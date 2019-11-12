Финансы

РИА НовостиРИА НовостиОфициальный курс евро на среду снизился до 70,42 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 5,24 копейки - до 70,4235 рубля, курс доллара уменьшился на 5,91 копейки, до 63,853 рубля, следует из данных Банка России.
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Официальный курс евро на среду снизился до 70,42 рубля

РИА Новости06:24

ЦБ РФ понизил на 13 ноября курс доллара до 63,85 рубля

ТАСС06:14

ЦБ РФ почти одинаково понизил официальные курсы доллара и евро

Росбалт07:14

Официальный курс доллара снизился на 6 копеек, евро — на 5

Банки.ру06:32

Новости курса доллара: рубль готовится пробить психологическую отметку

Свободная Пресса10:55

Официальный курс доллара на среду снизился до 63,85 рубля

ПРАЙМ06:05

Курсы валют на сегодня, 12 ноября 2019 года

СаратовБизнесКонсалтингвчера в 16:20
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Общество

Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»

Известия 07:32
Общество

Представительница Таиланда стала новой «Мисс Интернешнл»

В Токио завершился 59-й международный конкурс красоты "Мисс Интернешнл 2019", на котором обладательницей титула стала Сиретхорн Лиарамват из Таиланда.
VSE42.RU 05:31
Происшествия

СК проверит данные о других возможных преступлениях историка Соколова

Криминалистов центрального аппарата Следственного комитета РФ направили в Санкт-Петербург для проверки сведений о других возможных преступлениях арестованного историка Олега Соколова, сообщается на сайте СК.
РЕН ТВ 03:03
Политика

«Нафтогаз» призвал «Газпром» «показать свою Суджу»

«Нафтогаз» призвал «Газпром» разрешить Киеву проверить газоизмерительную станцию «Суджа».
ТК Звезда вчера в 19:04
Политика

Назарбаев предложил организовать встречу Зеленского с Путиным

RT на русском 00:47
Политика

Соловьев отреагировал на возбуждение СБУ уголовных дел против него

Российский журналист и телеведущий Владимир Соловьёв отреагировал на возбуждение против него двух уголовных дел на Украине.
REGNUM 05:03
Происшествия

Сбившая «пьяного мальчика» в Балашихе женщина вышла на свободу

Ольга Алисова, признанная виновной в ДТП в Балашихе, в результате которого погиб шестилетний мальчик, вышла на свободу из колонии-поселения.
РБК 10:21
Общество

СМИ сообщили о планах Кипра забрать гражданство у Дмитрия Ананьева

Бывший совладелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев оказался в числе россиян, у которых власти Кипра решили забрать «золотой паспорт», пишут «Открытые медиа» со ссылкой на источник в окружении бизнесмена и работавшего с ним юриста.
РБК 09:10
Армия и оружие

Лавров обвинил США в создании квазигосударства на востоке Сирии

Соединенные Штаты намерены при помощи арабских стран отделить от Сирии ее восточную часть, чтобы создать на территории Заевфратья квазигосударства и контролировать нефтяные месторождения.
РБК 06:43
Происшествия

Тверские власти окажут помощь жильцам загоревшегося дома в Твери

Губернатор Тверской области Игорь Руденя распорядился оказать всю необходимую помощь жильцам загоревшегося в Твери трехэтажного жилого дома, сообщает пресс-служба областного правительства.
РИА Новости 10:20
Футбол

Тедеско рассказал, почему предпочел «Спартак» другим европейским клубам

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско признался, что у него были другие варианты продолжения карьеры, кроме московского клуба.
Матч ТВ 10:56
Происшествия

