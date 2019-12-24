Финансы

RT на русскомRT на русскомРубль снижается к доллару и евро

Курс доллара увеличился на 1 копейку — до 62,27 рубля. Курс евро вырос на 3 копейки и составил 69,00 рубля.
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Курс доллара снизился до 62,23 рубля

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Доллар и евро незначительно дешевеют в начале торгов на «Московской бирже»

Финмаркетвчера в 02:20
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