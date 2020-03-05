Финансы

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецОфициальный курс доллара на среду повышен до 66,19 рубля

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по курсам Центробанка, составила 69,5599 рубля.
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Официальный курс доллара на среду повышен до 66,19 рубля

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Официальный курс евро на пятницу снизился на пять копеек

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Комментарии

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