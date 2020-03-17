Финансы

ПРАЙМПРАЙМОфициальный курс доллара на среду снизился до 73,89 рубля

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам составила 77,6768 рубля.
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ЦБ снизил курс доллара до 73,89 руб., евро — до 82,31 руб

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ЦБ снизил курс доллара на 18 марта до 73 рублей

Известия07:51

ЦБ РФ установил официальные курсы валют на 18 марта

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Официальный курс евро на среду снизился на 44 копейки

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ЦБ снизил курс доллара на 18 марта до 73,89 рубля

ТАСС07:25

ЦБ снизил курс валют

Взгляд.ру07:51
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За сутки новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионах

За последние сутки в 15 регионах России зарегистрировали случаи заражения коронавирусной инфекцией нового типа.
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Цена нефти Brent опустилась ниже $29 за баррель

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже отметки в $29 за баррель впервые с 20 января 2016 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 14:09
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Песков: четких сроков общероссийского голосования по изменениям в Конституцию нет

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что определенности по дате общероссийского голосования по закону о поправке в Конституцию пока нет.
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Украина заявила о провокации в Черном море

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Общество

Ушла из жизни вдова Юрия Гагарина

Скончалась Валентина Гагарина, вдова первого космонавта планеты Юрия Гагарина.
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Минэкономразвития предложило проект закона по возврату денег за туры за счет фонда персональной ответственности «Турпомощи».
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Компания «Яндекс» запустила уникальную онлайн-карту распространения коронавируса в Российской Федерации.
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Футбол

Федотов назвал Кокорина сильнейшим форвардом России

Кокорин демонстрирует свой класс и ведёт команду за собой. Он сейчас сильнейший среди других российских форвардов.
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РБК 14:03
Общество

СМИ узнали условия ввода полного карантина в Москве

Власти Москвы отрабатывают план введения жесткого карантина в столице в том случае, если число заболевших «критически» вырастет к пятнице, 20 марта.
РБК 04:47
Политика

МИД РФ призвал россиян оперативно вернуться из-за рубежа

Россиянам рекомендуется вернуться в Россию из заграничных поездок, сообщили в МИД РФ.
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400 человек находятся под наблюдением из-за коронавируса в Самарской области

Отмечается, что "с января под наблюдением в домашних условиях находились около 900 человек, никто из них не был заражен коронавирусом".
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Китайские врачи назвали ошибки европейских коллег при лечении COVID-19

Врачи в китайском городе Ухань, откуда началось распространение коронавирусной инфекции COVID-19, заявили, что европейские доктора повторяют их ошибки при борьбе с заболеванием.
РБК 08:59
Общество

Минкультуры закрывает подведомственные кинотеатры, музеи и цирки

Запрет коснется подведомственных театров и кино, музеев и выставок, филармоний, цирков и других заведений исполнительских искусств.
Ведомости 10:45
Наука

Свитки Мертвого моря из вашингтонского музея оказались подделкой

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S&P предсказало глобальную рецессию из-за коронавируса

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Live24 11:39
Общество

За сутки в мире коронавирусом заразились почти 14 тыс. человек

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала за сутки в мире 13903 случая заражения коронавирусом нового типа, умерли 862 человека.
ТАСС вчера в 19:23
Хоккей

IIHF отменила ЧМ по хоккею в первом дивизионе из-за коронавируса

Международная федерация хоккея (IIHF) отменила чемпионаты мира в первом дивизионе в группах А и В из-за коронавируса, сообщается на официальном сайте IIHF.
РИА Новости 13:16
Армия и оружие

С-400 отразили условное нападение на Северный морской путь

«Боевые расчёты зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф» зенитного ракетного полка соединения ПВО Северного флота, дислоцированного на острове Южном архипелага Новая Земля, провели учение по охране и обороне воздушного пространства Северного морского пути в своей зоне ответственности», — приводит Интерфакс слова начальника пресс-службы Северного флота Вадима Серга.
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Кремль анонсировал рабочую поездку Путина в Крым

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Правительство и Центробанк обнародовали меры по стабилизации экономики

Правительство и Центробанк продолжают принимать оперативные меры против экономического влияния коронавируса и волатильности на глобальных финансовых и сырьевых рынках, отмечается в заявлении.
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Коронавирус не остановил съемки второго сезона «Ведьмака»

Премьера второго сезона «Ведьмака» ожидается в конце 2020 — начале 2021 года.
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Путин призвал россиян не покупать продукты впрок

Президент Владимир Путин посетил АНО «Диалог», которая была создана по его поручению для повышения эффективности обратной связи с гражданами при участии мэрии Москвы и Администрации президента РФ, и призвал россиян не покупать продукты впрок.
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Ученые и писатели выступили против поправок к Конституции

Ученые, журналисты, писатели и юристы подписали коллективное письмо к политикам, в котором они высказались о недопустимости поправок в Конституцию РФ.
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Россиянам открыли бесплатный доступ к ведущим онлайн-кинотеатрам

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Открытый чемпионата Франции по теннису перенесен из-за пандемии коронавируса. «Ролан Гаррос» состоится с 20 сентября по 4 октября.
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