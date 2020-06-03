Финансы
Банки.руОфициальный курс доллара понизился на 64 копейки, евро — на 15
Банк России установил официальные курсы валют на 4 июня. Курс доллара снизился на 64,18 копейки, составив 68,3413 рубля (68,9831 рубля на 3 июня). Курс евро понижен на 15,39 копейки до 76,6243 рубля (76,7782 рубля на 3 июня).
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Происшествия
Против убитого в Екатеринбурге СОБРом мужчины возбудили уголовное дело
Дело возбуждено по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).
ИжевскИнфо.РУ 15:10
Общество
«Роскосмос» опубликовал снимки места разлива топлива в Норильске
«Роскосмос» опубликовал в своем Twitter три спутниковых снимка разлива нефтепродуктов в Норильске. Фото сделаны спутником «Ресурс-П» 4 июня.
РБК 16:06
Общество
В Нью-Йорке появились русскоязычные отряды для защиты от мародеров
Для защиты от мародеров и провокаторов в Бруклине были созданы отряды дружинников, патрулирующих местные улицы.
RuNews24.ru вчера в 19:49
Политика
ЦИК запретил журналистам наблюдать за подсчетом голосов на референдуме
Референдум пройдет 1 июля, и на нем журналисты не смогут проверять рассортированные в стопки бюллетени.
RuNews24.ru 09:25
Игры
Слухи: в Сети появился геймплей ранней версии Call of Duty: Black Ops Cold War, следующей части серии
Несколько недель назад СМИ сообщили, что следующая часть Call of Duty получит подзаголовок Black Ops Cold War и станет мягким перезапуском серии Black Ops.
3DNews 04:11
Политика
Захарова объяснила слова генпрокурора США о вмешательстве в протесты
Попыткой объяснить внутренние проблемы внешними факторами назвала заявления американского генерального прокурора Уильяма Барра о многостороннем иностранном вмешательстве в ситуацию с протестами.
Российская газета 17:08
Экономика
Совет директоров «Газпрома» одобрил сделку с 9,99% «НОВАТЭКа»
Совет директоров "Газпрома" согласовал покупку российской дочерней компанией у кипрской дочерней компании холдинга 9,99% "НОВАТЭКа".
Интерфакс 03:30
Политика
Лукашенко напомнил белорусам о путче с расстрелом тысяч протестующих
Президент Белоруссии Александр Лукашенко напомнил белорусам о путче с расстрелом тысяч протестующих.
Piter.tv 13:36
Происшествия
В Уфе оправдали экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании
Российская газета вчера в 04:08
Общество
Ростехнадзор прокомментировал инцидент в Норильске
RT на русском 11:17
Происшествия
Глава «Российской венчурной компании» задержан
Москва, 4 июня 2020, 23:03 — REGNUM В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали главу «Российской венчурной компании» (РВК) Александра Повалко.
REGNUM 16:03
Здоровье
Названы районы Волгоградской области с самой высокой рождаемостью
Низкую смертность Роспотребнадзор зафиксировал в Среднеахтубинском (10,7), Палласовском (10,9), Городищенском (11,7) районах и в Волжском (11,7). По данным на 1 января 2020 года в регионе проживают 2 491 036 человек.
МТВ онлайн 14:48
Общество
Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением
Газета.Ru вчера в 11:38
Политика
В Москве арестовали Николая Платошкина
Лидер общественного движения "За Новый Социализм" Николай Платошкин арестован, сообщает ИА DEITA.
Deita.ru 10:16
Политика
Nord Stream 2 AG прокомментировала проект новых санкций США
Nord Stream 2 AG оценивает возможные последствия вступления в силу законопроекта США о новых санкциях против «Северного потока — 2». Об этом официальный представитель компании-оператора проекта Йенс Мюллер рассказал «РИА Новости».
Известия 17:10
Космос
В России изготовят 20 «Царь-двигателей» до 2027 года
Газета.Ru вчера в 04:30
Общество
Кремль: ситуация с коронавирусом в России улучшается
Ситуация с коронавирусом стабилизируется и постепенно улучшается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 05:48
Экономика
Совет директоров МВФ 9 июня обсудит выделение Украине $5 млрд
Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) обсудит выделение Украине 5 миллиардов долларов в рамках программы stand-by 9 июня, заявил в рамках регулярного брифинга для журналистов пресс-секретарь фонда Джерри Райс.
ПРАЙМ 10:35
Здоровье
Швеция снимет ограничения на поездки внутри страны
Агентство здравоохранения Швеции с 13 июня отзывает рекомендации избегать поездок внутри страны, заявил премьер-министр Швеции Стефан Левен в ходе пресс-конференции в четверг.
РИА Новости 10:03
Происшествия
Суд установил административный надзор за Варварой Карауловой
Суд установил административный надзор над бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к ИГ.
Газета.Ru 11:52
Происшествия
Раскрыта хитрая схема воровства одежды из магазинов
Несколько российских студентов придумали необычную схему воровства одежды при помощи чужих чеков.
Live24 13:42
Футбол
23 года назад Роберто Карлос забил легендарный гол в ворота сборной Франции
3 июня 1997 года в Лионе на стадионе "Стад де Жерлан" сборная Франции принимала сборную Бразилии.
Soccer.ru вчера в 07:24
Общество
Россияне приготовились меньше тратить из-за кризиса
Россияне в ближайшие полгода приготовились сократить расходы на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Lenta.ru 17:04
Политика
КПРФ намерена голосовать против поправок в Конституцию
Москва, 4 июня 2020, 17:18 — REGNUM Президиум ЦК КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию.
REGNUM 10:18
Путешествия
Туристы стали отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил
Вчера в Москве пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина рассказала, что многие туристы уже отказались от посещения сочинских отелей и санаториев.
Cod23.ru вчера в 01:12
Энергетика
«Газпром» обжаловал решение арбитража по спору с польской PGNiG
"Газпром" во вторник обжаловал в Апелляционном суде Стокгольма решение Стокгольмского арбитража об условиях ценообразования на газ, поставляемый в Польшу по газопроводу "Ямал-Европа", сообщает польский покупатель PGNiG.
Интерфакс 02 июня в 11:48
Происшествия
Суд в Москве арестовал чиновника Минпромторга Гайрбекова
Суд в Москве арестовал сотрудника Минпромторга Ризвана Гайрбекова, обвиняемого в получении особо крупных взяток.
Известия 14:46
Происшествия
В Петербурге ищут мужчину, выстрелившего в голову парню на Невском
Напомним, в центре Петербурга у дома 137 по Невскому проспекту неизвестный мужчина практически в упор выстрелил парню в голову из травматического оружия и сбежал.
REGNUM 11:23