Общество

Ураган «Дориан» снизился до четвертой категории

РИА Новости 11:12
Наука

На Землю обрушилась мощная магнитная буря

Lenta.ru 07:07
Авто

Представили электрический кроссовер Cupra Tavascan

Компания Seat представила новый концептуальный электрокроссовер Tavascan, который станет очередной моделью суббренда Cupra.
Автоновости дня 06:15
Общество

Власти Дании выкупят у цирков всех слонов

За рубежом 07:56
Экономика

ПФР предложил новую систему выплаты пенсионных накоплений

В настоящее время пенсионные накопления выплачиваются гражданам, получившим основания на подобные выплаты по ОПС, единовременно, если рассчитанный размер ежемесячных выплат не превышает 5% по отношению к его ежемесячным выплатам страховой пенсии по старости.
Коммерсантъ 02:22
Общество

В Краснодаре открылась новая школа с 24 первыми классами

Администрации новой школы по улице имени Героя Аверкиева в густонаселенном Восточно-Кругликовском микрорайоне Краснодара пришлось провести четыре торжественные линейки в честь Дня знаний из-за того, что в учебном заведении сформировали рекордное количество для города первых классов, сообщил журналистам в пресс-службе администрации города.
ТАСС 07:02
Происшествия

Российские дипломаты встретились с подозреваемым в убийстве в Берлине

Консульские сотрудники посольства РФ в ФРГ встретились с подозреваемым в убийстве гражданина Грузии в Берлине, оказали ему консульско-правовую помощь, сообщили журналистам в понедельник в дипмиссии.
РИА Новости 12:20
Политика

Путин прокомментировал договор о дружбе России и Монголии

Президент России Владимир Путин считает, что отношения России и Монголии выйдут на новый уровень после подписания бессрочного договора о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнёрстве.
RT на русском вчера в 20:58
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