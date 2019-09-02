Финансы
ПРАЙМОфициальный курс доллара на вторник вырос до 66,62 рубля
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам составила 69,5706 рубля.
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Происшествия
Азара и Соболь отпустили из полиции
Соболь и Азара задержали накануне вечером. Журналист рассказал, что его забрали из дома прямо в домашней одежде и тапочках.
Lenta.ru вчера в 18:16
Политика
Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне
В заявлении пресс-службы посольства, опубликованном на сайте диппредставительства, говорится, что подобное заявление Джонсона на фоне 80-летия начала Второй мировой войны вызывает удивление.
RT на русском вчера в 18:29
Политика
Экс-министр экономики Украины назвал потери от блокады Крыма
"Украина потеряла от блокады Крыма около $1 млрд, насколько я помню больше 300 млн от экспорта электроэнергии и больше 600 млн от экспорта продуктов в год, которые поставляли фермеры юга Украины", - пояснил он.
Газета.Ru вчера в 23:49
Происшествия
Следователи ищут ответственных за аварию на газопроводе в Кургане
В Кургане проводится доследственная проверка по факту травмирования рабочих в результате аварии на газопроводе в микрорайоне Рябково.
REGNUM 00:22
Энергетика
Россия потеряет полтриллиона рублей из-за падения нефти
Налоговые поступления России снизятся на полтриллиона рублей в год из-за спада цены на самую распространенную отечественную нефть Urals, в которой больше серы, чем в других сортах.
Lenta.ru вчера в 18:45
Футбол
В Европе закрылось летнее трансферное окно
Первым традиционно закрылось окно в немецкой Бундеслиге – в 19:00 (здесь и далее – время московское).
Sports.ru вчера в 03:15
Политика
Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с оскорблениями пострадавших от паводка жителей города Тулун Иркутской области, которые якобы прозвучали со стороны главы пресс-службы правительства региона Ирины Алашкевич.
RT на русском вчера в 14:40
Шоу-бизнес
Поклонская прокомментировала развод
Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала новость о расставании с экс-руководителем аппарата федерального омбудсмена Иваном Соловьевым.
Газета.Ru вчера в 13:35
Происшествия
На Багамах жертвами урагана «Дориан» стали пять человек
На островах Абако (Багамы) не менее пяти человек погибли из-за урагана "Дориан".
Российская газета вчера в 18:25
Здоровье
Назван простой способ снизить риск инсульта и инфаркта
Употребление в пищу несоленых орехов всего дважды в неделю снижает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 17 процентов.
Российская газета 31 августа в 10:40
Общество
На Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост
В октябре 2017 года из-за ветхости был разрушен мост через реку Каква, жители Филькино (постоянно зарегистрированы в этой части села — 13 человек) остались без транспортного сообщения с «большой землей».
Коммерсантъ вчера в 11:16
Политика
Министр образования Украины ответила на обвинения в безграмотности
Высмеянная в соцсетях за многочисленные грамматические ошибки министр образования и науки Украины Анна Новосад пообещала сделать из них выводы и иначе относиться к публикациям в Facebook.
Известия вчера в 19:35
Экономика
Пенсионный фонд предложил новый механизм выплат накопительных пенсий
Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.
РБК 01 сентября в 17:00
Политика
Россия отказалась от выпуска укороченной версии Sukhoi SuperJet
Укороченный SuperJet имел бы меньшие расходы на эксплуатацию, мог бы летать дальше, а в России длинные региональные маршруты.
Ведомости вчера в 17:17
Единоборства
Нурмагомедов: готовлюсь к бою на всю ночь
Российский боец смешанного стиля и действующий чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов продолжает подготовку к предстоящему бою против американца Дастина Порье.
Вести.Ru вчера в 23:48
Общество
Мощный тайфуна «Линлин» идёт с Филиппин на Приморье
Синоптики прогнозируют тропическую депрессию, которая идёт с Филиппинского моря и к концу рабочей недели с дождями и ветром выйдет на Приморский край, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 00:11
Космос
Китайцы нашли на обратной стороне Луны неопознанное вещество
Ученые раскрыли загадку появления аномалий на обратной стороне Луны Операторы и ученые в настоящее время планируют маршрут ровера "Юйту-2" для углубленного изучение необычного материала.
Sputnik Таджикистан вчера в 02:35
Музыка
Николаев рассказал о значении песни «3 сентября»
Композитор и певец Игорь Николаев, написавший текст для песни «Третье сентября» рассказал, что за указанной в песне датой «ничего не стоит», а строка с ней «просто идеально легла на мелодию».
RT на русском вчера в 22:49
Культура
Розенбаум рассказал о своем состоянии после операции
ТК Звезда 00:40
Политика
Лукашенко отказался ездить на работу на велосипеде из-за Зеленского
Газета.Ru вчера в 15:06
Баскетбол
Сборная России по баскетболу одержала вторую победу подряд на ЧМ-2019
Vprognoze.ru вчера в 17:10
Авто
Группа ГАЗ показала новую «Газель»
Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК вчера в 07:52
Происшествия
В Северной Осетии вспоминают жертв Беслана
В Северной Осетии вспоминают жертв захвата школы в Беслане, произошедшего 15 лет назад, об этом 1 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 01 сентября в 06:16
Происшествия
Подросток в Усть-Куте напал на сверстника возле школы с ножом
Трагедия произошла на улице Дзержинского, недалеко от одной из школ Усть-Кута, 2 сентября.
КП - Иркутск вчера в 23:13
Экономика
«Роснефть» призвала «Транснефть» извиниться перед Шрёдером
В сообщении "Роснефть" называет Шрёдера "другом России, одним из авторитетнейших европейских политиков", отстаивающих поставки российских энергоресурсов в Европу, и напоминает, что он является председателем Совета директоров "Северного потока-2".
Интерфакс 00:29
Экономика
Глава Роскомнадзора рассказал о ситуации со штрафом Google
Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что компания Google пока ещё не выплатила штраф в размере 700 тыс. рублей, назначенный надзорным ведомством в июле.
RT на русском 00:34
Общество
Во Владивостоке прошло торжественное открытие «Улицы Дальнего Востока»
Сегодня, 3 сентября, на Кампусе ДВФУ прошло торжественное открытие выставки «Улица Дальнего Востока».
АиФ Владивосток 00:03
Общество
В Кемеровской области суд закрыл детсад из-за радиации
Мариинский городской суд Кемеровской области приостановил работу детского сада из-за повышенного содержания в помещениях радиоактивного вещества радона.
РБК 00:24