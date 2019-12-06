На валютных торгах Московской биржи на 13:18 мск курс доллара расчетами «завтра» повысился почти на 4 копейки и составил 63,76 рубля. Курс евро на тот же момент времени понизился менее чем на 1 копейку по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и стоил 70,76 рубля.

Официальный курс доллара понизился на 10 копеек, евро подорожал на 4

Политика Путин поздравил Лукашенко с юбилеем договора о Союзном государстве Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Белоруссии Александру Лукашенко по случаю 20-летия подписания договора о создании Союзного государства.

Энергетика Россия выиграет в войне Греты Тунберг с Китаем Были и другие факторы (например, ограничения из-за землетрясений добычи в Нидерландах), но, в частности, резко нарастил спрос на СПГ Китай, замещающий уголь природным газом.

Авто Праворульные автомобили теряют популярность даже на Дальнем Востоке Стоит отметить, что в 90-ых годах большинство автомобилей в Россию ввозилось именно с Дальнего Востока, причем в основном они были с правым рулём.

Политика Пресс-секретарь Медведева прокомментировал расследование ФБК Пресс-секретарь премьера РФ Олег Осипов назвал "манипулированием неподтвержденной информацией" расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о самолете, на котором, по утверждению ФБК, передвигается супруга главы правительства Светлана Медведева.

Общество Главным новогодним напитком неожиданно стало пиво Россияне рассказали, что будут пить на этот Новый год. В тройку популярных напитков вошли пиво, шампанское и вино.

Шоу-бизнес Герцег прокомментировала слухи о своем романе с Меладзе Редакция uznayvse.ru напоминает, что слухи о том, что Константин изменяет своей супруге – Вере Брежневой – с юной солисткой, циркулируют в прессе уже около года.

Музыка Полина Гагарина оскорбилась выступлением участника шоу «Голос» Певицу Полину Гагарину возмутило поведение исполнителя из Екатеринбурга Арсения Курчанина во время выступления на шоу «Голос» с песней группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая».

Шоу-бизнес Певица МакSим опять выходит замуж Российская артистка Марина Амбросимова, выступающая как МакSим, вновь выходит замуж. Об этом певица сообщила в своем Instagram.

Политика Аксенов прокомментировал намерение провести марш на Крым Глава Крыма Сергей Аксенов посоветовал инициаторам марша на Крым не нарушать законы России и провести акцию в Херсонской области Украины.

Политика «Нафтогаз» отверг предложение Медведева по газу Ранее Витренко на переговорах в Вене заявил, что украинская сторона согласна получать российский газ в счет погашения задолженности.

Музыка Ротару заявила со сцены, что скучала по российской публике В 2018 году Ротару отказалась от выступления на программе "Песня года", заявив, что из-за введения на Украине военного положения она не хочет "провоцировать радикально настроенных соотечественников".