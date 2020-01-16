Финансы

ПРАЙМПРАЙМОфициальный курс доллара на пятницу вырос до 61,57 рубля

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам составила 64,7584 рубля.
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Официальный курс доллара на четверг вырос до 61,43 рубля

Московский Комсомолец15 января в 20:02

Официальный курс евро на выходные снизился до 68,54 рубля

РИА Новостивчера в 06:05

ЦБ РФ установил курс доллара США с 18 января в размере 61,5333 руб., курс евро - 68,5358 руб

Финмаркет01:22

ЦБ повысил курс доллара на 17 января до 61,57 рубля

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Рубль «коротко вздрогнул»

Expert.ru16 января в 05:09

Официальный курс доллара на выходные и понедельник снизился до 61,53 рубля

ПРАЙМвчера в 05:30

Рубль слабо повышается к доллару и евро на старте торгов в четверг

Интерфакс16 января в 02:39
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Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 21:07, Ашберн
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Исламхан проводит первую тренировку за «Зенит»

Пресс-служба "Зенита" сообщает, что бывший полузащитник "Кайрата" Бауыржан Исламхан сегодня проводит первую тренировку в составе петербургского клуба.
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Специальные отряды НКВД реквизировали ценные произведения польского искусства, многие из которых все еще в России.
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«Реал» переиграл «Севилью», Каземиро сделал дубль

Хозяева поля смогли взять верх над соперником. В составе «Реала» дублем отметился Каземиро, за «Севилью» мяч престижа забил Люк Де Йонг.
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Охранник московского ТЦ избил подростка и оставил его лежать на полу

Охранник торгового центра «МЕГА Химки» избил подростка.
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Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с греческим миллиардером

Бывшая жена Романа Абрамовича Дарья Жукова и греческий миллиардер Ставрос Ниархос сыграли свадьбу за 6,5 миллиона долларов.
Lenta.ru 17:12
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Большунов выиграл гонку на 15 км на этапе Кубка мира в Нове-Место

Российский лыжник Александр Большунов выиграл гонку на 15 км свободным стилем на седьмом этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия).
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WSJ: Amazon разрабатывает систему оплаты по скану ладони

Американский онлайн-ретейлер Amazon разрабатывает терминалы, которые позволят потребителям расплачиваться в магазинах, сканируя ладонь, особенности поверхности которой будут связаны с номером дебетовой или кредитной карты.
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«Просто считаю, что в человеке говорит злоба», — сказал Хованцев.
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В Москве трое мужчин провалились под лед

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Самолет Utair совершил вынужденную посадку в Ханты-Мансийске

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Вышел трейлер саундтрека фильма «Хищные птицы»

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Росздравнадзор: свыше 250 россиян скончались после приема лекарств

После приема лекарств в России скончался 251 человек. И это неполная статистика за 2019-й год - данные приведены только за 9 месяцев.
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Рейтинг одобрения Путина вырос после послания

После послания Федеральному Собранию повысился рейтинг одобрения россиянами деятельности президента РФ Владимира Путина.
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У администрации президента проходят пикеты против изменения Конституции

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Лечивший Стива Джобса врач рассказал в Москве о правилах долгой жизни

Лечивший основателя Apple Стива Джобса врач рассказал о правилах долгой жизни, сообщили в пресс-службе столичного Департамента здравоохранения.
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Общество

Путин пообещал ветеранам по 75 тысяч рублей к 75-летию Победы

Президент Владимир Путин рассказал, какие выплаты получат ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла в честь 75-летия Победы.
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Футбол

Соболев вернулся в «Крылья»: переговоры с ЦСКА приостановлены

Соболев вел переговоры с ЦСКА в Москве, поэтому волжане начали сбор без него. В настоящий момент переговоры приостановлены.
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Трамп категорически отверг обвинения по импичменту

Президент США Дональд Трамп отрицает все обвинения по импичменту и требует его оправдать.
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Вице-премьеры Голодец и Чуйченко не войдут в новое правительство

Источники РБК в правительстве подтвердил также данные «Ведомостей» о том, что пост первого заместителя Мишустина может занять действующий помощник президента по экономике Андрей Белоусов.
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Стала известна дата премьеры нового Toyota Land Cruiser 300

В основу внедорожника ляжет платформа «TNGA». Производитель обещает сохранить Land Cruiser 300 рамную конструкцию.
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Глава Volkswagen: эра классических автопроизводителей закончилась

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Герцог и герцогиня Сассекские Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои титулы. Об этом объявил Букингемский дворец.
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Врач рассказала о вредных привычках перед сном

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Бой Серроне и Макгрегора в прямом эфире покажет «РЕН ТВ»

Прямую трансляцию главного боя турнира UFC 246 между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дональдом Серроне покажет канал «РЕН ТВ».
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Рогозин рассказал Маску о преимуществах российской сверхтяжелой ракеты

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Здоровье

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Есть вероятность смертельного исхода. Две партии препарата не соответствуют показателю «Пирогенность».
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Украинские военные собрались минировать побережье Азовского моря

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