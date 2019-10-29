Финансы
ПРАЙМОфициальный курс доллара на среду снизился до 63,83 рубля
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам составила 66,9572 рубля.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 03:30, Ашберн
Культура
Юбилейный концерт Аллы Пугачевой покажут в кинотеатрах
Наша версия 29 октября в 10:36
Общество
Ректор ВШЭ прокомментировал слова профессора вуза о русском языке
Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов прокомментировал высказывание преподавателя факультета гуманитарных наук Гасана Гусейнова, назвавшего современный русский язык «убогим и клоачным».
RT на русском вчера в 07:52
Хоккей
Познер заступился за уральского хоккеиста, получившего паспорт США
Журналист Владимир Познер заявил, что обвинения в лицемерении в отношении уроженца Магнитогорска, форварда «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина. который получил американское гражданство, неверны.
URA.Ru вчера в 18:53
Политика
Израиль экстрадирует хакера Алексея Буркова в США
В 2015 году жителя Санкт-Петербурга Буркова арестовали в аэропорту Тель-Авива по запросу США. Россия также запрашивала экстрадицию Буркова.
Дождь вчера в 16:47
Шоу-бизнес
Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Телеканал 360° вчера в 06:20
Политика
Венгрии предложили присоединиться к «Турецкому потоку»
Россия предложила Венгрии присоединиться к газопроводу "Турецкий поток".
Общественное телевидение России вчера в 18:29
Общество
Названы нововведения в законодательстве России с 1 ноября
В России с 1 ноября вступят в силу несколько нововведений в законодательстве, в том числе суверенный интернет, ограничения при выдаче микрокредитов и возможность оформить ДТП без бланков.
RT на русском 03:26
Политика
Генсек НАТО не хочет слышать мнение РФ о вступлении Украины в альянс
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не будет слушать, что думает Россия о вступлении Украины в Североатлантический альянс.
Газета.Ru вчера в 19:28
Шоу-бизнес
Барановская считает Аршавина душевнобольным
Напоминаем, что Аршавин и Барановская состояли в отношения с 2003 по 2013 годы.
Gazeta.SPb вчера в 20:32
Общество
Моряки обнаружили подлодку времен ВОВ в Балтийском море
NewInform вчера в 22:01
Происшествия
Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
РБК вчера в 13:30
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова рассказала о своей жизни после родов
Анастасия Решетова рассказала о своей жизни после родов. Модель отметила, что ей удалось справится с «синдромом грустной мамы».
OAnews 29 октября в 07:54
Политика
Рассекречена характеристика КГБ на Путина
Известия вчера в 16:01
Политика
Президент Чили отменил саммит АТЭС и климатический форум
Президент Чили Себастьян Пиньера отменил саммит АТЭС и климатический форум COP25.
Вести.Ru вчера в 10:31
Политика
Конгресс США принял резолюцию против возвращения России в G7
Комитет палаты представителей по иностранным делам конгресса США принял резолюцию против участия России во встречах G7, сообщается на сайте одного из авторов документа конгрессмена Альбио Сайреса.
Ведомости 00:17
Общество
«Яндекс» рассказал, что краснодарцы заготовили на зиму
С августа по середину октября этого года поисковик ответил на 35 миллионов кулинарных запросов со словами «на зиму».
Кубанские новости 03:08
Общество
Россиян ждет повышение тарифов на ЖКХ в 2020 году
В каких-то регионах тарифы ЖКХ вырастут больше всего, а в других - меньше, говорится в распоряжении на сайте российского правительства.
Газета.Ru 01:22
Общество
Россияне назвали самые счастливые сферы работы
Самые счастливые люди трудятся на госслужбе, в сфере медицины и фармацевтики, говорится в исследовании специалистов Headhunter, передает ТАСС.
РБК вчера в 23:51
Происшествия
Расстрелявшего сослуживцев солдата окунали головой в унитаз
Уралинформбюро вчера в 08:41
Здоровье
Каждая десятая шапка в России несет смертельную опасность
Врачи заявили об опасности головных уборов для здоровья человека.
ToDay News Ufa 29 октября в 06:42
Экономика
Эксперты предрекают снижение импорта парфюмерии в РФ и рост цен
Привести к повышению цен на парфюмерную продукцию могут предложенные Минпромторгом РФ новые правила маркировки, которые должны были полноценно заработать в декабре 2019 года, однако старт был отложен на 1 июля 2020 года.
REGNUM 02:19
Происшествия
Число погибших при пожаре в поезде в Пакистане выросло до 25 человек
Двадцать пять человек погибли в результате пожара в поезде в Пакистане, 30 пострадали, сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на полицию.
РИА Новости 00:52
Политика
Зеленскому посоветовали готовиться к реинтеграции Украины в Россию
Президенту Украины Владимиру Зеленскому не стоит тратить время на попытки реинтегрировать Крым.
Lenta.ru 00:28
Политика
Глава Чехии признал Крым частью Российской Федерации
Сегодня, 30 октября, в ходе торжественного приема в Пражском граде, президент Чехии Милош Земан признал Крым частью Российской Федерации.
Новостной фронт вчера в 16:42
Здоровье
Минздрав обнаружил сокращение числа врачей в 54 регионах
По данным Минздрава, в 31-м регионе увеличилось число врачей. В Хакасии произошел рост на 313% — с 1862 до 8476.
РБК 01:30
Здоровье
В Роскачестве посоветовали есть мороженое при простуде
Россиянам рассказали, что мороженое не вредно употреблять при простуде. Миф об опасности развеяли специалисты Роскачества.
ФедералПресс 03:02
Происшествия
В Петербурге почтили память жертв авиакатастрофы над Синаем
После окончания панихиды родственники погибших направились на Серафимовское кладбище для возложения цветов к памятнику "Сложенные крылья", установленному над захоронением останков жертв авиакатастрофы, которые не удалось идентифицировать.
Российская газета 02:37
Экономика
Россиянам разъяснили новую пенсионную систему
Новая система будет абсолютно добровольной и позволит россиянам самостоятельно финансировать свою будущую негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.
Lenta.ru 29 октября в 06:13
Культура
Светлаков заявил о закрытии «Прожекторперисхилтон» из-за цензуры
«Прожекторперисхилтон» закрылась именно из-за того, что нам помешал формат, и мы не захотели выглядеть идиотами.
РБК 02:00
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» в сверхрезультативном матче Кубка лиги
Мерсисайдский "Ливерпуль" обыграл лондонский "Арсенал" в серии пенальти матча Кубка Английской лиги.
Газета.Ru вчера в 17:52