Финансы

РИА НовостиРИА НовостиОфициальный курс евро на среду снизился до 72,3 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 2,61 копейки - до 72,3039 рубля, курс доллара уменьшился на 13,05 копейки - до 65,4393 рубля, следует из данных Банка России.
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Официальный курс евро снизился на восемь копеек

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ЦБ РФ установил курс доллара США с 12 сентября в размере 65,4321 руб

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Слова лектора исторического факультета МГУ Аскольда Иванчика о «нулевой зарплате» в вузе не соответствуют действительности.
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РИА Новости 04:51
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Бывший помощник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон, издание The Wall Street Journal и агентство Bloomberg должны принести России извинения за распространение фейков.
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В Сети появилось приглашение на свадьбу Собчак и Богомолова

В Интернете в доступе оказалось официальное свадебное приглашение, которое Ксения Собчак и Константин Богомолов разослали гостям.
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Общество

Медведев высказался о короткой рабочей неделе

Нынешнее трудовое законодательство не соответствует сложившемуся уровню трудовых отношений, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в эфире программы «Диалог» на «России 24».
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Примерно 90 российских туристов скончались на турецких курортах с начала нынешнего туристического сезона, и это связано с ростом туристического потока из России, заявил посол России в Турции Алексей Ерхов.
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В Apple назвали стоимость новой линейки iPhone 11 в России

Новая линейка смартфонов iPhone компании Apple поступит в продажу в более чем 30 других стран, включая Россию, в пятницу, 20 сентября.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил информацию, что называемый шпионом США Олег Смоленков имел доступ к данным спецслужб, хотя действительно несколько лет работал в администрации президента.
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