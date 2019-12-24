Финансы
RT на русскомРубль снижается к доллару и евро
Курс доллара увеличился на 1 копейку — до 62,27 рубля. Курс евро вырос на 3 копейки и составил 69,00 рубля.
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Транспорт
Первый поезд проехал по Крымскому мосту
Авто
Гиперкар McLaren Speedtail подтвердил максималку
Гиперкар Speedtail на лавры самой быстрой дорожной и серийной модели в мире не претендует, зато это самый скоростной McLaren.
Происшествия
Россиянина арестовали в Крыму по обвинению в госизмене
В Крыму сотрудники ФСБ задержали россиянина по обвинению в госизмене. Он был арестован и этапирован в Москву.
Финансы
Впервые с июля 2018 года курс доллара упал ниже 62 рублей
В последний раз курс доллара опускался ниже отметки в 62 рубля 12 июля 2018 года.
Политика
В ОСК заявили о способности построить судно-трубоукладчик
Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов рассказал, что ОСК может построить российское судно-трубоукладчик за 3–4 года — оно сможет осуществлять такие работы, как, например, прокладка трубопровода «Северный поток – 2». Об этом 24 декабря сообщает «РИА Новости» со ссылкой на интервью телеканалу «Россия 24».
Кино
Трамп назвал честью участие в фильме «Один дома 2»
Политика
Кудрин рассказал, как решение Путина спасло российскую экономику
Решение Владимира Путина создать резервные фонды десять лет назад спасло российскую экономику, считает его давний соратник, экс-министр финансов Алексей Кудрин, сейчас возглавляющий Счетную палату.
Политика
Путин назвал «полным бредом» резолюцию Европарламента
Президент России Владимир Путин назвал «полным бредом» резолюцию Европарламента о Второй мировой войне.
Политика
Лукашенко пригрозил «забрать» у России две трубы «Дружбы»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если Минск и Москва не смогут решить вопрос цены газа и нефти, то Минск будет искать альтернативные способы поставок, и пригрозил «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба».
Общество
Истребитель Су-57 разбился при испытаниях в Хабаровском крае
Как сообщается, инцидент произошел в 120 километрах от аэродрома Дзёмги во время испытания двигателя.
Космос
Curiosity обнаружил повышение уровней кислорода на Марсе
Кислород в атмосфере Марса ученые обнаружили достаточно давно, еще при анализе спектров излучения от планеты.
Общество
Голикова считает проведение оптимизации здравоохранения ужасным
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что оптимизация здравоохранения во многих регионах России проведена ужасно, сообщает телеканал «Россия-1».
Общество
В Роструде разъяснили порядок оплаты труда в новогодние каникулы
Гарантии по оплате труда в период новогодних каникул сохранятся за работниками в соответствии со статьёй 112 Трудового Кодекса России, сообщил 25 декабря заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.
Происшествия
Два человека погибли при пожаре в общежитии в Иркутской области
Число погибших при пожаре в Иркутской области в общежитии лесозаготовительного предприятия возросло до двух.
Кино
Бондарчук презентовал свой фильм «Вторжение» в столице
Российский кинорежиссёр Фёдор Бондарчук представил свой фантастический фильм «Вторжение». Показ прошёл в киноцентре «Октябрь».
Армия и оружие
РФ разрабатывает комплексы ПВО на новых физических принципах
Происшествия
Грузовик смял Mercedes с водителем на трассе в Кузбассе
Грузовик Scania подмял под себя легковой автомобиль Mercedes. Водитель дорогой иномарки, зажатый в салоне, не подает признаков жизни.
Экономика
Людмила Коган получила 81,8% акций банка «Уралсиб»
Людмила Коган - вдова бывшего владельца банка "Уралсиб" Владимира Когана - получила 81,809% акций кредитной организации.
Происшествия
В Норильске по подозрению во взятке задержан глава прокуратуры
Прокурор Красноярского края отстранил от исполнения служебных обязанностей исполняющего обязанности прокурора Норильска Хаваж-Бауди Гутаева, который подозревается в получении взятки.
Происшествия
Мужчина застрелил жену возле школы в Брянской области
Здоровье
Врач рассказала, как правильно лечить насморк
Если ринит не прошел за 4-5 дней, то следует обратиться к врачам, так как где-то на пятый день вирусная инфекция переходит в бактериальную, которая приводит к осложнениям.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова впервые прокомментировала свой развод с Гелой Месхи
Актриса Екатерина Климова прошлым летом рассталась со своим молодым супругом Гелой Месхи.
Общество
Каждый третий россиянин за последние 10 лет сменил профессию
Треть россиян кардинально сменила сферу деятельности за последние 10 лет, больше половины сделали это из-за маленькой зарплаты, сообщает в среду, 25 декабря, «РИА Новости» со ссылкой на исследование компании HeadHunter.
Здоровье
Названы «золотые правила» оздоровления кишечника
Медики назвали главные способы правильного оздоровления кишечника.
Футбол
Яшин вошел в сборную всех времен, Роналду – нет
Легендарный голкипер сборной СССР Лев Яшин вошел в состав команды всех времен по версии испанской газеты AS.
Общество
В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.
Футбол
Брестское «Динамо» подписало Шкурина, но он перейдет в ЦСКА
Политика
На Украине созвали экстренное заседание Кабмина по транзиту газа
Кабинет министров Украины провел экстренное заседание по вопросу газовых переговоров с Россией, сообщил в Telegram-канале депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.
Общество
Названы знаки Зодиака, которым повезет в 2020 году
Руководитель Школы научной астрологии Сергей Безбородный рассказал, каким знакам зодиака повезет в 2020 году.