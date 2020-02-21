Финансы

ПРАЙМПРАЙМОфициальный курс доллара на выходные вырос до 64,30 рубля

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам составила 66,6040 рубля.
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Официальный курс евро вырос на 65 копеек

Газета.Ru21 февраля в 05:14

Доллар поймал вирус роста

Коммерсантъ21 февраля в 17:11

Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на 65 копеек

РИА Новости21 февраля в 05:35

ЦБ РФ установил курс доллара США с 22 февраля в размере 64,3008 руб., курс евро - 69,4191 руб

Финмаркет22 февраля в 01:22

ЦБ повысил курс доллара на 22-25 февраля до 64,3 рубля

ТАСС21 февраля в 05:13

Рубль дешевеет к доллару и евро на старте торгов на фоне ослабления валют ЕМ

Интерфакс21 февраля в 02:25

На выходные официальный курс доллара вырос до 64,30 рубля, а к евро ЦБ прибавил 65 копеек

Интересант21 февраля в 05:02
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Комментарии

Армия и оружие

США объяснили заход эсминца Ross в Черное море

Известия вчера в 20:36
Происшествия

Консул рассказал детали исчезновения в Мексике 15-летней россиянки

Почетный консул России в мексиканском штате Халиско Хуан Сантос Санчес Наварро рассказал РИА Новости детали исчезновения 15-летней россиянки.
РИА Новости 22 февраля в 18:07
Единоборства

Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы

Коммерсантъ вчера в 01:22
Общество

В Совфеде объяснили изменение размера пенсии

Член Совета Федерации Елена Бибикова в интервью «Парламентской газете» заявила о том, что размер пенсии в России может изменяться исключительно в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
РБК вчера в 21:53
Здоровье

На Украине запретили передавать еду эвакуированным из Китая

Министерство здравоохранения Украины запретило передавать пищу эвакуированным из китайского Уханя в санаторий Новых Санжар (Полтавская область), чтобы не допустить у них инфекционных заболеваний желудочно-кишечного тракта.
Известия вчера в 21:04
Футбол

Команда звёзд обыграла сборную России и выиграла Кубок легенд

Встреча, проходившая на малой арене «Лужников», завершилась со счётом 6:5 в пользу команды звёзд.
RT на русском вчера в 10:11
Общество

Шесть провинций КНР понизили уровень ЧС из-за коронавируса

Сразу шесть провинций Китая в понедельник понизили наивысший уровень реагирования на ЧС, объявленный с 24 января почти на всей территории КНР из-за эпидемии пневмонии, которая была вызвана новым коронавирусом COVID-19.
Российская газета 00:15
Армия и оружие

ЛНР заявила о двух обстрелах со стороны украинских силовиков за сутки

РИА Новости 22 февраля в 00:07
Хоккей

Ковальчук стал одноклубником Овечкина в «Вашингтоне»

Ковальчук стал пятым россиянином в "Кэпиталз", где уже выступают нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, защитник Дмитрий Орлов, а также голкипер Илья Самсонов.
Вести.Ru вчера в 21:25
Происшествия

В результате стрельбы в Техасе пострадали семь человек

Семь человек были ранены в результате стрельбы, которая произошла на вещевом рынке в Хьюстоне (штат Техас).
ТАСС вчера в 22:25
Политика

В США намерены изменить правила слежки за «подозрительными людьми»

В США хотят изменить правила слежки за людьми, которые вызывают подозрение.
Ореанда-Новости вчера в 14:38
Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Турции

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло около турецко-иранской границы, подземные толчки зафиксированы в 28 км к юго-востоку от города Сарай.
RT на русском вчера в 01:20
Общество

Украинский телеканал показал советские фильмы 23 февраля

Несмотря на запрет национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания на показ 23 февраля фильмов, снятых в СССР и России, телеканал «Интер» в преддверии праздника и в сам День защитника Отечества показал два фильма, повествующих о советских десантниках.
REGNUM вчера в 12:23
Биатлон

