Банк России установил официальные курсы валют на 23 января. Курс доллара понизился на 2,09 копейки, составив 61,8343 рубля (61,8552 рубля на 22 января). Курс евро снижен на 10,36 копейки до 68,5186 рубля (68,6222 рубля на 22 января).

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