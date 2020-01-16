Финансы

ПРАЙМПРАЙМОфициальный курс доллара на пятницу вырос до 61,57 рубля

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам составила 64,7584 рубля.
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Официальный курс доллара на четверг вырос до 61,43 рубля

Московский Комсомолец15 января в 20:02

Официальный курс евро на выходные снизился до 68,54 рубля

РИА Новостивчера в 06:05

ЦБ РФ установил курс доллара США с 18 января в размере 61,5333 руб., курс евро - 68,5358 руб

Финмаркет01:22

ЦБ повысил курс доллара на 17 января до 61,57 рубля

ТАСС16 января в 05:20

Рубль «коротко вздрогнул»

Expert.ru16 января в 05:09

Официальный курс доллара на выходные и понедельник снизился до 61,53 рубля

ПРАЙМвчера в 05:30

Рубль слабо повышается к доллару и евро на старте торгов в четверг

Интерфакс16 января в 02:39
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Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 19:39, Ашберн
Политика

Хафтар прибыл в Берлин для участия в конференции по Ливии

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар в субботу, 18 января, прибыл в Берлин для участия в конференции по урегулированию кризиса в Ливии.
РБК 15:31
Политика

Перечислены сценарии сохранения власти у Путина после 2024 года

Издание Financial Times описало способы, которыми может воспользоваться президент России Владимир Путин, чтобы сохранить власть после окончания срока своих полномочий на нынешней должности в 2024 году.
Lenta.ru 05:17
Шоу-бизнес

44-летняя Милла Йовович жалуется на недомогания перед родами

Голливудская актриса Милла Йовович совсем скоро станет мамой в третий раз.
Родной город вчера в 13:08
Политика

Польша заявила права на ряд произведений искусства в России

МИД Польши заявил права на некоторые предметы искусства, которые хранятся в России.
РИА Новости 06:52
Общество

У принца Гарри и принцессы Меган отнимут королевские титулы

По некоторым данным, Гарри и Меган намерены перебраться в Канаду, где ранее проживала Маркл.
Российская газета 15:37
Политика

Трамп отвергает обвинения по обеим статьям импичмента

«Президент Трамп категорически и однозначно отрицает каждое из обвинений в обеих статьях импичмента», — говорится в документе.
RT на русском 18:51
Армия и оружие

Министр обороны Швеции потребовал больше пушек. Причина — Россия

Больше новобранцев, больше подразделений, больше самолетов и подводных лодок потребовал министр обороны Швеции Петер Хультквист.
Красная весна 11:14
Авто

Обнародована дата премьеры нового кроссовера Toyota TJ Cruiser

Японский автопроизводитель Toyota представит серийную версию нового кроссовера Toyota TJ Cruiser в мае 2020 года.
Автоновости дня 04:24
Происшествия

В Москве трое мужчин провалились под лед

РИА Новости 18:43
Футбол

«Фиорентина» продлила серию поражений «Наполи»

В 20-м туре Серии А «Наполи» играл против «Фиорентины» и не смог прервать серию из двух поражений.
Евро-футбол.ру 16:41
Политика

У администрации президента проходят пикеты против изменения Конституции

Коммерсантъ 05:30
Происшествия

Устроившего стрельбу в суде в Новокузнецке арестовали на два месяца

Мужчину, открывшего стрельбу в здании мирового суда в Новокузнецке, арестовали на два месяца.
РБК 04:41
Здоровье

В Амурской области возобновил работу совет глав при губернаторе

Построить работу в новом формате Василий Орлов предложил по принципу работы Госсовета РФ.
Амурская правда вчера в 05:45
Происшествия

Подозреваемым в убийстве четырех человек в США оказался подросток

Стрельбу в городе Грантсвилл (штат Юта, США), результате чего накануне погибли четыре человека, предположительно, открыл, несовершеннолетний подросток.
РБК 19:15
Технологии

Microsoft выпустил новый браузер Edge Chromium

Корпорация Microsoft выпустила новый браузер Edge, работающий на движке Chromium от Google.
Piter.tv 16 января в 06:44
Космос

Ученые проследили путь фосфора от областей звездообразования до комет

При помощи радиотелескопа ALMA астрономы получили детальную картину области звездообразования AFGL 5142 и выделили в ней зоны образования фосфоросодержащих молекул, таких как оксид фосфора.
Полит.ру 16 января в 05:00
Игры

Скоро The Elder Scrolls Online получит официальную русскую локализацию

3DNews вчера в 23:47
Авто

Производство Chevrolet Niva перенесут на конвейер АвтоВАЗа

Производство Chevrolet Niva на линию АвтоВАЗа планируют перенести ориентировочно в 2021 году.
Тарантас Ньюс 16 января в 02:29
Общество

Украинка продала девственность за 1,2 миллиона евро

Девятнадцатилетняя уроженка украинского Харькова продала девственность за 1,2 миллиона евро.
Lenta.ru 12:13
Экономика

Глава МВФ указала на явные признаки глобального кризиса

В мире растет неравенство, беспокоится Международный валютный фонд. Это происходит обычно перед финансовым кризисом.
Газета.Ru 08:17
Музыка

Мишустин оказался автором музыки для нескольких песен Лепса

Новый премьер-министр России Михаил Мишустин оказался автором музыки для нескольких песен популярного исполнителя Григория Лепса, сообщают «Ведомости».
МР7.ру 16 января в 08:14
Гаджеты

Названы смартфоны Huawei и Honor, которые не получат Android 10

Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, представители компании Huawei опубликовали список смартфонов, программное обеспечение на которых будет обновлено в январе-феврале: Huawei P30, Huawei P30 Pro, Huawei Mate 20, Huawei Mate 20 Pro.
Уфимские Заметки вчера в 10:04
Происшествия

После избиения учительницы восьмиклассником уволился директор школы

Вести.Ru 05:36
Наука

CNN: ученые США нашли единственное объяснение гибели динозавров

Группа исследователей из Йельского университета США считает, что единственная причина смерти динозавров - это падение гигантского метеорита, сообщает CNN.
Газета.Ru вчера в 22:55
Политика

Путин возложил цветы к памятнику «Рубежный камень» под Петербургом

Президент Российской Федерации Владимир Путин возложил цветы к памятнику «Рубежный камень» на Невском пятачке в Ленинградской области, где в годы Великой Отечественной войны был ранен его отец.
ФАН 06:07
Политика

США ожидают от РФ попытки вмешательства в выборы в 2020 году

США ожидает, что Россия может попытаться вмешаться в американские выборы в 2020 году.
Piter.tv 09:58
Общество

Российские борцы с экстремизмом месяцами тайно снимали активистку в ее спальне

Lenta.ru 06:58
Политика

Лавров ответил на вопрос о желании остаться главой МИД

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал вероятность сохранения своего поста в новом кабмине.
Москва 24 вчера в 05:38
Гаджеты

Утраченная функциональность вернулась на смартфоны Xiaomi и Redmi

Пользователи потеряли шикарный инструмент для персонализации смартфонов, а Xiaomi даже никак не прокомментировала случившееся.
iXBT.com 16 января в 19:12
Шоу-бизнес

СМИ: Заворотнюк и Чернышева заметили в Таиланде

Посетители курортов Таиланда утверждают, что увидели там здоровую актрису Анастасию Заворотнюк вместе с ее мужем Петром Чернышевым.
Московский Комсомолец 13:36
Как работают Яндекс.Новости?
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