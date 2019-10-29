Финансы

ПРАЙМПРАЙМОфициальный курс доллара на среду снизился до 63,83 рубля

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам составила 66,9572 рубля.
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Курсы доллара и евро на 31 октября

Банки.ру01:00

Курс доллара снизился до 63,92 рубля

ТАССвчера в 03:07

Официальный курс евро на среду снизился до 70,78 рубля

РИА Новости29 октября в 06:36

ЦБР понизил курс доллара на среду до 63,83 рубля

Московский Комсомолец29 октября в 20:59

Официальные курсы доллара и евро снова понижены

Росбалт29 октября в 07:30

Курсы доллара и евро упали на открытии биржи

Телеканал 360°28 октября в 07:00

Банк России на 30 октября понизил курс евро к рублю более чем на 6 копеек до 70.7769 руб., курс доллара США - почти на 4 копейки до 63.8320 руб

АК&М29 октября в 07:22
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Культура

Юбилейный концерт Аллы Пугачевой покажут в кинотеатрах

Наша версия 29 октября в 10:36
Общество

Ректор ВШЭ прокомментировал слова профессора вуза о русском языке

Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов прокомментировал высказывание преподавателя факультета гуманитарных наук Гасана Гусейнова, назвавшего современный русский язык «убогим и клоачным».
RT на русском вчера в 07:52
Хоккей

Познер заступился за уральского хоккеиста, получившего паспорт США

Журналист Владимир Познер заявил, что обвинения в лицемерении в отношении уроженца Магнитогорска, форварда «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина. который получил американское гражданство, неверны.
URA.Ru вчера в 18:53
Политика

Израиль экстрадирует хакера Алексея Буркова в США

В 2015 году жителя Санкт-Петербурга Буркова арестовали в аэропорту Тель-Авива по запросу США. Россия также запрашивала экстрадицию Буркова.
Дождь вчера в 16:47
Шоу-бизнес

Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами

Телеканал 360° вчера в 06:20
Политика

Венгрии предложили присоединиться к «Турецкому потоку»

Россия предложила Венгрии присоединиться к газопроводу "Турецкий поток".
Общественное телевидение России вчера в 18:29
Общество

Названы нововведения в законодательстве России с 1 ноября

В России с 1 ноября вступят в силу несколько нововведений в законодательстве, в том числе суверенный интернет, ограничения при выдаче микрокредитов и возможность оформить ДТП без бланков.
RT на русском 03:26
Политика

Генсек НАТО не хочет слышать мнение РФ о вступлении Украины в альянс

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не будет слушать, что думает Россия о вступлении Украины в Североатлантический альянс.
Газета.Ru вчера в 19:28
Шоу-бизнес

Барановская считает Аршавина душевнобольным

Напоминаем, что Аршавин и Барановская состояли в отношения с 2003 по 2013 годы.
Gazeta.SPb вчера в 20:32
Общество

Моряки обнаружили подлодку времен ВОВ в Балтийском море

NewInform вчера в 22:01
Происшествия

Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
РБК вчера в 13:30
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова рассказала о своей жизни после родов

Анастасия Решетова рассказала о своей жизни после родов. Модель отметила, что ей удалось справится с «синдромом грустной мамы».
OAnews 29 октября в 07:54
Политика

Рассекречена характеристика КГБ на Путина

Известия вчера в 16:01
Политика

Президент Чили отменил саммит АТЭС и климатический форум

Президент Чили Себастьян Пиньера отменил саммит АТЭС и климатический форум COP25.
Вести.Ru вчера в 10:31
Политика

Конгресс США принял резолюцию против возвращения России в G7

Комитет палаты представителей по иностранным делам конгресса США принял резолюцию против участия России во встречах G7, сообщается на сайте одного из авторов документа конгрессмена Альбио Сайреса.
Ведомости 00:17
Общество

«Яндекс» рассказал, что краснодарцы заготовили на зиму

С августа по середину октября этого года поисковик ответил на 35 миллионов кулинарных запросов со словами «на зиму».
Кубанские новости 03:08
Общество

Россиян ждет повышение тарифов на ЖКХ в 2020 году

В каких-то регионах тарифы ЖКХ вырастут больше всего, а в других - меньше, говорится в распоряжении на сайте российского правительства.
Газета.Ru 01:22
Общество

Россияне назвали самые счастливые сферы работы

Самые счастливые люди трудятся на госслужбе, в сфере медицины и фармацевтики, говорится в исследовании специалистов Headhunter, передает ТАСС.
РБК вчера в 23:51
Происшествия

Расстрелявшего сослуживцев солдата окунали головой в унитаз

Уралинформбюро вчера в 08:41
Здоровье

Каждая десятая шапка в России несет смертельную опасность

Врачи заявили об опасности головных уборов для здоровья человека.
ToDay News Ufa 29 октября в 06:42
Экономика

Эксперты предрекают снижение импорта парфюмерии в РФ и рост цен

Привести к повышению цен на парфюмерную продукцию могут предложенные Минпромторгом РФ новые правила маркировки, которые должны были полноценно заработать в декабре 2019 года, однако старт был отложен на 1 июля 2020 года.
REGNUM 02:19
Происшествия

Число погибших при пожаре в поезде в Пакистане выросло до 25 человек

Двадцать пять человек погибли в результате пожара в поезде в Пакистане, 30 пострадали, сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на полицию.
РИА Новости 00:52
Политика

Зеленскому посоветовали готовиться к реинтеграции Украины в Россию

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не стоит тратить время на попытки реинтегрировать Крым.
Lenta.ru 00:28
Политика

Глава Чехии признал Крым частью Российской Федерации

Сегодня, 30 октября, в ходе торжественного приема в Пражском граде, президент Чехии Милош Земан признал Крым частью Российской Федерации.
Новостной фронт вчера в 16:42
Здоровье

Минздрав обнаружил сокращение числа врачей в 54 регионах

По данным Минздрава, в 31-м регионе увеличилось число врачей. В Хакасии произошел рост на 313% — с 1862 до 8476.
РБК 01:30
Здоровье

В Роскачестве посоветовали есть мороженое при простуде

Россиянам рассказали, что мороженое не вредно употреблять при простуде. Миф об опасности развеяли специалисты Роскачества.
ФедералПресс 03:02
Происшествия

В Петербурге почтили память жертв авиакатастрофы над Синаем

После окончания панихиды родственники погибших направились на Серафимовское кладбище для возложения цветов к памятнику "Сложенные крылья", установленному над захоронением останков жертв авиакатастрофы, которые не удалось идентифицировать.
Российская газета 02:37
Экономика

Россиянам разъяснили новую пенсионную систему

Новая система будет абсолютно добровольной и позволит россиянам самостоятельно финансировать свою будущую негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.
Lenta.ru 29 октября в 06:13
Культура

Светлаков заявил о закрытии «Прожекторперисхилтон» из-за цензуры

«Прожекторперисхилтон» закрылась именно из-за того, что нам помешал формат, и мы не захотели выглядеть идиотами.
РБК 02:00
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» в сверхрезультативном матче Кубка лиги

Мерсисайдский "Ливерпуль" обыграл лондонский "Арсенал" в серии пенальти матча Кубка Английской лиги.
Газета.Ru вчера в 17:52
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