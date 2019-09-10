Финансы
ПРАЙМОфициальный курс доллара на среду снизился до 65,44 рубля
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам составила 68,5284 рубля.
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Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 12:06, Вашингтон
Политика
В Германии призвали «Газпром» сократить прокачку газа по OPAL
«Газпром» должен сократить транспортировку газа по трубопроводу OPAL до половины транзитной мощности, как постановил суд Евросоюза.
Известия 09:48
Происшествия
Шесть человек ранены во Флориде при нападении неизвестного с ножом
Шесть человек получили ранения в результате нападения неизвестного с ножом. Инцидент произошел в городе Таллахасси (штат Флорида).
Известия 11:04
Армия и оружие
В ЛНР сообщили о новых украинских обстрелах и гибели бойца
Один из бойцов Луганской Народной Республики погиб в результате обстрела, устроенного украинскими карателями, сообщил 11 сентября журналистам глава пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
REGNUM 09:50
Гаджеты
Razer выпустила чехлы для iPhone 11 с системой охлаждения
Американская компания Razer выпустила новый чехол Arctech для iPhone 11.
MobiDevices 05:25
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Вести.Ru 05:57
Политика
«Ценного свидетеля» по делу MH17 переквалифицировали в подозреваемые
Депутат Европарламента от Нидерландов Кати Пири заявила, что страна переквалифицировала Владимира Цемаха, который до этого считался ключевым свидетелем по делу о крушении MH17 над Донбассом, в подозреваемые.
Газета.Ru 11:26
Политика
Медведев анонсировал новый план развития экономики
Темпы развития экономики не соответствуют задуманным целям, поэтому правительство работает над планом развития двух форматов: оптимального и более сложного, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Взгляд.ру 06:01
Кино
Назван самый провальный фильм в истории кино
Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятым Disney в 2012 году.
Piter.tv вчера в 09:53
Происшествия
Российский турист утонул в Болгарии
На болгарском курорте Поморие в Бургасской области утонул 72-летний турист из России, сообщает телеканал Kanal 3.
Интерфакс 11:51
Политика
Сенатором от севастопольского заксобрания станет Алтабаева
Прибывший в Севастополь генсек «Единой России» Андрей Турчак заявил, что победившая на первом округе экс-спикер городского парламента Екатерина Алтабаева перейдет на работу в Совет федераций.
Примечания 11:00
Общество
В Роскачестве рассказали, какие продукты нельзя мыть
Эксперты Российской системы качества составили перечень продуктов, которые не нужно мыть перед приготовлением.
РИА Новости вчера в 04:00
Политика
Кремль прокомментировал выступление Дудя и Серебренникова на премии GQ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал выступление журналиста Юрия Дудя и режиссера Кирилла Серебренникова на премии журнала GQ.
Lenta.ru 06:58
Экономика
Минфин: россияне смогут управлять добровольными пенсионными взносами
Предполагается добровольное присоединении к ГПП.
РИА Новости 06:48
Общество
Суд вернул в прокуратуру дело «Седьмой студии» Серебренникова
Мещанский суд Москвы постановил вернуть материалы уголовного дела "Седьмой студии" в прокуратуру для исправления ошибок в обвинительном заключении.
Газета.Ru 11:22
Авто
В России появится роскошный внедорожник Mercedes-Maybach в 2019 году
Как отметил представитель марки, новый роскошный внедорожник появится на российском рынке до конца этого года, а его стоимость составит примерно 168 тысяч евро или чуть более 12 млн рублей.
32CARS.ru 07:36
Происшествия
В Армении скончался российский военнослужащий
Ранее Следственный комитет Армении сообщил, что тело 23-летнего военного 102-й российской базы с признаками насильственной смерти найдено в квартире в городе Гюмри.
BFM.ru 10:38
Происшествия
Разбивший чужой Rolls-Royce челябинец попросил признать его банкротом
Челябинский рабочий Владислав Кантемиров, который в 2016 году въехал в Rolls-Royce бизнесмена Александра Аристова, подал в суд заявление с просьбой признать его банкротом.
РБК 11:21
Космос
Робота Федора больше не отправят в космос
Антропоморфный робот-андроид Федор, на прошлой неделе вернувшийся с Международной космической станции (МКС), больше в космос не полетит: ему на смену придет другой космической робот, проектирование которого уже началось.
РБК 04:17
Происшествия
Следственный комитет сообщил об участившихся случаях пропажи детей
Следственный комитет России обнаружил рост числа случаев исчезновения малолетних детей, сообщается на сайте ведомства.
РБК 11:30
Общество
Суд оправдал врача, который провел эвтаназию пациентке с деменцией
Гаагский суд вынес оправдательный приговор врачу интерната для престарелых, который провел эвтаназию 74-летней пациентке, сообщает Netherlands news in English.
Москва 24 09:53
Шоу-бизнес
Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле
Газета.Ru 09:43
Происшествия
Арестанты «Бутырки» вернулись из нежилой башни в обычные камеры
В свою очередь представитель столичного управления ФСИН Сергей Цыганков сообщил, что размещение арестантов в башне было обусловлено превышением нормативного числа содержащихся в СИЗО граждан и необходимостью проведения ремонта в действующих камерах.
Интерфакс 11:44
Финансы
У России не осталось чистого госдолга
Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 03:27
Экономика
Новак: Россия и Саудовская Аравия не обсуждали повышение нефтяных цен
Россия и Саудовская Аравия не обсуждали возможность повышения нефтяных цен на встрече министра энергетики России Александра Новака и нового министра энергетики Саудовской Аравии, принца Абдель Азиз бен Сальман.
REGNUM 02:59
Гаджеты
Apple представила новый iPhone 11 с двойной камерой
Сегодня во время своей ежегодной презентации компания Apple представила новый смартфон iPhone 11.
ITZine.ru вчера в 13:55
Армия и оружие
В КНДР провели испытания сверхбольшой системы залпового огня
Хакасия-Информ вчера в 22:24
Футбол
В Петербурге пройдет финал Кубка по футболу среди молодежных команд
В Северной столице 17 сентября на стадионе «Турбостроитель» на проспекте Металлистов в финале Кубка Петербурга по футболу среди молодежных команд встретятся прошлогодний обладатель кубка, команда Спортивной школы олимпийского резерва по футболу «Зенит» и ФК «Звезда».
Невские Новости 10:33
Экономика
Профицит бюджета за 8 месяцев 2019 года составил 3,7 процента ВВП
Профицит федерального бюджета в январе-августе этого года составил 2 триллиона 560,616 миллиарда рублей, 3,7 процента ВВП, сообщили в Минфине.
Российская газета 10:54