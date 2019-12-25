Финансы

Комсомольская правдаКомсомольская правдаЦентробанк: Официальный курс евро на пятницу вырос до 68,5 рубля

По данным Банка России, официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ на пятницу, 27 декабря, вырос на 9,38 копейки - до 68,5003 рубля. При этом курс доллара вырос на 5,12 копейки - до 61,7676 рубля.
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Доллар и евро подорожают завтра

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Официальный курс евро на пятницу вырос до 68,5 рубля

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По официальному курсу ЦБ доллар и евро выросли на 5 и 9 копеек соответственно

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ЦБ РФ установил курс доллара США с 27 декабря в размере 61,7676 руб

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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 19:15, Ашберн
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