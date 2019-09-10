Финансы
ПРАЙМОфициальный курс доллара на среду снизился до 65,44 рубля
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам составила 68,5284 рубля.
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Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 10:35, Вашингтон
Футбол
Караваев рассказал, как Слуцкий проводил его в «Зенит»
Sportbox.RU 08:58
Общество
Среда стала в Москве самым теплым 11 сентября за 70 лет
Среда стала в Москве самым теплым 11 сентября с 1948 года, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
РБК 06:57
Шоу-бизнес
В окружении Заворотнюк рассказали о ее здоровье
Знакомый мужа актрисы Анастасии Заворотнюк прокомментировал слухи о том, что она больна онкологическим заболеванием.
Газета.Ru 08:25
Гаджеты
Apple показала новые iPhone 11 и iPhone Pro
Компания Apple показала iPhone 11 и iPhone Pro. Презентация новинок состоялась в театре Стива Джобса.
Росбалт вчера в 14:25
Политика
На место Болтона Трамп назначил другого «ястреба»
Есть разные варианты развития ситуации, и очень важно, кто станет наследником кабинета Болтона и Макмастера: именно это станет определяющим во внешней политике Америки как минимум на ближайший год.
Московский Комсомолец 09:01
Происшествия
В Гюмри нашли мертвым военнослужащего с российской базы
В Гюмри в квартире одного из домов нашли мертвым 23-летнего россиянина, который служил на 102-й российской военной базе.
Интерфакс 09:21
Политика
МИД пообещал ответ на санкции США против сотрудников СК
Россия расширит ограничительные списки на въезд граждан США после того, как Вашингтон ввел санкции в отношении двух сотрудников Следственного комитета.
РБК 05:17
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Вести.Ru 05:57
Политика
Болгария запретила въезд главе совета директоров канала «Царьград»
Болгария запретила въезд председателю совета директоров группы компании «Царьград» Константину Малофееву в связи с расследованием дела о шпионаже, заявил главный прокурор республики Сотир Цацаров, передает ТАСС.
Rambler News Service 08:31
Здоровье
Ученые рассказали, чем «запивать» еду, чтобы спастись от рака
Российская газета 00:10
Политика
Миллер назвал условие продажи Украине газа со скидкой
Председатель правления госкорпорации "Газпром" Алексей Миллер назвал условие продажи Украине газа со скидкой.
Москва 24 09 сентября в 13:03
Политика
Нетаньяху встретится с Шойгу в Сочи
«Премьер-министр и министр обороны Биньямин Нетаньяху завтра, 12 сентября, отправится с дипломатическим визитом в Сочи, где он встретится с президентом России Владимиром Путиным», — приводит РИА Новости заявление канцелярии израильского премьера.
RT на русском 09:15
Общество
Медведев призвал ввести более гибкие рабочие графики
Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал ввести более гибкие рабочие графики. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:32
Политика
Госдума приняла в первом чтении законопроект о дронах-нарушителях
Нижняя палата парламента приняла в первом чтении законопроект, разрешающий российским силовикам уничтожать дроны-нарушители.
РИА Новости 09:12
Политика
Британский генерал заявил об угрозе новой «Большой игры» с Россией
"Большая игра" — термин из истории, под которым понимают политическое и дипломатическое противостояние на протяжении большей части XIX века между Британской и Российской империями вокруг Афганистана и соседних территорий в Центральной и Южной Азии.
РИА Новости вчера в 21:23
Шоу-бизнес
Богомолов пригласил бывшую жену на свадьбу с Собчак
За два дня до грядущего торжества телеведущая Ксения Собчак подтвердила слухи о свадьбе с режиссером Константином Богомоловым, запланированной на 13 сентября.
Газета.Ru 10:19
Происшествия
Как американцы хранят память о трагедии 11 сентября
Как американцы хранят память о крупнейшей по числу жертв серии терактов — в видеоролике RT.
RT на русском 06:25
Происшествия
Российский турист утонул на курорте в Болгарии
Турист из России утонул в Болгарии. Об этом сообщает местная полиция, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:31
Финансы
Трамп предложил ФРС снизить базовую ставку до нуля или ниже
Президент Дональд Трамп предложил Федеральной резервной системе (ФРС), выполняющей в США функции центробанка, снизить базовую процентную ставку до нуля или вовсе установить ее на отрицательном уровне.
РБК 09:02
Футбол
Компани не сыграет в своём прощальном матче из-за травмы
Бывший защитник «Манчестер Сити» Венсан Компани сообщил, что не сыграет в своём прощальном матче, который состоится сегодня, 11 сентября.
Евро-футбол.ру 10:24
Происшествия
Роскомнадзор отказался проводить проверку из‑за публикации персональных данных задержанных во время протестов в Москве
Роскомнадзор отказался проводить проверку из-за публикации в анонимном телеграм-канале «Товарищ майор» базы с личными данным задержанных во время акций протестов в Москве, сообщает в своем телеграм-канале главе международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.
Медиазона 08:42
Путешествия
Посол РФ прокомментировал участившиеся случаи гибели туристов в Турции
Примерно 90 российских туристов скончались на турецких курортах с начала нынешнего туристического сезона, и это связано с ростом туристического потока из России, заявил посол России в Турции Алексей Ерхов.
REGNUM 01:03
Футбол
Все матчи 1/16 финала Кубка России пройдут 25 сентября
Все матчи 1/16 Кубка России по футболу пройдут в один день — 25 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РФС.
Телеканал Санкт-Петербург 10:22
Космос
Озёра на Титане могут быть воронками гигантских взрывов
Вести.Наука вчера в 05:29
Происшествия
Заключенных из старинной башни «Бутырки» вернули в нормальные камеры
Арестанты, помещенные в нежилую башню следственного изолятора (СИЗО) "Бутырка", переведены в обычные камеры, сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
Интерфакс 10:23
Общество
В Роскачестве назвали продукты, которые не стоит мыть
Специалисты Роскачества составили список продуктов, которые не следует мыть перед приготовлением. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 06:48
Происшествия
В Эстонии российского шпиона осудили на пять лет
В апреле суд в Эстонии приговорил к трем с половиной годам тюрьмы гражданина России Дмитрия Козлова из-за сотрудничества с ФСБ.
Коммерсантъ 09:32
Баскетбол
Сборная США по баскетболу впервые за 17 лет осталась без медалей на ЧМ
В последний раз сборная США осталась без медалей на чемпионате мира в 2002 года.
РБК 09:50