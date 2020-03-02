Финансы
ПРАЙМОфициальный курс доллара на вторник снизился до 66,33 рубля
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам составила 69,5181 рубля.
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Политика
Эрдоган намерен приехать с визитом в Россию 5 марта
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган намерен посетить с визитом Россию 5 марта. Об этом сообщила администрация турецкого лидера.
Происшествия
В СПб усилили контроль за пациентами с подозрением на коронавирус
Напомним, ранее главный врач Боткинской больницы был уволен после инцидента с четырьмя пациентами, находящимися в больнице по подозрению в заболевании коронавирусом.
Происшествия
Задержанный иркутский чиновник съел улики на глазах у следователей
Арестованный заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии Владимир Журавлев на глазах у следователей съел одну из улик.
Биатлон
Адвокат заявил о поддельных подписях Родченкова в биатлонном деле
Адвокат отечественных биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой Алексей Панич заявил о поддельных подписях бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в уголовном деле, связанном с применением запрещенных веществ.
Общество
У россиянина подтвердился коронавирус
Завозной случай заражения коронавирусом подтвердился у гражданина РФ - оперативный штаб.
Армия и оружие
Путин назвал гиперзвуковое оружие РФ гарантом стабильности в мире
Происшествия
Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне
Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
Общество
Вильфанд назвал регионы России с аномальным теплом в марте
Накануне Вильфанд заявил, что температура воздуха будет расти в течение первой недели марта в Москве каждый день.
Общество
В Иране высокопоставленный чиновник умер от коронавируса
В Иране от коронавируса умер член Совета целесообразности (совещательный орган при высшем руководителе Ирана) Сейед Мохаммад Мирмихаммади, сообщает местное издание IFP News.
Шоу-бизнес
Наталья Орейро отменила гастроли в России
Шоу-бизнес
40-летняя Елена Подкаминская стала мамой в третий раз
Актерский состав 2-го сезона сериала "ИП Пирогова" Напомним, что с Денисом Гущиным, за которого звезда сериала "Кухня" вышла в 2018 году, Елена Подкаминская познакомились во время перепланировки квартиры актрисы.
Шоу-бизнес
В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной и Гришаевой
Григорьян отметила, что такой режим питания не подходит тем, у кого есть какие-то проблемы со здоровьем, например, сахарный диабет.
Здоровье
В Казани рассказали о состоянии эвакуированных с Diamond Princess
Восемь россиян, прибывшие в Казань с лайнера Diamond Princess, на котором была зарегистрирована вспышка коронавируса, чувствуют себя нормально.
Авто
Представлен обновлённый седан Geely Emgrand GL
Модель Geely Emgrand GL появилась на рынке КНР в 2016 году, и за этот короткий срок автомобиль уже пережил несколько рестайлингов.
Происшествия
Бывший замминистра обороны СССР Шуралев погиб в ДТП
Бывший заместитель министра обороны СССР Владимир Шуралев погиб в результате ДТП возле дома.
Происшествия
В Краснодаре на Масленице отравились более 20 детей
В воскресенье, 1 марта, в Краснодаре были госпитализированы 22 человека, принимавшие участие в праздновании Масленицы, сообщило управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.
Общество
Мишустин поручил учесть в новом бюджете риски из-за коронавируса
Премьер-министр России Михаил Мишустин на оперативном совещании в понедельник, 2 марта, поручил при подготовке бюджета на следующие три года тщательно проанализировать как прежние риски, связанные с санкциями, такие и новые, в том числе влияние вспышки коронавируса COVID-19 на экономику.
Армия и оружие
Турция сбила два самолета ВВС Сирии
Происшествия
СК возбудил дело после нападения жительницы Казани на сыновей
Следователи возбудили уголовное дело в отношении женщины, напавшей на двух сыновей, один из которых погиб от полученных ранений.
Политика
Песков ответил на сообщения, что Путин возглавит список ЕР на выборах
Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой источники сообщила, что на выборах в Государственную думу России в 2021 году федеральный список партии "Единая Россия" может возглавить президент Владимир Путин.
Политика
В «Слуге народа» заявили о необходимости изменений в кабмине Украины
Заместитель главы украинской фракции «Слуга народа» Александр Корниенко заявил, что в правительстве Украины необходимы изменения.
Политика
Bloomberg рассказал о новом правиле Мишустина для министров
После назначения Михаила Мишустина премьер-министром в российском правительстве поменялось время проведения совещаний, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Авто
Машины Mazda и Subaru попали под «налог на роскошь»
Минпромторг расширил список облагаемых налогом на роскошь автомобилей. В расширенный список теперь входят 1298 моделей автомобилей.
Политика
Эрдоган: Турция не закроет границы с ЕС для беженцев
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара не собирается закрывать границы с Евросоюзом для сирийских беженцев.
Армия и оружие
Дамаск направил в Идлиб подкрепление и полученное от РФ вооружение
Сирийское военное командование перебросило в северную провинцию Идлиб подкрепление, причем бойцы получили переданное Россией вооружение, сообщает в понедельник портал Al-Masdar.
Общество
В Башкирии уволили учительницу, оскорблявшую школьницу
Сельская учительница в Башкирии, которая прилюдно оскорбляла и унижала школьницу, не готовую к уроку, уволена, сообщили РИА Новости в администрации Салаватского района.
Армия и оружие
В Средиземное море вошел авианосец США
Авианосная ударная группа ВМС США во главе с авианосцем USS Eisenhower вошла в Средиземное море.
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми
Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.
Общество
Reuters: 80 тыс. уйгуров вывезены из своего региона властями КНР
В докладе австралийского института, в котором приводятся правительственные документы и сообщения местных СМИ, говорится о выявленной сети из по меньшей мере 27 заводов в девяти китайских провинциях, куда в период с 2017 по 2019 годы были перемещены 80 тысяч уйгуров из западной части Синьцзян-Уйгурского автономного района.