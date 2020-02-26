Финансы
ПРАЙМОфициальный курс доллара на среду вырос до 64,92 рубля
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, составила 67,4133 рубля.
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На фоне новостей о распространении коронавируса рубль снижается к доллару и евро
Эхо Москвывчера в 08:01
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Комментарии
Общество
В Минздраве Украины сообщили результаты тестов эвакуированных из Китая
Первые результаты тестов на коронавирус эвакуированных из Китая украинцев и иностранцев отрицательные, заявил в среду замглавы Минздрава Украины Виктор Ляшко.
Теннис
Мария Шарапова завершила карьеру
Российская теннисистка Мария Шарапова объявила о завершении спортивной карьеры в возрасте 32 лет.
Общество
Глава ВОЗ объяснил опасность заявлений о пандемии коронавируса
Использование в отношении распространения по миру коронавирусной инфекции COVID-19 слова «пандемия» опасно, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.
Политика
Госдума может принять поправки в Конституцию во втором чтении 10 марта
Руководитель комитета Государственной думы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников рассказал, что работа над проектом поправок к Конституции подходит к концу.
Наука
Ученые выяснили, как подавлять излишнее воспаление в организме
В определенных ситуациях врачам приходится подавлять или побуждать эту реакцию, но чрезмерное воспаление может быть вредным для здоровья и даже жизни пациента.
Происшествия
Школьник с ножом напал на учительницу во время урока в Ульяновске
В Ульяновске восьмиклассник во время урока напал на преподавателя математики, пырнув 59-летнюю женщину кухонным ножом, сообщает региональное управление МВД.
Экономика
СМИ узнали о планах ограничить экспорт нефти российскими судами
В соответствии с поправками в Кодекс торгового мореплавания в декабре 2017 года российские суда получили исключительное право на перевозку нефти и газа в акватории Северного морского пути.
Политика
Зеленский назвал возвращение Крыма частью национальной идеи Украины
Президент Украины Владимир Зеленский назвал возвращение Крыма неотъемлемой частью национальной идеи Украины, передает РИА "Новости".
Общество
Анна Митянина избрана детским омбудсменом Петербурга
Сразу после голосования Анна Митянина, которая официально стала детским омбудсменом города на Неве, заменив проработавшую до нее 10 лет на данном посту Светлану Агапитову, рассказала журналистом, что самым главным на своем посту считает обеспечение безопасности детей.
Политика
Песков: приглашение Зеленскому на 75-летие Победы пока не направлялось
"Действительно, пока не направлялось приглашение президенту Зеленскому, продолжается рассылка приглашений, однако пока в отношении президента Украины точно не могу сказать.
Общество
Глава Сахалина не поддержал идею построить жилой комплекс в районе курорта «Горный воздух»
Власти Сахалинской области не согласовывали проект строительства жилого комплекса "Горная Ривьера" на склоне горы Большевик, где расположен курорт "Горный воздух".
Политика
Сурков рассказал о своем опыте медитации и детских страхах
Экс-помощник президента РФ рассказал, что в детстве очень сильно испугался, когда осознал, что к нему в голову непрерывно приходят мысли, и он постоянно о чем-то думает.
Культура
«Правда, что, кроме убийств, все остальное было настоящее?» Запрещенный к показу в России фильм «Наташа» из проекта «Дау» добрался до Берлинале. Интервью режиссера Ильи Хржановского
У проекта до Парижа было свое пространство, сейчас «Дау» заходит погостить в иные пространства, например, на кинофестивали.
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой
Общество
Данилко рассказал, как жюри Евровидения «отомстило» Украине за Россию
Низкая оценка от профессионального жюри, которую получил представлявший Украину на Евровидении-2018 певец Melovin, могла быть наказанием за скандал с Россией, заявил в интервью "Люкс ФМ" Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка.
Религия
Патриарх Кирилл прибыл в Амман на всеправославное совещание по Украине
Наука
Астрофизики примерили 3D-очки для квазаров и нашли способ определить природу их света
Происшествия
Как статья в «Медузе» убеждает протестовать против приговора в Пензе
Вскоре после вынесения в Пензе приговоров по делу «Сети», согласно которым семь антифашистов получили совокупно 86 лет за слабо доказанные следствием организацию и участие в террористическом сообществе, в «Медузе» появился материал, рассказывающий о довольно неприглядных занятиях и кровавом преступлении, в которые, возможно, оказались вовлечены некоторые фигуранты дела.
Общество
Россия ограничит авиасообщение с Южной Кореей из-за коронавируса
Авиасообщение между Россией и Южной Кореей будет ограничено с 1 марта, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, передает корреспондент РБК.
Биатлон
Объявлен состав сборной России на чемпионат Европы по биатлону
Здоровье
В Хорватии подтвержден первый случай заражения коронавирусом
Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Хорватии.
Армия и оружие
Мишустин утвердил порядок действий при нарушении границы самолётами
Как отмечается, в случае нарушения государственной границы гражданскими самолётами или оснащённым вооружением военно-транспортным воздушным судном, которое не реагирует на подаваемые сигналы и продолжает полёт вглубь территории или к важнейшим объектам России, такое судно принуждается к посадке или выходу за пределы воздушного пространства России.
Политика
В Харькове проспект вновь получит имя маршала Жукова
Мэр Харькова Геннадий Кернес распорядился подготовить проект решения о возвращении одному из городских проспектов имени советского маршала Георгия Жукова.
Происшествия
Задержанные в Саратове подростки готовили массовое убийство
Двое подростков, задержанных в Саратове, признались в подготовке массового убийства.
Биатлон
Олимпийская чемпионка из Германии ждет от Логинова извинений за допинг
Трехкратная чемпионка Олимпийских игр биатлонистка Кати Вильхельм заявила, что надеется услышать от Александра Логинова извинения за применение допинга.
Гаджеты
До старта продаж Samsung улучшила 108-мегапиксельную камеру Galaxy S20 Ultra
Еще до начала розничных продаж смартфона Galaxy S20 Ultra компания Samsung Electronics запустила распространение первого обновления прошивки для него.
Общество
Садальский раскритиковал частную клинику Малышевой
Шоу-бизнес