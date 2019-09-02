Финансы

ПРАЙМПРАЙМОфициальный курс доллара на вторник вырос до 66,62 рубля

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам составила 69,5706 рубля.
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ЦБ РФ установил курс евро с 4 сентября в размере 73,2032 руб

Финмаркет05:15

Официальный курс евро вырос до 73,2 рубля

РИА Новости05:24

Банк России повысил на 4 сентября курс доллара до 66,91 рубля

ТАСС05:24

Официальный курс доллара вырос на 28 копеек, евро — на 3

Банки.ру05:25

Курсы валют ЦБ РФ на 3 сентября: 66,9072 руб/доллар США и 73,2032 руб/евро

SIA.ru07:00

Банк России на 4 сентября понизил курс евро к рублю более чем на 3 копейки до 73.2032 руб., курс доллара США - более чем на 28 копеек до 66.9072 руб

АК&М06:06

Динамика рубля зависит от трёх важных событий

REGNUMвчера в 02:56
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Автоматически обработано 7215 источников, обновлено в 14:04, Вашингтон
Космос

Европейский спутник увернулся от столкновения с аппаратом Илона Маска

РЕН ТВ вчера в 11:43
Происшествия

Девочка из России утонула в бассейне в Турции

«3 сентября в бассейне отеля Maya World Beach, расположенного в курортной зоне Окурджалар (Аланья), в результате несчастного случая утонула несовершеннолетняя россиянка 2013 года рождения», — цитирует РИА Новости Касимову.
RT на русском 12:56
Происшествия

Найдены тела 25 погибших при пожаре на яхте в Калифорнии

Известия 02:36
Шоу-бизнес

Актер Алексей Дмитриев обвинен женой в измене

Дни24 11:20
Авто

Группа ГАЗ показала новую «Газель»

Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК вчера в 07:52
Космос

Космолифт из нанотрубок соединит Луну и Землю

Хайтек+ вчера в 06:45
Футбол

Адвокат Пака высказалась об УДО Кокорина и Мамаева

Адвокат главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака Наталья Шатихина прокомментировала ходатайство об условно-досрочном освобождении полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и экс-нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина.
Газета.Ru 11:28
Армия и оружие

Израиль: в Ливане найден цех «Хезболлы» по выпуску высокоточных ракет

В ливанской долине Бекаа обнаружен объект, который радикальное движение «Хезболла» использует для производства и сборки высокоточных управляемых ракет, сообщает 3 сентября пресс-служба армии Израиля.
REGNUM 13:58
Происшествия

СК прекратил преследование студента ВШЭ Жукова по статье о беспорядках

Следственный комитет прекратил уголовное преследование Егора Жукова по статье о массовых беспорядках (ст. 212 УК) после того, как ему предъявили обвинение в публичных призывах к экстремизму в интернете.
РБК 12:52
Футбол

Сотрудников ФК «Ростов» не пускают на «Ростов Арену»

Один из лидеров текущего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» может лишиться арены для проведения домашних матчей.
RT на русском 12:40
Политика

Трамп назвал мэра Лондона некомпетентным

Президент США Дональд Трамп назвал мэра Лондона Садика Хана некомпетентным.
Известия 12:29
Политика

Путин раскритиковал оскорбившую жителей Тулуна чиновницу

Президент России Владимир Путин раскритиковал заявление, сделанное, предположительно, руководителем управления пресс-службы и информации правительства Иркутской области Ириной Алашкевич о том, что лишившиеся домов из-за наводнения жители города Тулун являются "алкашней, бичевней и быдлом".
Газета.Ru вчера в 16:53
Транспорт

На оранжевой ветке метро произошел сбой

Интервалы движения поездов увеличены на Калужско-Рижской линии Московского метрополитена.
Вести.Ru 09:18
Происшествия

Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков

Пресненский суд Москвы признал блогера Владислава Синицу виновным в экстремизме за запись в Twitter, где он угрожал детям сотрудников Росгвардии, сообщает «МБХ медиа».
Ведомости 03:43
Политика

Тимошенко не явилась в Верховную Раду из-за горя в семье

Газета.Ru 07:59
Финансы

Курс доллара превысил 67 рублей

Курс доллара на Московской бирже поднялся на 0,33% и достиг 67,02 рубля, свидетельствуют данные торгов на 13:29 мск.
ТАСС 06:49
Футбол

Логотип ЧМ-2022 по футболу представлен в Москве

ТАСС 13:24
Политика

Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.
Газета.Ru 08:17
Экономика

В ЦБ предложили передать правительству функции в сфере техосмотра

Центробанк выступил с предложением передачи правительству функций Российского союза автостраховщиков (РСА) по контролю за техосмотром автомобилей.
RT на русском вчера в 04:15
Экономика

Минтранс назвал невозможной реконструкцию трассы М-7

Реконструкция трассы М-7 Москва — Уфа, даже частичная, обойдется дороже строительства новой трассы и поэтому становится невозможной.
РБК 11:28
Происшествия

В Ставропольском крае потерпел крушение самолет Су-25УБ

Штурмовик Су-25УБ разбился в Ставрополье, передает «Интерфакс» со ссылкой на данные Минобороны России.
Ведомости 08:11
Общество

Трансгендер и женщина заключили брак в московском СИЗО

В московском СИЗО № 6 состоялась церемония бракосочетания трансгендера, который находится под стражей, с женщиной.
Вести.Ru 12:18
Армия и оружие

Шойгу провел телефонный разговор с главой минобороны Франции

"Третьего сентября 2019 года министр обороны Российской Федерации генерал армии С.К. Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны Франции Флоранс Парли", - говорится в сообщении.
РИА Новости 13:13
Происшествия

В Испании скончался после кастинга начинающий порноактер

Live24 07:36
Происшествия

Оппозиционеров Бойко и Гальперина арестовали из-за акции 31 августа

Председателя Либертарианской партии Сергея Бойко арестовали на 10 суток из-за несогласованной акции 31 августа, написал на своей странице в Twitter один из лидеров партии Михаил Светов.
Ведомости 14:00
Происшествия

В Шереметьево столкнулись два пассажирских самолета

В Шереметьево на взлетно-посадочной полосе произошло столкновение двух пассажирских самолетов. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на видео.
Газета.Ru 09:41
Происшествия

Женщину экстренно госпитализировали после секса в московской гостинице

Газета.Ru вчера в 20:39
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Салон новой Lada 4x4 показали на первых фотографиях

Снимок интерьера ВАЗовского внедорожника опубликовали на портале Лада.онлайн.
За рулем Кубань 06:54
Общество

Видео свадьбы 13-летней иранской девочки заставило плакать журналистку

Иранская журналистка Масих Алинежад опубликовала в Twitter видео со свадьбы девочки из Ирана и рассказала, что оно заставило ее плакать.
Lenta.ru вчера в 22:42
Экономика

Греф посетил Иркутскую область после критики Путиным Сбербанка

Президент Сбербанка Герман Греф прибыл в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения, сообщает пресс-служба банка.
Ведомости 07:05
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