Финансы

Банки.руБанки.руОфициальный курс доллара понизился на 10 копеек, евро подорожал на 4

На валютных торгах Московской биржи на 13:18 мск курс доллара расчетами «завтра» повысился почти на 4 копейки и составил 63,76 рубля. Курс евро на тот же момент времени понизился менее чем на 1 копейку по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и стоил 70,76 рубля.
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