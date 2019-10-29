Финансы

ПРАЙМПРАЙМОфициальный курс доллара на среду снизился до 63,83 рубля

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам составила 66,9572 рубля.
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ЦБР понизил курс доллара на среду до 63,83 рубля

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Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 1091,8 млрд руб

Финмаркет02:56

Курс валют на завтра: стало известно, как сильно подешевеют доллар и евро

Свободная Прессавчера в 06:40

Курсы валют ЦБ РФ на 29 октября: 63,8320 руб/доллар США и 70,7769 руб/евро

SIA.ruвчера в 07:00

Курс доллара снизился до 63,92 рубля

ТАСС03:07

Официальный курс евро на среду снизился до 70,78 рубля

РИА Новостивчера в 06:36

Курсы доллара и евро на 30 октября

Банки.ру01:00
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Политика

Турция вызвала посла США из-за резолюции о признании геноцида армян

Посол Соединённых Штатов в Анкаре Дэвид Саттерфилд вызван в Министерство иностранных дел Турции в связи с принятием в палате представителей конгресса США резолюции о признании геноцида армян.
RT на русском 03:29
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Названы причины расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье

Lenta.ru вчера в 16:05
Авто

Kia распространила первые изображения новой Kia Optima

Автопроизводитель Kia начал тизерную кампанию, посвященную новому поколению автомобиля Kia Optima.
Tvoe-avto.com вчера в 07:18
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон совершает попытки наладить отношения с Меган Маркл

Кейт Миддлтон решила первой пойти в направлении примирения с Меган Маркл и принцем Гарри.
Дни24 03:37
Экономика

Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности

Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
Ведомости 28 октября в 20:02
Музыка

Россиянка покорила жюри шоу «Голос» за пять секунд

Жюри повернулись к ней на первых же секундах выступления. Они были покорены ее сильным голосом.
Алтайская правда 27 октября в 07:58
Экономика

«Сафмар» купил 27% акций Кузбасской топливной компании

Группа «Сафмар» приобрела 27% акций Кузбасской топливной компании у Prosperity Capital Management, говорится в сообщении группы.
Коммерсантъ Новосибирск 03:41
Армия и оружие

Российские военные развернули «Подсолнухи»

Вести.Ru 03:30
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HBO анонсировал приквел к «Игре престолов»

RT на русском вчера в 21:59
Общество

Росстат назвал регионы с самыми плохими дорогами

РБК 01:28
Политика

Посольство Израиля в России отказалось работать из-за нехватки денег

Израильское посольство в Москве временно прекратит работу из-за финансовых проблем, следует из сообщения диппредставительства в Facebook.
РБК 03:32
Гаджеты

Компания AMD отчиталась за третий квартал 2019 года

Компания AMD опубликовала отчет за третий квартал 2019 года. За отчетный период она получила доход 1,80 млрд долларов.
iXBT.com вчера в 17:44
Происшествия

Суд заочно арестовал участника акции 27 июля Губайдулина

Басманный суд Москвы постановил заочно арестовать участника несогласованной акции 27 июля в Москве Айдара Губайдулина, уехавшего из России, несмотря на подписку о невыезде.
RT на русском 03:55
Здоровье

Время работы поликлиник в Чите могут увеличить

Министр здравоохранения Забайкалья Валерий Кожевников заявил о возможном увеличении времени работы поликлиник в Чите.
Zab.RU 01:12
Гаджеты

Google планирует купить производителя умных часов Fitbit

Компания Google намерена купить производителя умных гаджетов Fitbit. Об этом сообщило агентство Reuters.
Российская газета вчера в 08:55
Армия и оружие

Атомная подлодка «Князь Владимир» впервые провела пуск ракеты «Булава»

Атомная подводная лодка «Князь Владимир» проекта 955А («Борей-А») в рамках испытаний впервые произвела пуск баллистической ракеты «Булава», сообщили 30 октября в Минобороны.
Известия вчера в 23:07
Шоу-бизнес

Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске

РИА Новости вчера в 12:35
Общество

Власти Кипра перепроверят получивших гражданство за инвестиции

В Кипре хотят вновь проверить выданное иностранцам гражданство за их инвестиции.
Газета.Ru вчера в 14:29
Общество

Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке

Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.
Известия вчера в 15:17
Футбол

Валерий Карпин рассказал о чемпионской гонке «Ростова»

Наше время (г. Ростов-на-Дону) вчера в 06:31
Общество

Какие знаки Зодиака живут друг с другом, как кошка с собакой

Овны привыкли решать свои проблемы самостоятельно. А Раков следовательно это не устраивает. Весы и Телец – полные противоположности.
Говорит Уфа вчера в 00:05
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова объяснила причину ухода из «Уральских пельменей»

Недавно стало известно об уходе звезды "Уральских пельменей" Юлии Михалковой из юмористического шоу.
Дни.ру 03:47
Происшествия

Деньги полковнику ФСБ завозили на Rolls-Royce

Один из банкиров заплатил аферистам $450 тыс. Деньги на Rolls-Royce привезли чиновнику, который до изъятия хранил их в служебном сейфе.
Коммерсантъ 28 октября в 18:51
Наука

Наркозависимость страны диагностировали по канализационным стокам

Стоит отметить, что международное эпидемиологическое исследование городских сточных вод проводится с 2013 года в 120 городах 37 стран.
Уралинформбюро 28 октября в 00:48
Общество

В Астраханской области умерла старейшая жительница планеты

В поселке Алча Астраханской области на 125-м году жизни скончалась Танзиля Бисембеева, сообщил РИА Новости глава Байбекского сельсовета Эльман Такиев.
РИА Новости 03:18
Культура

На ТНТ показали пародию на Соловьева

Ведущий шоу «Однажды в России» на телеканале ТНТ Азамат Мусагалиев в прямом эфире высмеял российского журналиста Владимира Соловьева.
URA.Ru вчера в 07:19
Хоккей

«Каролина» победила «Калгари» благодаря дублю Свечникова

«Каролине» удалось отыграться и вырвать победу благодаря дублю российского форварда Андрея Свечникова.
REGNUM 00:36
Политика

Украинский журналист сравнил жителей Донбасса с животными

Львовский журналист и бывший телеведущий канала ZIK Остап Дроздов призвал лишить украинского гражданства жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, а также сравнил их с животными.
Известия вчера в 19:25
Армия и оружие

Россия озабочена количеством спутников США в космосе

RT на русском вчера в 19:29
Общество

Group-IB обнаружила утечку 1,3 млн данных с банковских карт

Компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении и расследовании киберпреступлений, обнаружила утечку базы данных владельцев 1,3 млн кредитных и дебетовых карт, в основном принадлежащих клиентам индийских банков.
Коммерсантъ вчера в 18:31
Как работают Яндекс.Новости?
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