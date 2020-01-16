Финансы
ПРАЙМОфициальный курс доллара на пятницу вырос до 61,57 рубля
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам составила 64,7584 рубля.
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Футбол
Исламхан проводит первую тренировку за «Зенит»
Пресс-служба "Зенита" сообщает, что бывший полузащитник "Кайрата" Бауыржан Исламхан сегодня проводит первую тренировку в составе петербургского клуба.
Политика
Польша заявила права на ряд шедевров искусства в России
Специальные отряды НКВД реквизировали ценные произведения польского искусства, многие из которых все еще в России.
Футбол
«Реал» переиграл «Севилью», Каземиро сделал дубль
Хозяева поля смогли взять верх над соперником. В составе «Реала» дублем отметился Каземиро, за «Севилью» мяч престижа забил Люк Де Йонг.
Здоровье
Елена Малышева назвала «самый хороший» вид рака
Происшествия
Охранник московского ТЦ избил подростка и оставил его лежать на полу
Охранник торгового центра «МЕГА Химки» избил подростка.
Хоккей
Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Айлендерс» в НХЛ
Шоу-бизнес
Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с греческим миллиардером
Бывшая жена Романа Абрамовича Дарья Жукова и греческий миллиардер Ставрос Ниархос сыграли свадьбу за 6,5 миллиона долларов.
Спорт
Большунов выиграл гонку на 15 км на этапе Кубка мира в Нове-Место
Российский лыжник Александр Большунов выиграл гонку на 15 км свободным стилем на седьмом этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия).
Технологии
WSJ: Amazon разрабатывает систему оплаты по скану ладони
Американский онлайн-ретейлер Amazon разрабатывает терминалы, которые позволят потребителям расплачиваться в магазинах, сканируя ладонь, особенности поверхности которой будут связаны с номером дебетовой или кредитной карты.
Биатлон
Хованцев об интервью Падина: В человеке говорит злоба
«Просто считаю, что в человеке говорит злоба», — сказал Хованцев.
Происшествия
В Москве трое мужчин провалились под лед
Кино
Вышел трейлер саундтрека фильма «Хищные птицы»
Здоровье
Росздравнадзор: свыше 250 россиян скончались после приема лекарств
После приема лекарств в России скончался 251 человек. И это неполная статистика за 2019-й год - данные приведены только за 9 месяцев.
Политика
Рейтинг одобрения Путина вырос после послания
После послания Федеральному Собранию повысился рейтинг одобрения россиянами деятельности президента РФ Владимира Путина.
Здоровье
Лечивший Стива Джобса врач рассказал в Москве о правилах долгой жизни
Лечивший основателя Apple Стива Джобса врач рассказал о правилах долгой жизни, сообщили в пресс-службе столичного Департамента здравоохранения.
Общество
Путин пообещал ветеранам по 75 тысяч рублей к 75-летию Победы
Президент Владимир Путин рассказал, какие выплаты получат ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла в честь 75-летия Победы.
Футбол
Соболев вернулся в «Крылья»: переговоры с ЦСКА приостановлены
Соболев вел переговоры с ЦСКА в Москве, поэтому волжане начали сбор без него. В настоящий момент переговоры приостановлены.
Политика
Трамп категорически отверг обвинения по импичменту
Президент США Дональд Трамп отрицает все обвинения по импичменту и требует его оправдать.
Политика
Вице-премьеры Голодец и Чуйченко не войдут в новое правительство
Источники РБК в правительстве подтвердил также данные «Ведомостей» о том, что пост первого заместителя Мишустина может занять действующий помощник президента по экономике Андрей Белоусов.
Авто
Стала известна дата премьеры нового Toyota Land Cruiser 300
В основу внедорожника ляжет платформа «TNGA». Производитель обещает сохранить Land Cruiser 300 рамную конструкцию.
Авто
Глава Volkswagen: эра классических автопроизводителей закончилась
Общество
Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои королевские титулы
Герцог и герцогиня Сассекские Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои титулы. Об этом объявил Букингемский дворец.
Общество
Врач рассказала о вредных привычках перед сном
Единоборства
Бой Серроне и Макгрегора в прямом эфире покажет «РЕН ТВ»
Прямую трансляцию главного боя турнира UFC 246 между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дональдом Серроне покажет канал «РЕН ТВ».
Космос
Рогозин рассказал Маску о преимуществах российской сверхтяжелой ракеты
Здоровье
Популярное у россиян лекарство изымают из аптек: оно смертельно опасно
Есть вероятность смертельного исхода. Две партии препарата не соответствуют показателю «Пирогенность».
Армия и оружие