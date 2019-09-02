Финансы

ПРАЙМПРАЙМОфициальный курс доллара на вторник вырос до 66,62 рубля

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам составила 69,5706 рубля.
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Курс доллара вырос до 66,90 рубля

ТАСС03:05

Банк России повысил курс доллара на вторник до 66,62 рубля

Московский Комсомолецвчера в 21:35

Динамика рубля зависит от трёх важных событий

REGNUMвчера в 02:56

Официальный курс евро снизился на 21 копейку

РИА Новостивчера в 05:45

Официальный курс доллара повысился на 13 копеек, евро — снизился на 21 копейку

Банки.рувчера в 05:40

Курс евро по отношению к доллару США в 10:11 MSK 3 сентября понизился на 0.32%

АК&М03:22

ЦБ РФ установил курс евро с 3 сентября в размере 73,1726 руб

Финмаркетвчера в 05:49
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Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 05:02, Вашингтон
Происшествия

Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков

Ведомости 03:43
Политика

МИД РФ призвал бороться с терроризмом сообща

В комментарии МИД РФ сказано, что международное сотрудничество в борьбе с терроризмом должно опираться на нормы международного права, Устав ООН.
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Шоу-бизнес

Тарасов прокомментировал новость о беременности супруги

В 2018 году Костенко родила Тарасову дочь Милану. Также от первого брака у экс-железнодорожника есть дочка Ангелина.
Газета.Ru 04:48
Происшествия

В Ленинградской области девять лошадей погибли при пожаре в конюшне

"Пожар был очень большой силы, и хотя противопожарные службы приехали достаточно быстро, три строения выжжены дотла, а все лошади, которые находились на конюшне, погибли", - рассказала Светлана.
РИА Новости вчера в 08:35
Происшествия

В Сочи девушку изнасиловали и сбросили с 27-метрового моста

В Сочи девушку изнасиловали и сбросили с 27-метрового моста Тело 24-летней Даяны с черепно-мозговой травмой обнаружили под Верещагинским мостом.
Экспресс газета вчера в 02:33
Культура

Александр Розенбаум перенес операцию

Журналисты говорили о том, что он перенес тяжелую операцию и находится в реанимации.
Вести Подмосковья 04:02
Происшествия

Минюст назвал причину невыплаты компенсации жертве теракта в Беслане

Власти России практически полностью выполнили решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), обязавшего их выплатить компенсации лицам, пострадавшим от теракта в Беслане в 2004 году и их родным, сообщает Минюст.
РБК 04:57
Общество

Зеленский с женой запретили фотографировать сына-первоклассника

Чета Зеленских посетила школьную линейку в Новопечерской школе, куда их сын в этом году пошел в первый класс.
РБК вчера в 06:33
Политика

Обвинённую в оскорблении жителей Тулуна чиновницу отстранили от работы

REGNUM 02:42
Политика

Рада приняла закон об отмене депутатской неприкосновенности

Парламент Украины принял в окончательном чтении законопроект об отмене депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года.
RT на русском 04:54
Общество

В американской школе запретили книги о Гарри Поттере из-за «проклятий»

РИА Новости 00:18
Здоровье

Названы помогающие избавиться от жира на животе продукты

Известия 00:42
Музыка

Шуфутинский объяснил популярность песни «Третье сентября»

Певец Игорь Николаев объяснил смысл песни "Третье сентября" Михаила Шуфутинского.
Газета.Ru 03:28
Происшествия

В Забайкалье утонул военный инструктор в танке

Механик-водитель успел вылезти, а контрактник-инструктор остался под водой и "до конца боролся за живучесть танка и погиб".
Газета.Ru 03:26
Общество

На Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост

В октябре 2017 года из-за ветхости был разрушен мост через реку Каква, жители Филькино (постоянно зарегистрированы в этой части села — 13 человек) остались без транспортного сообщения с «большой землей».
Коммерсантъ вчера в 11:16
Экономика

Кипр досрочно погасил долг перед Россией

Долг был погашен досрочно по сниженной ставке. Ранее Россия может смягчить условия погашения Кипром кредита в размере €2,5 млрд.
Газета.Ru вчера в 12:31
Происшествия

Прокуратуру попросили проверить задержание полицейскими Азара

Детский омбудсмен Москвы Евгений Бунимович попросил прокурора Москвы проверить действия полицейских, которые задержали журналиста и муниципального депутата Илью Азара и повезли его отделение, так что его двухлетняя дочь осталась одна в квартире с незапертой дверью.
Интерфакс 04:47
Происшествия

Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России

Гражданка Беларуси, которая в четырехлетнем возрасте потерялась в белорусской электричке, нашлась в России спустя 20 лет.
Российская газета вчера в 18:48
Экономика

«Роснефть» призвала «Транснефть» извиниться перед Шрёдером

"Роснефть" рассчитывает на извинения в адрес председателя ее совета директоров Герхарда Шрёдера со стороны руководства "Транснефти" в связи с некорректностью комментариев официального представителя компании Игоря Демина.
ТАСС 01:13
Происшествия

Найдены тела 25 погибших при пожаре на судне в Калифорнии

Обнаружены тела 25 погибших при пожаре и затоплении коммерческого судна Conception в Калифорнии у берегов острова Санта-Крус, продолжаются поиски еще девяти пропавших, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на береговую охрану.
РИА Новости 01:20
Футбол

Зинченко оценил переход Коноплянки в «Шахтер»

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко считает правильным переход Евгения Коноплянки в «Шахтер».
Матч ТВ 04:06
Общество

В России заработал онлайн-сервис выдачи сведений из ЕГРН

Федеральная кадастровая палата официально запустила сервис по выдаче сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) 3 сентября.
Известия 01:00
Экономика

Промопроизводство замедлило рост

За июль 2018-го — июнь 2019 года доля промо в продажах выросла всего на 1 процентный пункт, до 53%, это самый медленный рост за пять лет.
Коммерсантъ вчера в 18:54
Происшествия

Жертвами урагана «Дориан» стали пять человек

В результате урагана «Дориан» на Багамах погибли как минимум пять человек.
Lenta.ru вчера в 22:27
Политика

Путин и Моди проведут встречи в формате тет-а-тет, заявил посол Индии

РИА Новости 04:30
Общество

В Саратове готовят проект реконструкции бывшей школы № 99

Профильный комитет мэрии предложил исключить из списка нежилое здание площадью 2874,6 кв.м и земельный участок, расположенные по адресу Университетская, 44 - бывшая школа № 99.
Регион 64 03:49
Политика

Обговорен срок вывода войск США из Афганистана

Lenta.ru вчера в 10:43
Армия и оружие

Американские двигатели на Ми-38 оказались лучше российских

Lenta.ru 02:55
Происшествия

В Тюмени девочке удалили опухоль с зубами и волосами внутри

Детские хирурги областной клинической больницы № 2 в Тюмени удалили у десятилетней девочки опухоль весом более двух килограммов, внутри которой были волосы и фрагменты зубов, сообщает региональный департамент здравоохранения.
РИА Новости 03:10
Общество

Назван самый распространенный размер груди россиянок

Самый популярный размер бюстгальтера в России — 75B (второй), говорится в пресс-релизе, поступившем «Известиям».
Известия 01:00
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