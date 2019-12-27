Финансы
RT на русскомРубль в начале торгов растёт к доллару и евро
Курс доллара упал на 8 копеек — до 61,89 рубля. Курс евро снизился на 10 копеек и составил 68,53 рубля.
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Технологии
Sony запатентовала новый геймпад
В целом, как можно заметить на изображениях, контроллер имеет схожий дизайн с таковым у DualShock 4. Из отличий — отсутствие кнопки PlayStation на лицевой стороне, а также, что интересно, расположенные на задней стороне четыре новые кнопки.
Происшествия
Названа предварительная причина крушения самолета в Казахстане
Предварительной причиной крушения самолета Fokker-100 казахстанской авиакомпании Bek Air стал отказ двигателей.
Политика
Мэр Херсона возмутился высказыванием Путина о русском Причерноморье
Высказывание президента России Владимира Путина об исконно русских землях Причерноморья вызвало острую реакцию мэра Херсона Владимира Николаенко, сообщила 26 декабря пресс-служба администрации города.
Происшествия
Ветеранов спецназа ФСБ задержали за расстрелы бизнесменов в Москве
Трех ветеранов подразделений специального назначения ФСБ задержали по обвинению в убийствах московских бизнесменов, совершенных в 2008 и 2012 годах.
Единоборства
Александр Емельяненко согласился на бой с Рамзаном Кадыровым
Российский боец ММА Александр Емельяненко опубликовал видео, в котором принял вызов на бой от президента Чеченской республики Рамзана Кадырова.
Общество
ОАК планирует произвести около 20 самолетов SSJ100 в 2020 году
Объединенная авиастроительная корпорация планирует построить в следующем году порядка 20 пассажирских самолетов Sukhoi Superjet 100.
Авто
Внедорожник Chevrolet Tahoe начали выпускать в Узбекистане
На заводе компании UzAuto Motors организована сборка внедорожников Chevrolet Tahoe для рынка Узбекистана.
Политика
Россия и Украина обнулят взаимные претензии с 1 января
Россия и Украина с 1 января 2020 года обнулят взаимные претензии и снимут аресты имущества в счет решений по судебным искам, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24».
Политика
Глава «Нафтогаза» предположил невыполнение обещаний России по транзиту
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко предположил невыполнение обещаний России по транзиту.
Политика
Парламент Черногории утвердил спорный закон о церквях
Парламента Черногории утвердил спорный закон о церквях, вызвавший противодействие крупнейшей из них – Черногорско-Приморской митрополии Сербской православной церкви.
Политика
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом, сообщил пресс-центр командования воздушных сил ВСУ со ссылкой на Государственную авиационную службу.
Здоровье
Миф о вреде чая в пакетиках опровергли врачи
Чай снижает риск вероятность возникновения некоторых видов онкологических заболеваний, а также улучшает качество сна и настроение.
Общество
В Роскачестве дали советы по выбору колбасы на Новый год
Эксперт Роскачества, доктор технических наук Анастасия Семенова дала рекомендации, как выбрать колбасу для новогоднего стола.
Общество
В Росстате сделали прогноз об убыли населения на 16 лет
Если на начало 2020 года численность населения России составляет 146,7 млн человек, то через 16 лет она может сократиться до 143 млн.
Происшествия
Бывшие полицейские в Уфе получили сроки за изнасилование своей коллеги
Кировский районный суд Уфы приговорил на сроки от шести до семи лет лишения свободы трех бывших полицейских Башкирии, признав их виновными в изнасиловании в отделе своей коллеги, 23-летней дознавательницы.
Происшествия
Грабитель изрезал молодую продавщицу в Ухте ради 3 тысяч рублей
Молодая жительница Ухты получила тяжелые травмы в результате нападения вооруженного ножом грабителя на овощную лавку.
Шоу-бизнес
Пелагея о расставании с Телегиным: «Наша история закончилась»
Певица заявила, что нисколько не жалеет о трёх годах семейной жизни с Иваном Телегиным, но их история закончена.
Футбол
Ибрагимович может стать игроком «Милана» уже завтра
Политика
В России назвали завистью заявление США о запуске поездов в Крым
Энергетика
Новак допустил выход России из соглашения ОПЕК+ в 2020 году
С 1 января 2020 года страны ОПЕК+ должны до апреля держать объемы добычи нефти на уровне, меньшем на 1,7 млн баррелей в сутки уровня октября 2018 года, плюс Саудовская Аравия дополнительно снизит свою добычу на 400 тыс. б/с.
Здоровье
Онкологи подсчитали, сколько надо двигаться, чтобы спастись от рака
В исследовании были задействованы специалисты Национального института рака США, Американского онкологического общества и Гарвардской школы общественного здравоохранения.
Армия и оружие
Российские истребители Су-30СМ доставлены в Армению – премьер
Ранее министр обороны Давид Тоноян сообщил, что закупленные у России четыре истребителя Су-30СМ будут в Армении в январе-феврале 2020 года.
Шоу-бизнес
Лазарев с цветами растрогал прооперированную Кудрявцеву
Кудрявцева сняла на видео Лазарева, который с букетом цветов и подарочным пакетом входит в ее палату.
Футбол
«Ливерпуль» разгромил «Лестер» в матче чемпионата Англии
Происшествия
В офисе ФБК Алексея Навального прошли обыски
В офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в Москве прошли обыски. Об этом сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.
Общество
Умерла художественный руководитель «Современника» Галина Волчек
В Москве на 87-м году жизни умерла народная артистка СССР, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек, говорится в сообщении театра.
Общество
Синоптик предупредил москвичей о «барической пиле» в Новый год
Специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков предупредил о резких перепадах давления в Москве с 31 декабря.
Политика
Лавров увидел цинизм в санкциях США против «Северного потока-2»
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью «РИА Новости», что включение санкций против газопровода «Северный поток-2» в оборонный бюджет США является вмешательством в дела европейского бизнеса.