Обвиняемый в убийстве доцент СПбГУ попросил принести ему в СИЗО очки

РБК вчера в 18:41
Музыка

Финны обвинили музыкантов с Урала в краже гимна России

Discover24 02:29
Общество

«Победу» обязали изменить правила провоза ручной клади

С 18 февраля "Победа" ввела две нормы провоза ручной клади, пассажир самостоятельно может выбрать между ними: это или провоз не более 10 кг, но с габаритами 36х30х4 см, плюс сверх нормы перечень вещей из федеральных авиационных правил (букет цветов, верхняя одежда и пр.), или же без ограничений веса и типа провозимых предметов, но в пределах габаритов ручной клади 36х30х27 см.
ТАСС 07:42
Футбол

Стерлинг отстранён от матча сборной Англии из-за конфликта

Отмечается, что после прибытия в расположение сборной Стерлинг решил выяснить отношения с Гомесом, с которым у него произошёл конфликт во время прошедшего днём ранее матча между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити».
REGNUM 03:49
Шоу-бизнес

Вдову Магомаева экстренно госпитализировали

Профиль 02:24
Экономика

Кудрин назвал необходимую для борьбы с бедностью в России сумму

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для успешной борьбы с количеством бедных в России необходимо выделять ежегодно 200 млрд рублей, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 21:47
Экономика

Ввод ТЭС «Ударная» в Тамани могут перенести на один-два года

Минэнерго РФ ожидает перенос срока ввода ТЭС "Ударная" в Тамани на 1-2 года, сообщил журналистам замглавы Минэнерго РФ Евгений Грабчак.
РИА Новости 09:29
Экономика

Греф пообещал не банкротить авиакомпанию «ЮТэйр»

Сбербанк согласовал план финансового оздоровления авиакомпании "ЮТэйр" и банкротить ее не собирается, сообщил президент - председатель правления кредитной организации Герман Греф.
Интерфакс 08:42
Общество

Польский премьер обвинил Netflix в переписывании истории

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал документальный сериал компании Netflix «Дьявол по соседству», где была показана карта с нацистскими концлагерями в современных границах страны.
Дилетант 07:20
Общество

Wintershall Dea: «Северный поток — 2» завершат до конца 2019 года

RT на русском 06:41
Общество

Два подсолнечных масла попали в черный список «Росконтроля»

Два подсолнечных масла после проверки «Росконтроля» внесены в черный список — «Каролина» и «Селяночка».
NewInform 03:00
Происшествия

Следователь засекретил все материалы по делу Голунова

"Материалы уголовного дела являются секретными и не могут быть представлены, так как содержат сведения, составляющие государственную тайну", — заявил в Басманном суде следователь в ответ на ходатайство адвокатов о приобщении данных материалов к разбирательству, передает РИА Новости.
Вести.Ru вчера в 06:50
Политика

Украинский депутат явился в Раду в маске Джокера

Экспресс газета 10:34
Общество

Путин одобрил распространение налога для самозанятых на все регионы

Министр финансов предложил со следующего года дать право регионам на такой режим — налог на профессиональный доход.
Gorodche.ru 08:58
Футбол

Слуцкий сообщил о разводе с женой

Главный тренер голландского «Витесса» сообщил это местному телевидению. По словам Слуцкого, он развелся год назад.
Нева Спорт 09:20
Общество

Заместитель Рогозина рассказал о запрете цитировать Маска

Первый заместитель гендиректора «Роскосмоса» Юрий Урличич рассказал, что ему запрещено цитировать основателя Tesla и Space X Илона Маска, сообщает «РИА Новости».
Ведомости 10:05
Футбол

Игроки «Спартака» разных лет простились с Анатолием Крутиковым

Матч ТВ 09:07
Политика

В Киеве заявили об отсутствии препятствий для нормандского саммита

«Были сняты все препятствия на пути к встрече в нормандском формате на высшем уровне — разведение сил и средств в районе населённых пунктов Золотое, Петровское и Станица Луганская стало последним шагом в этом направлении», — написала она в Facebook.
RT на русском 10:44
Происшествия

Державшая детей взаперти россиянка покончила с собой после их побега

Lenta.ru 04:37
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