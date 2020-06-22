Финансы
Банки.руОфициальный курс доллара понизился на 64 копейки, евро — на 15
Банк России установил официальные курсы валют с 24 июня. Курс доллара понизился на 64,35 копейки, составив 68,8376 рубля (69,4835 рубля на 23 июня). Курс евро снижен на 14,53 копейки до 77,6832 рубля (с 77,8285 рубля на 23 июня).
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Из-за распространения коронавируса власти России пошли на беспрецедентный шаг, который рекомендовали специалисты: ввели нерабочие дни.
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Адвокат прокомментировал сообщения о хроническом алкоголизме Ефремова
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Путин предложил повысить ставку НДФЛ для россиян с высоким доходом
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Путин заявил, что коечный резерв РФ сохранен в повышенной готовности
Резерв коек в России сохранен в повышенной готовности.
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В Петербурге планируют закрыть маленькие рюмочные
Автор инициативы Денис Четырбок отметил, что всё, что меньше 50 квадратных метров и функционирует в режиме рюмочной должно быть закрыто.
Питерские заметки 05:31
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Netflix опубликовал трейлер анимационного мюзикла «До Луны», который стриминговый сервис создавал вместе с Pearl Studio.
Игромания.ру 09:29
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Левченко попросил Путина пустить его на выборы иркутского губернатора
Заксобрание Иркутской области назначило досрочные выборы губернатора на 13 сентября 2020 года.
Тайга.инфо 00:55
Общество
В Сеченовском университете рассказали о ходе вакцинации добровольцев
У некоторых добровольцев, которые испытывают вакцину от коронавируса в Сеченовском университете, в первые часы наблюдалось повышение температуры и головная боль.
RT на русском 05:37
Религия
Раскритиковавшего Главный храм ВС РФ священника запретили в служении
Священника Новосибирской епархии иеромонаха Иоанна (Курмоярова) запретили в служении после того, как он раскритиковал в Facebook храм Вооруженных сил.
МР7.ру 08:20
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Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина
Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 11:02
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В отделе учета и регистрации инфекционных и паразитарных заболеваний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Санкт-Петербурга» с 1 по 9 апреля зарегистрировали 68 случаев заболевания, вызванного коронавирусом, среди пациентов Покровской больницы.
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Переболевшая COVID-19 Бабкина сменила имидж
Народная артистка России Надежда Бабкина, недавно переболевшая новой коронавирусной инфекцией, кардинально сменила имидж.
News.ru вчера в 16:43
Политика
Нидерланды решили расследовать причастность Киева к крушению MH17
Власти Нидерландов согласились расследовать причины, по которым Киев не закрыл воздушное пространство для полетов гражданской авиации в зоне конфликта на востоке Украины.
Lenta.ru 06:07
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Германия 22 июня отправила в Россию сотни тонн ядерных отходов
Из Германии в Россию был отправлен новый груз с сотнями тонн ядерных отходов в понедельник, 22 июня.
Lenta.ru 08:30
Шоу-бизнес
Кристина Асмус сообщила о разводе с Гариком Харламовым
Кристина Асмус разводится с Гариком Харламовым. Новость актриса сообщила в соцсетях.
Inc-news.ru вчера в 11:10
Политика
Украина заявила, что Россия должна ей сотни миллионов долларов
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму.
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Вашингтон, 23 июня 2020, 03:38 — REGNUM Бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон скорее всего не получит доходов от издания своих мемуаров, заявил американский лидер Дональд Трамп в интервью телеканалу CBN.
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Армия ДНР отомстила ВСУ за гибель мирного жителя: сводка с Донбасса
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Олега Никитина.
Rusvesna.su 08:12
Политика
Путин заявил, что в мире формируется новая реальность
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РИА Новости 10:26
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Тренер Гончаренко решил уйти из ЦСКА
МИР 24 21 июня в 12:41
Экономика
В магазинах могут разрешить переводы и платежи на кассах
В России могут разрешить совершать переводы и платежи на кассах магазинов. Такой вопрос прорабатывает Центробанк.
Российская газета 07:30
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Диму Билана лишили победы на «Евровидении-2008»
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