Финансы

РИА НовостиРИА НовостиОфициальный курс евро на среду снизился до 72,3 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 2,61 копейки - до 72,3039 рубля, курс доллара уменьшился на 13,05 копейки - до 65,4393 рубля, следует из данных Банка России.
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Официальный курс евро снизился на восемь копеек

РИА Новости05:34

ЦБ РФ установил курс доллара США с 12 сентября в размере 65,4321 руб

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Официальный курс доллара на четверг снизился до 65,43 рубля

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Банк России понизил курс доллара на четверг до 65,43 рубля

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Банки.ру05:27

ЦБ установил курс валют на 11 сентября

Телеканал 360°вчера в 07:25
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Медведев отменил советские акты

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".
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Актеру фильма «Ты у меня одна» не хватает денег на операции после ДТП

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«Нафтогаз» объяснил требования по контракту на транзит с Россией

Киев потребует от России компенсацию в размере 11-14 миллиардов долларов в случае, если "Газпром" будет отстаивать позицию о заключении нового договора о транзите газа на существующих условиях.
РИА Новости 18:26
Транспорт

В России могут ужесточить наказание за нарушения ПДД

Правительство поручило Минюсту и МВД проработать вопрос более строгого наказания водителей за нарушения правил дорожного движения, если в машине находятся несовершеннолетние.
RT на русском 03:56
Политика

Захарова напомнила о фейковых заявлениях Болтона о России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на фейк в заявлении уже бывшего советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.
ФАН 05:48
Происшествия

Российский турист утонул в Болгарии

На болгарском курорте Поморие в Бургасской области утонул 72-летний турист из России, сообщает телеканал Kanal 3.
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Армия и оружие

Первый этап международного антитеррористического учения стран АСЕАН с участием России завершен в Таиланде

"В рамках мероприятия на базе центра подготовки королевских ВМС Таиланда состоялась церемония открытия мероприятия с участием представителей от 18 стран АСЕАН, развертывание многонационального пункта управления, обучение совместной работе с системами управления группировкой контртеррористической операции", - говорится в сообщении.
Интерфакс - Россия 21:50
Политика

Трамп почтил память жертв теракта 11 сентября

В день 18-й годовщины теракта 11 сентября президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп почтили жертв минутой молчания в Белом доме.
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Сборная США по баскетболу проиграла Франции в четвертьфинале ЧМ

Сборная США по баскетболу не смогла выйти в полуфинал чемпионата мира, уступив в четвертьфинале команде Франции.
Чемпионат 08:58
Футбол

Экс-капитан «Ман Сити» Компани не сыграет в своем прощальном матче

Бывший капитан английского "Манчестер Сити" Венсан Компани не примет участие в прощальном матче, сообщает журналист The Athletic Сэм Ли.
Газета.Ru 09:45
Происшествия

Росгвардия разогнала митинг в центре Улан-Удэ

Росгвардия разогнала стихийный митинг несогласных с результатами выборов мэра Улан-Удэ.
Коммерсантъ 15:32
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Разведка США сообщила о провале РФ при испытаниях «Буревестника»

Газета.Ru 21:35
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Топилин считает, что бедность в России нельзя «залить» деньгами

Топилин напомнил, что в следующем году начнется финансирование социальных контрактов.
ТАСС 06:20
Гаджеты

В России появился новый бренд дешевых телевизоров

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Верховный суд отменил решения о продлении ареста экс-главы Сахалина

Верховный суд России отменил решения о продлениях ареста бывшего главы Сахалинской области Александра Хорошавина.
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Шоу-бизнес

Любовник Анны Седоковой выгоняет жену с маленьким сыном из квартиры

Анна Седокова тщательно скрывает свою личную жизнь, но прошлым летом общественность узнала о ее романе с баскетболистом Янисом Тимма.
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Беглов пообещал увеличить туристический поток в Петербург

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов планирует увеличить поток туристов в город в 1,5 раза.
АБН 15:49
Общество

Суд вернул в прокуратуру дело «Седьмой студии» Серебренникова

Мещанский суд Москвы в среду, 11 сентября, принял решение вернуть в прокуратуру дело «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова «в связи с противоречиями».
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Культура

Дудь получил премию «Человек года» GQ и призвал не молчать

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Селадес назначен главным тренером «Валенсии»

РИА Новости 16:25
Театры

В театре прокомментировали самочувствие Джигарханяна

Народный артист СССР Армен Джигарханян чувствует себя хорошо, театр ждет его на первую премьеру нового сезона «Тетка Чарли».
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Футбол

Стало известно название нового турнира УЕФА

Лидеры групп будут напрямую выходить в стадию 1/8 финала Лиги конференций, а команды, занявшие вторые места, будут соперничать с третьими командами из квартетов Лиги Европы за выход в стадию плей-офф турнира, пишет портал "Чемпионат".
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Если открытие будет подтверждено исследованиями, K2-18b станет первой известной науке экзопланетой, в атмосфере которой имеется водяной пар и есть условия для существования воды на поверхности.
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На Украине обещают Крыму и Донбассу массовые зачистки и карантин

Есть на Украине те, кто до сих пор не понял, что Крым и Донбасс в составе Украины больше никогда не появятся.
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Стали известны имена некоторых гостей свадьбы Собчак и Богомолова

ИА "Ореанда-Новости" Известная российская телеведущая Ксения Собчак и художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов решили пригласить на собственную свадебную церемонию около трёхсот гостей.
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Несмотря на достаточно высокую стоимость французских истребителей Rafale, Индия всё же решила приобрести эти боевые самолёты вместо российских Су-30МКИ, при этом, на покупку французских самолётов ВВС Индии потратили колоссальные средства, хотя по доводам всё тех же западных аналитиков, истребители Rafale не имеют какого-либо преимущества над российскими Су-30МКИ.
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Российское отделение Amnesty International осталось без «старого» сайта из-за хакерской атаки, сообщил пресс-секретарь Александр Артемьев.
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Движение в центре столицы перекроют из-за парада городской техники

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СК заинтересовался конфликтом из-за прически красноярского школьника

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Антипинский НПЗ и Сбербанк хотят засудить в Лондоне

Швейцарцы указывают на дефолт Антипинского НПЗ по поставкам продукции, несмотря на получение очень существенных предоплат за продукцию, а также на действия Сбербанка, являющегося основным кредитором НПЗ.
URA.Ru 20:29
Как работают Яндекс.Новости?
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