Банк России установил официальные курсы валют на 26 марта. Курс доллара снижен на 1,06 рубля, составив 77,7928 рубля (78,8493 рубля на 25 марта). Курс евро понижен на 1,28 рубля до 84,1485 рубля (85,4253 рубля на 25 марта).

Официальный курс доллара понизился на 1 рубль, евро — на 1,3 рубля

Экономика Путин предложил малому и среднему бизнесу отсрочку по налогам Президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам страны в среду, 25 марта, предложил меры по поддержке малого и среднего бизнеса из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции в стране.

Экономика У РФ есть преимущества перед Саудовской Аравией В ценовой войне с Саудовской Аравией у России есть ряд преимуществ, пишет в среду японское издание Nihon Keizai.

Здоровье Депутаты Госдумы внесли законопроект о дистанционном осмотре пациентов Группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение в нижнюю палату парламента законопроект, позволяющий врачам дистанционно осматривать пациентов во время эпидемий.

Шоу-бизнес Умерла народная артистка СССР Инна Макарова Народная артистка СССР Инна Макарова скончалась на 94-м году жизни, сообщила "Интерфаксу" в среду дочь актрисы Наталья Бондарчук.

Происшествия В Краснодарском крае разбился самолет L-39 Пилот погиб в результате крушения учебного самолета в Краснодарском крае. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

Хоккей 38 лет назад Гретцки первым в истории НХЛ набрал 200 очков за сезон 38 лет назад канадский нападающий Уэйн Гретцки первым в истории НХЛ набрал 200 очков за сезон, забросив две шайбы и отдав две результативные передачи в матче «Эдмонтон» — «Калгари» (7:2). В сезоне-81/82 он набрал 212 очков.

Политика Кабмин Украины ввел в стране режим ЧС Правительство Украины из-за распространения нового коронавируса ввело на всей территории страны режим чрезвычайной ситуации и продлило карантин до 24 апреля.

Шоу-бизнес Ольга Бузова провела онлайн-концерт во время эпидемии коронавируса Востребованная российская исполнительница Ольга Бузова решила поддержать тренд на интернет-выступления во время эпидемии опасного коронавируса и провела концертную программу прямо в личном микроблоге.

Общество Число заразившихся коронавирусом в России возросло до 658 За сутки в России было зарегистрировано 163 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, общее число заболевших составляет 658.

Финансы Рубль ускорил падение на фоне обращения Путина Курс рубля на Московской бирже продолжил снижение на фоне выступления Владимира Путина в эфире федеральных телеканалов.

Экономика Fitch изменило прогноз российской банковской системы на «негативный» Экономическое давление, вызванное распространением коронавируса и снижением цены на нефть, негативно влияет на кредитный портфель российских банков и банков соседних стран и может привести к негативным рейтинговым действиям, говорится в сообщении международного рейтингового агентства Fitch.

Политика Генпрокуратура ДНР возбудила дело против Порошенко "Следователи управления по надзору за соблюдением законов органами военного управления и органами исполнительной власти, реализующими политику в сфере обороны Генеральной прокуратуры ДНР, расследуют уголовное дело, возбужденное по статье 230 УК ДНР, в отношении бывшего президента Украины Порошенко Петра Алексеевича", — говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры ДНР.

Армия и оружие Минобороны рассказало о проверке готовности к борьбе с коронавирусом Сообщается, что по решению Верховного Главнокомандующего ВС РФ, президента России Владимира Путина с 25 марта в органах военного управления, соединениях, воинских частях ЗВО и ЦВО, ВКС России, РВСН, подразделениях войск РХБЗ, инженерных войск и отдельных организаций медицинского обеспечения проводится проверка.

Политика Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал одной из сотрудниц больницы в Коммунарке телефон, чтобы снять на видео приехавшего в медучреждение Владимира Путина, а потом попросил уничтожить гаджет.

Общество Лондонский суд отказался освободить Ассанжа из тюрьмы Суд в Лондоне на некоторое время отказался от освобождения основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа от тюремного заключения.