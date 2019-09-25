Финансы
ПРАЙМОфициальный курс доллара на пятницу вырос до 64,29 рубля
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам составила 67,0314 рубля.
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 21:02, Вашингтон
Армия и оружие
США обвинили власти Сирии в применении химоружия в Латакии в мае
Сирийские власти ответственны за химатаку с применением хлора, осуществленную в провинции Латакия 19 мая, заявил госсекретарь США Майкл Помпео на пресс-конференции на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН.
Коммерсантъ 20:44
Политика
В МИД РФ прокомментировали новые антироссийские санкции США
Как констатировали в МИД РФ, санкции, которые американская администрация ввела в четверг, стали 75-ми с тех пор, как США начали разрушать отношения Москвы и Вашингтона в 2011 году.
ТАСС 18:04
Технологии
Урал станет местом тестирования «суверенного интернета»
В Уральском федеральном округе началось тестирование оборудования, которое предназначено для фильтрации интернет-трафика.
Накануне.Ru 19:02
Гаджеты
Альтернативный магазин приложений для iOS работает без джейлбрейка
Разработчик Райли Тестут объявил о скором запуске альтернативного App Store магазина приложений, который не потребует перепрошивки, джейлбрейка и прочих манипуляций с кодом iOS, по вине которых можно "убить" устройство и лишиться гарантии.
Вести.Хайтек 12:33
Авто
Первый пикап Hyundai получит рамную конструкцию
Компания Hyundai выпустит свой первый пикап, модель получит рамную конструкцию лестничного типа.
Актуальные Новости вчера в 09:19
Происшествия
Летевший из Вены в Токио самолет экстренно сел в Хабаровске
Российская газета 20:45
Происшествия
При землетрясении в Стамбуле пострадали восемь человек
Восемь человек получили лёгкие ранения в результате землетрясения в Стамбуле. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
RT на русском 10:36
Недвижимость
Проект программы ипотеки под 2% для ДФО передан в правительство РФ
Президент России Владимир Путин в начале сентября сообщил, что согласен запустить специальную ипотечную программу на Дальнем Востоке для молодых семей со ставкой 2% годовых.
РИА Новости 24 сентября в 10:30
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева удивила Сеть своим фото 25-летней давности
Сегодня телеведущая Лера Кудрявцева развлекла подписчиков в социальной сети, опубликовав свои архивные фотографии.
Uznayvse.ru 05:35
Культура
В Минкультуры заявили об ошибке при публикации «Культурного норматива»
В Минкультуры России сообщили, что список "Культурного норматива" был опубликован по ошибке.
РЕН ТВ 24 сентября в 11:26
Армия и оружие
Минобороны рассказало о двух российских подлодках в Сирии
Минобороны России сообщило, что две российские подлодки находятся на базе в сирийском порту Тартус.
RT на русском 13:08
Происшествия
Задержавшим Ивана Голунова захотелось на службу
Участники расследования в отношении журналиста пытаются восстановиться в полиции Мосгорсуд приступил к рассмотрению исков полицейских, уволенных со службы за уголовное преследование журналиста Ивана Голунова.
Коммерсантъ 14:09
Происшествия
Суд по делу Устинова перенесли на 30 сентября
Коммерсантъ 04:04
Политика
Украина и МВФ не договорились о новой кредитной программе
Международный валютный фонд не договорился с Киевом о новой программе кредитования, сообщает «ТАСС» со ссылкой на материалы «Украинских новостей».
Мой Брянск 09:13
Авто
Subaru прощается с легендарным двигателем EJ20
В рамках автосалона в Токио компания Subaru покажет седан WRX STI EJ20 Final Edition, который примечателен тем, что это последняя модель с легендарным двигателем EJ20, который уйдет в историю спустя 30 лет серийного производства.
Тарантас Ньюс вчера в 06:00
Экономика
Стало известно, насколько повысят пенсии в 2020 году
Каспий.Инфо 23 сентября в 23:00
Происшествия
Усыновившая детей гей-пара из Москвы запросила убежище в США
Однополая пара из России попросила убежище в США, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Максима Оленичева.
Газета.Ru 09:47
Происшествия
Ресторан «Арарат» горит в Набережных Челнах
Недействующий ресторан "Арарат" горит в Набережных Челнах, из-за сильного задымления идет эвакуация жильцов соседних домов.
ТАСС 11:56
Авто
Кроссовер Dongfeng AX4 поступит на рынок России в декабре
Обновленный китайский кроссовер Dongfeng AX4 в скором времени поступит в продажу на российский рынок.
Rusargument 01:49
Политика
Лавров встретился с главой МИД Грузии
Глава МИД России Сергей Лавров провел встречу с грузинским коллегой Давидом Залкалиани на полях генассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:23
Политика
Минфин США ввел в санкционный список по Ирану пять китайских компаний
Министерство финансов США включило в санкционные списки по Ирану пять граждан и пять компаний из Китая.
Международная жизнь 05:13
Кино
Антивоенный фильм «Кролик Джоджо» не выйдет в российский прокат
В мировой прокат фильм выйдет 18 октября. Российские чиновники ситуацию вокруг «Кролика Джоджо» пока не комментировали.
Эхо Москвы вчера в 08:03
Общество
В МЧС рассказали об уголовном наказании за курение на балконах
Уголовная ответственность наступает в тот момент, когда из-за брошенного окурка сгорит балкон или несколько квартир.
iReactor 18:03
Политика
США ввели санкции против Рауля Кастро
США внесли в санкционные списки первого секретаря ЦК Коммунистической партии Кубы Рауля Кастро и его семью за причастность к нарушению прав человека.
RT на русском 12:43
Общество
В Москве нашли 119-летнюю пенсионерку
Пенсионный фонд России назвал возраст самой старой пенсионерки Москвы — ею оказалась женщина, родившаяся в 1900 году.
Известия 05:36
Политика
ЦИК предложит изменения в сфере избирательного законодательства
Центральная избирательная комиссия представит пакет предложений по изменению процедуры сбора подписей кандидатами на выборах.
Известия 04:18
Экономика
Телефонные мошенники создают колл-центры на Украине
Часть мошеннических колл-центров, которые используют подмену номеров для имитации звонка от банка, располагается на Украине.
Известия 20:45