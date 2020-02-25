Финансы
ПРАЙМОфициальный курс доллара на среду вырос до 64,92 рубля
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, составила 67,4133 рубля.
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Самолёт SSJ-100 совершил экстренную посадку в Шереметьеве
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