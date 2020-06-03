Банк России установил официальные курсы валют на 4 июня. Курс доллара снизился на 64,18 копейки, составив 68,3413 рубля (68,9831 рубля на 3 июня). Курс евро понижен на 15,39 копейки до 76,6243 рубля (76,7782 рубля на 3 июня).

Официальный курс доллара понизился на 64 копейки, евро — на 15

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