Финансы
ПРАЙМОфициальный курс доллара на выходные вырос до 64,30 рубля
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам составила 66,6040 рубля.
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ЦБ РФ установил курс доллара США с 22 февраля в размере 64,3008 руб., курс евро - 69,4191 руб
Финмаркет22 февраля в 01:22
Рубль дешевеет к доллару и евро на старте торгов на фоне ослабления валют ЕМ
Интерфакс21 февраля в 02:25
На выходные официальный курс доллара вырос до 64,30 рубля, а к евро ЦБ прибавил 65 копеек
Интересант21 февраля в 05:02
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