Финансы

ПРАЙМПРАЙМОфициальный курс доллара на вторник снизился до 66,33 рубля

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Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам составила 69,5181 рубля.
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