Финансы

Банки.руБанки.руОфициальный курс доллара понизился на 64 копейки, евро — на 15

Банк России установил официальные курсы валют на 4 июня. Курс доллара снизился на 64,18 копейки, составив 68,3413 рубля (68,9831 рубля на 3 июня). Курс евро понижен на 15,39 копейки до 76,6243 рубля (76,7782 рубля на 3 июня).
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