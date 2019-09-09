Финансы
РИА НовостиОфициальный курс евро на среду снизился до 72,3 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 2,61 копейки - до 72,3039 рубля, курс доллара уменьшился на 13,05 копейки - до 65,4393 рубля, следует из данных Банка России.
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Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 07:29, Вашингтон
Политика
Медведев: темпы развития экономики не соответствуют уровню задач
Темпы развития экономики России в настоящее время не соответствуют уровню поставленных задач, считает премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
РИА Новости 05:07
Происшествия
В Калининграде сожгли мужчину в биотуалете
В Калининграде следователи возбудили уголовное дело в связи с убийством мужчины в биотуалете.
Российская газета 07:25
Происшествия
Четыре взрыва произошли на складах минобороны Украины
Четыре взрыва произошли на складах минобороны Украины в Винницкой области, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:10
Общество
В МГУ опровергли заявление лектора о «нулевой зарплате»
Слова лектора исторического факультета МГУ Аскольда Иванчика о «нулевой зарплате» в вузе не соответствуют действительности.
РБК 02:43
Экономика
Гонконгская фондовая биржа предложила Лондонской бирже объединиться
Фондовая биржа Гонконга предложила Лондонской бирже объединиться.
RT на русском 05:19
Происшествия
В США разбился грузовой самолет
РИА Новости 07:13
Происшествия
У истребителя МиГ-31 обнаружили неисправность после посадки в Перми
Неисправность была обнаружена у истребителя МиГ-31 после штатной посадки в аэропорту Перми, сейчас она устранена, сообщили журналистам в пресс-службе Центрального военного округа.
РИА Новости 04:51
Политика
Захарова уличила Болтона и американские СМИ во лжи о России
Бывший помощник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон, издание The Wall Street Journal и агентство Bloomberg должны принести России извинения за распространение фейков.
REGNUM 05:46
Шоу-бизнес
В Сети появилось приглашение на свадьбу Собчак и Богомолова
В Интернете в доступе оказалось официальное свадебное приглашение, которое Ксения Собчак и Константин Богомолов разослали гостям.
Телепрограмма 09 сентября в 11:23
Общество
Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube
Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).
Ведомости 09 сентября в 10:34
Происшествия
В Якутии вынесли приговор по делу об изнасиловании женщины мигрантами
Суд Якутии вынес приговор фигурантам резонансного дела об изнасиловании местной жительницы мигрантами.
Сусанин 06:00
Общество
Медведев высказался о короткой рабочей неделе
Нынешнее трудовое законодательство не соответствует сложившемуся уровню трудовых отношений, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в эфире программы «Диалог» на «России 24».
Lenta.ru 06:41
Кино
Первый трейлер сериала «Смотри» с Джейсоном Момоа появился в Сети
Первый официальный трейлер сериала See («Смотри») с Джейсоном Момоа в главной роли показали на презентации Apple.
iReactor 03:37
Гаджеты
Apple представила новые модели смартфонов
Стоимость новой модели начинается от 700 долларов.
Эхо Москвы вчера в 14:32
Транспорт
На Крымском мосту начали устанавливать автоматику для движения поездов
На железнодорожной части моста через Керченский пролив начали установку системы автоматического контроля и управления движением поездов.
РБК 06:34
Путешествия
Посол РФ прокомментировал участившиеся случаи гибели туристов в Турции
Примерно 90 российских туристов скончались на турецких курортах с начала нынешнего туристического сезона, и это связано с ростом туристического потока из России, заявил посол России в Турции Алексей Ерхов.
REGNUM 01:03
Гаджеты
В Apple назвали стоимость новой линейки iPhone 11 в России
Новая линейка смартфонов iPhone компании Apple поступит в продажу в более чем 30 других стран, включая Россию, в пятницу, 20 сентября.
Газета.Ru 07:22
Политика
Зеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который отменяет депутатскую неприкосновенность с 2020 года.
RT на русском 06:29
Политика
Песков не подтвердил сообщения о доступе Смоленкова к данным спецслужб
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил информацию, что называемый шпионом США Олег Смоленков имел доступ к данным спецслужб, хотя действительно несколько лет работал в администрации президента.
РИА Новости 05:50
Транспорт
В России могут ужесточить наказание за нарушения ПДД
Правительство поручило Минюсту и МВД проработать вопрос более строгого наказания водителей за нарушения правил дорожного движения, если в машине находятся несовершеннолетние.
RT на русском 03:56
Происшествия
В старинных башнях «Бутырки» обнаружили заключенных
Члены Общественной наблюдательной комиссии (OHK) Москвы обнаружили арестантов, содержащихся в нефункционирующих помещениях в старинных башнях московского СИЗО-2, так называемой Бутырке.
Известия 02:54
Политика
Сенцов пообещал вернуться в Крым на танке
Expert.ru вчера в 11:01
Авто
Уникальный гибрид «Мерседеса W140» и «Шишиги» продают за 5 млн рублей
В социальных сетях появилось объявление о продаже уникального гибрида, разработанного из Mercedes-Benz S-Class W140 и «Шишиги» (ГАЗ-66).
Car.ru 05:14
Политика
В Улан-Удэ продолжается митинг в защиту сторонников якутского шамана
Накануне.Ru вчера в 02:59
Шоу-бизнес
Наташа Королева нашла компромат на Варум, Киркорова, Аллегрову и других звезд
Наташа Королева нашла архивное видео 1996 года, записанное во время совместных гастролей с первыми звездами эстрады.
7Дней.ру 07:20
Политика
В Кремле раскритиковали санкции США против российских силовиков
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что американские санкции, введенные в отношении российских силовиков, являются недопустимой мерой.
Московский Комсомолец 06:13