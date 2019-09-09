Финансы
РИА НовостиОфициальный курс евро на среду снизился до 72,3 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 2,61 копейки - до 72,3039 рубля, курс доллара уменьшился на 13,05 копейки - до 65,4393 рубля, следует из данных Банка России.
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Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 22:18, Вашингтон
Политика
Медведев отменил советские акты
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 16:19
Происшествия
Актеру фильма «Ты у меня одна» не хватает денег на операции после ДТП
Российский актер театра и кино Марк Горонок, особую известность которому принесли фильмы "Все будет хорошо" и "Ты у меня одна", попал в серьезное дорожно-транспортное происшествие под Петербургом.
Вести.Ru 08:57
Политика
«Нафтогаз» объяснил требования по контракту на транзит с Россией
Киев потребует от России компенсацию в размере 11-14 миллиардов долларов в случае, если "Газпром" будет отстаивать позицию о заключении нового договора о транзите газа на существующих условиях.
РИА Новости 18:26
Транспорт
В России могут ужесточить наказание за нарушения ПДД
Правительство поручило Минюсту и МВД проработать вопрос более строгого наказания водителей за нарушения правил дорожного движения, если в машине находятся несовершеннолетние.
RT на русском 03:56
Политика
Захарова напомнила о фейковых заявлениях Болтона о России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на фейк в заявлении уже бывшего советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.
ФАН 05:48
Происшествия
Российский турист утонул в Болгарии
На болгарском курорте Поморие в Бургасской области утонул 72-летний турист из России, сообщает телеканал Kanal 3.
Интерфакс 11:51
Армия и оружие
Первый этап международного антитеррористического учения стран АСЕАН с участием России завершен в Таиланде
"В рамках мероприятия на базе центра подготовки королевских ВМС Таиланда состоялась церемония открытия мероприятия с участием представителей от 18 стран АСЕАН, развертывание многонационального пункта управления, обучение совместной работе с системами управления группировкой контртеррористической операции", - говорится в сообщении.
Интерфакс - Россия 21:50
Политика
Трамп почтил память жертв теракта 11 сентября
В день 18-й годовщины теракта 11 сентября президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп почтили жертв минутой молчания в Белом доме.
Росбалт 11:34
Баскетбол
Сборная США по баскетболу проиграла Франции в четвертьфинале ЧМ
Сборная США по баскетболу не смогла выйти в полуфинал чемпионата мира, уступив в четвертьфинале команде Франции.
Чемпионат 08:58
Футбол
Экс-капитан «Ман Сити» Компани не сыграет в своем прощальном матче
Бывший капитан английского "Манчестер Сити" Венсан Компани не примет участие в прощальном матче, сообщает журналист The Athletic Сэм Ли.
Газета.Ru 09:45
Происшествия
Росгвардия разогнала митинг в центре Улан-Удэ
Росгвардия разогнала стихийный митинг несогласных с результатами выборов мэра Улан-Удэ.
Коммерсантъ 15:32
Экономика
Топилин считает, что бедность в России нельзя «залить» деньгами
Топилин напомнил, что в следующем году начнется финансирование социальных контрактов.
ТАСС 06:20
Гаджеты
В России появился новый бренд дешевых телевизоров
Газета DAILY 16:52
Происшествия
Верховный суд отменил решения о продлении ареста экс-главы Сахалина
Верховный суд России отменил решения о продлениях ареста бывшего главы Сахалинской области Александра Хорошавина.
РБК 21:05
Шоу-бизнес
Любовник Анны Седоковой выгоняет жену с маленьким сыном из квартиры
Анна Седокова тщательно скрывает свою личную жизнь, но прошлым летом общественность узнала о ее романе с баскетболистом Янисом Тимма.
Bimru.ru 11:23
Общество
Беглов пообещал увеличить туристический поток в Петербург
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов планирует увеличить поток туристов в город в 1,5 раза.
АБН 15:49
Общество
Суд вернул в прокуратуру дело «Седьмой студии» Серебренникова
Мещанский суд Москвы в среду, 11 сентября, принял решение вернуть в прокуратуру дело «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова «в связи с противоречиями».
Известия 09:55
Культура
Дудь получил премию «Человек года» GQ и призвал не молчать
Московский Комсомолец вчера в 16:17
Футбол
Селадес назначен главным тренером «Валенсии»
РИА Новости 16:25
Театры
В театре прокомментировали самочувствие Джигарханяна
Народный артист СССР Армен Джигарханян чувствует себя хорошо, театр ждет его на первую премьеру нового сезона «Тетка Чарли».
Известия 10:56
Футбол
Стало известно название нового турнира УЕФА
Лидеры групп будут напрямую выходить в стадию 1/8 финала Лиги конференций, а команды, занявшие вторые места, будут соперничать с третьими командами из квартетов Лиги Европы за выход в стадию плей-офф турнира, пишет портал "Чемпионат".
Online47.ru 19:27
Космос
Астрономы нашли воду на экзопланете в обитаемой зоне
Если открытие будет подтверждено исследованиями, K2-18b станет первой известной науке экзопланетой, в атмосфере которой имеется водяной пар и есть условия для существования воды на поверхности.
Известия 17:04
Политика
На Украине обещают Крыму и Донбассу массовые зачистки и карантин
Есть на Украине те, кто до сих пор не понял, что Крым и Донбасс в составе Украины больше никогда не появятся.
Rusvesna.su 22:00
Шоу-бизнес
Стали известны имена некоторых гостей свадьбы Собчак и Богомолова
ИА "Ореанда-Новости" Известная российская телеведущая Ксения Собчак и художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов решили пригласить на собственную свадебную церемонию около трёхсот гостей.
Ореанда-Новости 11:16
Армия и оружие
Индия купила французские истребители Rafale вместо российских Су-30
Несмотря на достаточно высокую стоимость французских истребителей Rafale, Индия всё же решила приобрести эти боевые самолёты вместо российских Су-30МКИ, при этом, на покупку французских самолётов ВВС Индии потратили колоссальные средства, хотя по доводам всё тех же западных аналитиков, истребители Rafale не имеют какого-либо преимущества над российскими Су-30МКИ.
Avia.pro 05:38
Политика
Amnesty International в России оказалась в «неприятной ситуации»
Российское отделение Amnesty International осталось без «старого» сайта из-за хакерской атаки, сообщил пресс-секретарь Александр Артемьев.
Взгляд.ру 18:56
Экономика
Антипинский НПЗ и Сбербанк хотят засудить в Лондоне
Швейцарцы указывают на дефолт Антипинского НПЗ по поставкам продукции, несмотря на получение очень существенных предоплат за продукцию, а также на действия Сбербанка, являющегося основным кредитором НПЗ.
URA.Ru 20:29