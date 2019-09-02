Финансы
ПРАЙМОфициальный курс доллара на вторник вырос до 66,62 рубля
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам составила 69,5706 рубля.
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Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 20:20, Вашингтон
Армия и оружие
ВВС Индии: инцидент на МАКС-2019 доказал высокое качество МиГ-35
Военное обозрение 00:45
Политика
Посольство РФ осудило заявление Джонсона о Второй мировой войне
Накануне Джонсон выступил с видеообращением, в котором рассказал, что во время начала Второй мировой в сентябре 1939 года Польша оказалась между «фашистским молотом и коммунистической наковальней».
Известия 19:00
Футбол
Форвард из КНДР стал игроком «Ювентуса»
Нападающий из КНДР Хан Кван Сон на правах аренды перешёл из «Кальяри» в туринский «Ювентус».
Евро-футбол.ру 14:04
Политика
Правые популисты укрепили позиции в парламентах двух земель Германии
Партия AfD («Альтернатива для Германии») стала самой популярной партией на востоке страны по итогам выборов в ландтаги (местные парламенты), состоявшихся в воскресенье, 1 сентября.
РБК вчера в 15:52
Шоу-бизнес
Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании
Муж депутата Госдумы Натальи Поклонской, экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев, раскрыл суть ее недавнего заявления о переменах в ее жизни, "о которых даже никто не догадывается".
Газета.Ru 07:16
Общество
Британец научил свою черепаху ползать в паб
Житель британского города Тьюксбери каждый вечер ходит в местный паб и берет с собой свою черепаху, сообщают "Известия".
Газета.Ru 18:55
Футбол
«Рома» объявила о переходе Мхитаряна
Чемпионат 13:39
Политика
Путин раскритиковал оскорбившую жителей Тулуна чиновницу
Президент России Владимир Путин раскритиковал заявление, сделанное, предположительно, руководителем управления пресс-службы и информации правительства Иркутской области Ириной Алашкевич о том, что лишившиеся домов из-за наводнения жители города Тулун являются "алкашней, бичевней и быдлом".
Газета.Ru 16:53
Энергетика
Россия потеряет полтриллиона рублей из-за падения нефти
Налоговые поступления России снизятся на полтриллиона рублей в год из-за спада цены на самую распространенную отечественную нефть Urals, в которой больше серы, чем в других сортах.
Lenta.ru 18:45
Экономика
Антонов рассказал о росте интереса США к российскому Дальнему Востоку
Несмотря на санкции, товарооборот между США и Россией за первые шесть месяцев 2019 года вырос на 14%, до $13,8 млрд.
Известия 19:25
Футбол
«Нам будет не хватать тебя». Рамос проводил Наваса в «ПСЖ»
Защитник «Реала» Серхио Рамос пожалал удачи голкиперу Кейлору Навасу, который в рамках обмена с «ПСЖ» отправился в парижский клуб.
Матч ТВ 14:20
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Российская газета 18:48
Политика
Захарова ответила на отказ Польши приглашать Россию на годовщину войны
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Польши не приглашать Россию на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, назвав положение Варшавы глупым.
РИА Новости вчера в 07:35
Авто
Фотошпионы запечатлели новый Nissan Patrol
Новый внедорожник Nissan Patrol был сфотографирован шпионами почти без камуфляжа.
Somanyhorses 14:55
Шоу-бизнес
Катя Лель кардинально изменила свой имидж
Звезда российской эстрады практически завершила написание нового музыкального альбома, поэтому решила под конец работы кардинально поменять свой образ, покрасив волосы в оригинальный розовый цвет.
Discover24 06:44
Происшествия
Автобус протащил пенсионерку по земле в Красном селе
Gazeta.SPb 18:29
Экономика
Брат президента Молдавии стал партнером Игоря Чайки по мусорному бизнесу
Игорь Чайка — бизнесмен и сын генпрокурора России — курирует работу Российско-Молдавского экономического совета, является бизнес-послом ассоциации «Деловая Россия» в Молдавии и Приднестровье.
РБК 06:51
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал об эффективном способе профилактики гриппа
Самым эффективным способом профилактики гриппа является вакцинация.
Piter.tv 03:28
Политика
Советники лидеров «нормандской четвёрки» встретились в Берлине
Советники лидеров России, Украины, Германии и Франции завершили переговоры, проходившие в Берлине.
RT на русском 17:51
Происшествия
Более 30 человек пропали без вести при пожаре у берегов США
Несколько человек погибло и 34 пропали без вести в результате пожара на борту судна для дайвинга у берегов острова Санта Круз (штат Калифорния), сообщает AP.
Коммерсантъ 10:57
Политика
В экономике Ливана ввели чрезвычайное положение
Режим чрезвычайного положения в экономике Ливана ввел премьер-министр страны Саадо Харири 2 сентября, сообщает ТАСС.
Красная весна 15:24
Экономика
ФАС не нашла оснований для негативных прогнозов по ценам на авиабилеты
В ФАС России, в свою очередь, отметили, что служба не оставит без внимания заявления должностных лиц о росте цен на авиабилеты.
Российская газета 09:05
Политика
Кремль обсудит новую систему выборов в Госдуму
Зачем нужны изменения Идея возможного изменения принципа формирования Госдумы возникла в контексте задачи получить в палате следующего созыва устойчивое провластное большинство — не менее 226 голосов, сказали два близких к Кремлю источника РБК.
РБК 06:22
Общество
Краснодарская школа провела за день четыре линейки
В школе провели сразу четыре линейки — для детей разного возраста. Одну из них посетил глава города Евгений Первышов.
REGNUM 06:59
Армия и оружие
Евкуров дал старт новому учебному году кремлевских курсантов
Заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров дал старт новому учебному году в Московском высшем общевойсковом командном училище.
ТК Звезда 06:27
Армия и оружие
Урок мужества провели для школьников под Тверью
В понедельник, 2 сентября, в Тверской области на территории мемориального комплекса "Медное" (Калининский район Тверской области) прошел урок мужества для школьников.
РЕН ТВ 08:53