Финансы

ПРАЙМПРАЙМОфициальный курс доллара на среду снизился до 65,44 рубля

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам составила 68,5284 рубля.
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Официальный курс доллара на четверг снизился до 65,43 рубля

ПРАЙМ05:15

ЦБ РФ установил курс доллара США с 12 сентября в размере 65,4321 руб

Финмаркет05:18

ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 12 сентября в размере 65.4321 руб. против 65.4393 руб. на 11 сентября

АК&М05:18

Официальный курс доллара США снизился на 13 коп., евро — на 3 коп

Urbc.Ruвчера в 06:14

Курсы валют ЦБ РФ на 10 сентября: 65,4393 руб/доллар США и 72,3039 руб/евро

SIA.ruвчера в 07:00

Официальный курс евро на среду снизился до 72,3 рубля

РИА Новостивчера в 05:41

ЦБ РФ понизил на 12 сентября курс доллара до 65,43 рубля

ТАСС05:18
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Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 05:28, Вашингтон
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В заброшенной башне «Бутырки» нашли заключенных

Члены столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) нашли двух заключенных в одной из башен столичного СИЗО «Бутырка», которая ранее считалась неэксплуатируемой.
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Дудонов объяснил, почему нынешний "Федор" для этой задачи не годится: у него есть ноги, а они в открытом космосе не нужны.
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РИА Новости вчера в 06:50
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Конор Макгрегор резко отреагировал на желание Порье провести реванш

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Венесуэльская PDVSA зарегистрировала свой офис в Москве

Государственная нефтедобывающая компания Венесуэлы PDVSA (Petróleos de Venezuela, S.A) зарегистрировала свой офис в Москве, сообщил журналистам министр нефтяной промышленности Венесуэлы Мануэль Кеведо.
РБК 05:15
Происшествия

Названа причина пожара на складе ГСМ под Нижним Новгородом

ГУ МЧС по Нижегородской области обнародовало предварительную причину пожара в Кудьминской промышленной зоне Богородского района.
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Космос

Старт японского грузового корабля к МКС отменили из-за пожара

Запуск японского беспилотного грузового корабля HTV8 (Kounotori) на тяжелой ракете H-2B к Международной космической станции (МКС) отложили из-за пожара на стартовой площадке, передает в Twitter японская компания Mitsubishi Heavy Industries Ltd.
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YouTube опубликован трейлер сериала «Смотри». Главную роль в проекте сыграл Джейсон Момоа, известный по роли Аквамена в кинокомиксах DC.
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Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка назначил Виктора Чумака главным военным прокурором и своим заместителем, сообщили 11 сентября в пресс-службе генеральной прокуратуры Украины.
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Руководитель Ubisoft о будущем Assassin’s Creed: «Наша цель — вместить Unity внутри Odyssey»

Представители Gamesindustry.biz упомянули Assassin’s Creed Unity, где в качестве открытого мира был представлен только город Париж, а сюжет проходился за 15 часов.
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По версии GML, российские власти, предположительно, заключили секретные соглашения со свидетелями, после которых те дали показания в выгодном для России свете.
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