Банк России установил официальные курсы валют с 24 июня. Курс доллара понизился на 64,35 копейки, составив 68,8376 рубля (69,4835 рубля на 23 июня). Курс евро снижен на 14,53 копейки до 77,6832 рубля (с 77,8285 рубля на 23 июня).

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