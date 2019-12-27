Курс доллара упал на 8 копеек — до 61,89 рубля. Курс евро снизился на 10 копеек и составил 68,53 рубля.

Рубль в начале торгов растёт к доллару и евро

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