На биатлониста Логинова заведено уголовное дело в Италии

Глава союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев сообщил, что в Италии возбуждено уголовное дело против Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича.
Российская газета вчера в 16:56
Общество

Аномально теплую зиму в России объяснили

Ранее научный директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд объяснил аномально теплую погоду в России этой зимой мощным потоком тепла с Атлантики, уходом сибирского антициклона в Китай и полярным вихрем.
Lenta.ru вчера в 19:08
Футбол

Футболисты «Шахтера» победили «Десну» в матче чемпионата Украины

РИА Новости вчера в 12:34
Политика

Депутат Рады поздравил украинцев с 23 Февраля

На своей странице депутат Верховной рады Илья Кива опубликовал поздравительный пост и прикрепил к нему картинку с символикой Красной армии.
RT на русском вчера в 12:30
Армия и оружие

СМИ ответили на сообщения об остановивших турецкую колонну ВКС России

РБК вчера в 11:09
Общество

Турция закрыла границу с Ираном из-за коронавируса

Турция приняла решение в качестве меры предосторожности закрыть границу с Ираном после того, как в этой стране было зафиксировано 43 случая заражения коронавирусом, из них восемь со смертельным исходом, сообщило турецкое издание Daily Sabah со ссылкой на источники.
РИА Новости вчера в 08:08
Политика

Трамп пожелал примирения России и Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет, чтобы Россия и Украина помирились.
RT на русском вчера в 11:30
Армия и оружие

Израильская армия нанесла удары по сектору Газа

Армия обороны Израиля нанесла удары по целям запрещенной в РФ палестинской группировки "Исламский джихад" в секторе Газа.
Российская газета вчера в 18:50
Армия и оружие

В штабе ООС заявили, что НМ ЛДНР обстреляли свои же позиции с применением 122-мм орудий

Украинская сторона в очередной раз обвинила силы ЛДНР в осуществлении обстрелов.
Военное обозрение вчера в 22:58
Общество

Австрия приостановила движение поездов с Италией из-за коронавируса

Австрия приостановила движение поездов с Италией через пограничный альпийский перевал Бреннер из-за угрозы распространения коронавируса.
Вести.Ru вчера в 16:48
Единоборства

Сергей Харитонов нокаутировал Фернандо Родригеса

Харитонов, выигравший первый раунд, в самом начале второго "положил" своего соперника. После чего поединок был остановлен.
Pravda.Ru вчера в 20:49
Политика

Сандер допустил военные действия против Китая

Сенатор США Берни Сандерс заявил о необходимости оказать военную помощь Тайваню в случае вторжения со стороны Китая, об этом 24 февраля сообщает CBS.
REGNUM вчера в 15:00
Общество

Ученые проследили источник коронавируса в Китае

Передача нового типа коронавируса в Китае началась еще в ноябре или начале декабря 2019 года и ускорилась, когда достигла рынка морепродуктов в Ухане.
Lenta.ru 22 февраля в 13:32
Музыка

Определен представитель Украины на «Евровидении-2020»

За право представить свою страну на главном музыкальном конкурсе боролись Go-A, певицы КRUТЬ, Jerry Hail, артисты David Axelrod, Khayat и группа Tvorchi.
Южный Федеральный 22 февраля в 21:20
Спорт

Большунов провалился на решающем этапе «Ски Тура»

Газета.Ru вчера в 10:36
Шоу-бизнес

Любовь Успенская назвала Собчак «желтой журналисткой»

Известная российская певица и автор романсов Любовь Успенская раскритиковала телеведущую Ксению Собчак за скандальный эфир на Первом канале.
iReactor 22 февраля в 12:59
Общество

Рэпер Face и похожий на сына Порошенко парень произвели фурор на концерте в Лондоне

Человек, похожий на сына экс-президента Украины Петра Порошенко Михаила вышел на сцену во время концерта рэпера Face в Великобритании под крики «русские в Лондоне».
ФАН вчера в 22:03
Как работают Яндекс.Новости?
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