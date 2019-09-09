Финансы
РИА НовостиОфициальный курс евро на среду снизился до 72,3 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 2,61 копейки - до 72,3039 рубля, курс доллара уменьшился на 13,05 копейки - до 65,4393 рубля, следует из данных Банка России.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 16:06, Вашингтон
Политика
Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР.
РИА Новости 05:46
Политика
Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по газопроводу OPAL
Европейский суд юстиции отменил решение Еврокомиссии о предоставлении "Газпрому" полного доступа к мощностям газопровода Opal, сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.
Российская газета вчера в 07:20
Общество
В рейтинг лучших университетов мира THE вошли 39 российских вузов
В рейтинг лучших университетов мира по версии британского журнала Times Higher Education (THE) вошли 39 высших учебных заведений из России.
RT на русском 15:38
Политика
Трамп заявил об ошибках Болтона
Президент США Дональд Трамп заявил, что идея его экс-советника по нацбезопасности Джона Болтона работать с Северной Кореей по ливийской модели была ошибочной.
Газета.Ru 15:02
Армия и оружие
В ДНР обстрелом ВСУ ранены трое спасателей МЧС
Новостной фронт 10:20
Происшествия
В Армении скончался российский военнослужащий
Ранее Следственный комитет Армении сообщил, что тело 23-летнего военного 102-й российской базы с признаками насильственной смерти найдено в квартире в городе Гюмри.
BFM.ru 10:38
Происшествия
Экс-чиновница потребовала сто тысяч рублей с родителей сбитого ею ребенка
Бывшая мурманская чиновница потребовала сто тысяч рублей на ремонт автомобиля от родителей сбитого ею мальчика.
РИА Новости 13:16
Энергетика
«Нафтогаз» пожаловался на миллионные траты из-за судов с «Газпромом»
Судебные тяжбы по делам с российским "Газпромом" обходятся украинской стороне ежегодными миллионными долларовыми потерями, заявил исполнительный директор группы "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.
Радио Sputnik 14:07
Общество
В России число разводов сократилось на 12%
Количество разводов в РФ в первые семь месяцев 2019 года сократилось на 12%, если сравнивать с показателями прошлого года.
Политическая Экспертиза 02:35
Шоу-бизнес
Анна Седокова показала архивное фото сына Гектора и рассказала об «очищении»
Известная певица Анна Седокова поделилась с поклонниками архивным фото своего сына Гектора, на котором ему всего 10 дней.
Актуальные Новости 12:47
Единоборства
Менеджер Нурмагомедова назвал его следующего соперника
Али Абдель-Азиз, менеджер российского бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова, заявил, что приоритетным соперником для спортсмена является канадец Жорж Сен-Пьер.
Lenta.ru 15:06
Происшествия
Трагедия 11 сентября стала самым громким терактом в истории
18 лет назад, 11 сентября 2001 года в США был совершен самый крупный и один из самых известных в истории человечества террористических актов.
Парламентская газета вчера в 17:12
Шоу-бизнес
В окружении Заворотнюк рассказали о ее здоровье
Знакомый мужа актрисы Анастасии Заворотнюк прокомментировал слухи о том, что она больна онкологическим заболеванием.
Газета.Ru 08:25
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Вести.Ru 05:57
Футбол
УЕФА дал название новому еврокубковому турниру
В среду немецкое издание Bild сообщило о том, что руководство УЕФА определилось с названием третьего по значимости еврокубкового турнира, который стартует с сезона 2021/22.
Российская газета 15:01
Баскетбол
Сборная США по баскетболу проиграла Франции в четвертьфинале ЧМ
Сборная США по баскетболу не смогла выйти в полуфинал чемпионата мира, уступив в четвертьфинале команде Франции.
Чемпионат 08:58
Финансы
У России не осталось чистого госдолга
Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 03:27
Происшествия
Бойца MMA Омонова зарезали в Ташкенте
Семикратного чемпиона Узбекистана по кикбоксингу Муслимбека Омонова зарезали в Ташкенте.
Газета.Ru 12:10
Политика
Минкомсвязь рассмотрит вопрос передачи частот силовиков под 5G
Из-за дефицита частот ключевым диапазоном для создания сетей 5G в России может стать 4,4–4,99 ГГц, непопулярный в большинстве стран, за исключением Китая и Японии.
Коммерсантъ 15:52
Футбол
Матч «КАМАЗа» и «Спартака» могут перенести в Казань или Москву
Матч 1/16 финала Кубка России между «КАМАЗом» и «Спартаком» могут провести за пределами Набережных Челнов.
Soccer.ru 07:16
Шоу-бизнес
Орлова, Орбакайте и Полторак провели вечер вместе
Не всегда в будний вечер хочется побыстрее вернуться домой.
Телепрограмма 02:50
Происшествия
Электричка сбила двух человек в Подмосковье
Электричка сбила двух человек в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru 15:27
Транспорт
В России могут ужесточить наказания за нарушения ПДД
Российское правительство поручило Минюсту и МВД до апреля 2020 года проработать вопрос более строгого наказания водителей за нарушение ПДД, если в автомобиле находятся дети.
Известия 04:03
Шоу-бизнес
Собчак и Богомолов решили обвенчаться
Как сообщает «СтарХит», после официальной части свадьбы, которая состоится в пятницу, 13 сентября, молодожены обвенчаются в церкови.
Росбалт 07:45
Космос
У суперземли в обитаемой зоне впервые нашли водяной пар в атмосфере
Российская газета 15:00
Энергетика
Нефтяники получили 140 млрд рублей из бюджета для сдерживания цен
Медведев предупредил нефтяников о расплате за завышение цен В 2020 г. формула компенсации изменится: государство будет возвращать нефтяникам 68% и 65% разницы между экспортной и фиксированной ценой, которая индексируется на инфляцию.
Вести.Финанс 09:17
Шоу-бизнес
Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле
Газета.Ru 09:43
Политика
Китай освободит ряд товаров из США от дополнительных пошлин
Власти Китая намерены освободить некоторые американские товары от дополнительных пошлин, говорится в сообщении Комитета по тарифам и сборам при Госсовете КНР.
REGNUM 02:12
Здоровье
Медведев предложил «идею» для снижения абортов
При борьбе с абортами не работают запреты и «тупая пропаганда», заявил 11 сентября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в телеэфире.
REGNUM 06:35