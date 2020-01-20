Финансы
Банки.руОфициальный курс доллара снизился на 7 копеек, евро — на 33
Банк России установил официальные курсы валют на 21 января. Курс доллара понизился на 6,79 копейки, составив 61,4654 рубля (61,5333 рубля на 18 января). Курс евро опустился на 32,76 копейки, до 68,2082 рубля (с 68,5358 рубля на 18 января).
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Политика
Захарова назвала самоубийством статью премьера Польши о Второй мировой
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сочла статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о Второй мировой войне «настоящим самоубийством».
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Медведев подтвердил аренду Кокорина в «Сочи»
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Угрожавшую выбросить ребенка из окна женщину задержали
Женщина, угрожавшая выбросить из окна ребенка на Восточной улице в Москве, задержана, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного ГСУ СКР.
Происшествия
Задержан подозреваемый по делу о гибели людей в пермском хостеле
Задержан первый подозреваемый по уголовному делу о оказании некачественных услуг, которое привело к гибели людей.
Политика
Израиль передал России права на Александровское подворье в Иерусалиме
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Политика
Орешкина на форуме в Давосе представили просто экономистом
Бывшего министра Минэкономразвития РФ Максима Орешкина во время одной из сессий экономического форума в швейцарском Давосе представили присутствующим как "экономиста".
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Политика
В России объявлен новый состав правительства
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Политика
В офисе Зеленского назвали тему возможной беседы с Путиным в Израиле
Встреча лидеров России и Украины в Израиле, на Всемирном форуме памяти Холокоста, пока не запланирована, сообщили в офисе Владимира Зеленского, передает «Интерфакс-Украина».
Энергетика
Российские нефтяные и газовые компании станут самыми доходными в мире
Почему растет доходность Исторически дивидендная доходность российских нефтяных и газовых компаний составляла 5 – 6%, но в последние годы цифра стала расти, утверждает аналитик Газпромбанка Евгения Дышлюк.
Политика
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Экономика
Подсчитаны расходы на маткапитал в России
Расходы российского бюджета по маткапиталу к 2022-2023 году окажутся на уровне в 250-290 миллиардов рублей в год.
Гаджеты
Bloomberg: Apple планирует выпустить новый бюджетный iPhone
Компания Apple намерена начать сборку бюджетного iPhone в феврале, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
Общество
Глава ПФР рассказал о сокращении числа пенсионеров
В 2020 году число пенсионеров в России сократилось на 800 тыс. человек в связи с повышением пенсионного возраста.
Авто
Раскрыты все российские цены на Kia Seltos
Пока компания Kia продолжает держать в секрете цены на все версии компактного кроссовера Seltos, порталу Seltos.Club удалось узнать их от одного из дилеров марки.
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров и София Ротару спели на юбилее Этери Карапетян
Список звездных гостей, авторское меню, выступления самых дорогих артистов — на день рождения любимой жены бизнесмен не поскупился.
Экономика
Сбербанк снова стал самым дорогим российским брендом
Британская консалтинговая компания Brand Finance признала Сбербанк самым дорогим брендом среди российских компаний.
Общество
В конкурсе «Миссис Вселенная» победила петербурженка Вербицкая
Врач-гинеколог из Санкт Петербурга стала победительницей конкурса "Миссис Вселенная 2020", прошедшего в Болгарии.
Авто
Bugatti готовит к выпуску недорогой автомобиль на каждый день
Как сообщает Autocar, ссылаясь на генерального директора Bugatti Стефана Винкельмана, окончательного решения о разработке «народного» автомобиля пока нет, но в случае положительного исхода таковым, скорее всего, окажется кроссовер.
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Путин призвал бедные семьи написать заявления на детские пособия
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Общество
За Водонаеву вступились после предложения Володина оштрафовать ее
Пользователи сети вступились за телеведущую и блогера Алену Водонаеву после предложения спикера Госдумы Вячеслава Володина оштрафовать ее за слова о рожающем быдле.
Культура
Умер актер из «Монти Пайтона» Терри Джонс
Член комедийной группы "Монти Пайтон" Терри Джонс скончался на 78-м году жизни, сообщает "Би-би-си".
Армия и оружие
В Минобороны объяснили, как устроена защита Москвы от ракет
Боевой цикл системы противоракетной обороны (ПРО) Москвы продолжается до нескольких десятков минут, а сам противоракетный бой занимает меньше минуты, рассказал в интервью газете "Красная звезда" командир соединения ПРО генерал-майор Сергей Грабчук по случаю 58-летия со дня образования этого воинского формирования.
Здоровье
Умер один из членов нижегородской семьи с редким заболеванием
Умер один из членов нижегородской семьи с редким заболеванием.
Футбол
«Реал» и «Тоттенхэм» обсуждали возможный переход Бэйла
По информации источника, президенты клубов встретились в Мадриде, чтобы обсудить потенциальный переход игрока.
Политика
Хинштейн возглавил комитет Госдумы по информационной политике
По решению Думы вместо Левина руководителем комитета Госдумы по информационной политике, информационных технологий и связи стал депутат "Единой России" Александр Хинштейн.
Происшествия
В Челябинской области десятки машин столкнулись из-за метели
Как сообщают очевидцы, снявшие произошедшее на видео, в беду попали водители нескольких десятков легковых и грузовых машин Столкновения произошли на полосе, ведущей в сторону Челябинска.