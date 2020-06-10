Финансы
Экономика сегодняБанк России повысил курс доллара на 10 июня
Официальный курс доллара на 10 июня составляет 68,67 рубля, следует из публикации на сайте Банка России. Установленный официальный курс американской валюты на 36 копеек выше, чем днем ранее. Центробанк также повысил официальный курс евро – до 77,34 рубля (+16 копеек).
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Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 12:37, Ашберн
Происшествия
Михаил Ефремов пытался покончить с собой
Актер Михаил Ефремов, совершивший смертельное ДТП в понедельник вечером, пытался покончить с собой. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Культуромания 10:49
Происшествия
Прокурор потребовал передать дело Ефремова в ГУ МВД Москвы
Коммерсантъ 11:52
Политика
Индия и Китай частично отвели войска в Ладакхе
Взгляд.ру вчера в 14:17
Авто
Mazda опубликовала первый тизер нового пикапа Mazda BT-50
Премьера нового пикапа Mazda BT-50 состоится уже через неделю: скорее всего, технически он будет повторять D-Max, однако внешность, интерьер и список оборудования у родственных моделей будут заметно различаться.
SpeedMe 09:01
Кино
HBO Max удалил фильм «Унесенные ветром» из-за расовых протестов в США
Американская стриминговая платформа HBO Max убрала из своего каталога фильм «Унесенные ветром».
FlashNord 04:05
Транспорт
Пробки в Москве достигли девяти баллов
RT на русском 12:04
Происшествия
Дело против Ефремова переквалифицировано на более тяжкую часть статьи
Говорит Москва вчера в 02:53
Космос
Камни на поверхности астероида Бенну разрушает солнечный свет
РИА ОмскПресс 08:15
Происшествия
Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи
Взгляд.ру вчера в 10:28
Политика
Еврокомиссия обвинила Россию и Китай в дезинформации во время пандемии
В пресс-релизе ЕК Россию и Китай обвиняют в дезинформационных кампаниях.
Коммерсантъ 11:31
Политика
Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры
Известия 10:09
Здоровье
Главврач Боткина рассказал, чем лечат коронавирус в Петербурге
«Все препараты, которые требуются для лечения коронавируса, есть», — заявил главный врач Боткинской больницы Денис Гусев в эфире телеканала «Санкт-Петербург».
Мойка78 11:35
Кино
Tvzavr станет онлайн-площадкой кинофестиваля «Зеркало»
Площадкой для показа конкурсных фильмов выступит онлайн-кинотеатр tvzavr.
Известия 07:20
Политика
Климкин отреагировал на слова Зеленского о россиянах и Крыме
Бывший глава МИД Украины Павел Климкин прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского, который заявил, что россиянам «станет стыдно» за воссоединение Крыма с Россией.
RT на русском 12:24
Общество
В России начались выплаты временным опекунам детей и инвалидов
Москва, 9 июня 2020, 13:30 — REGNUM Пенсионный фонд России (ПФР) начал выплачивать пособия гражданам, которые взяли на сопровождаемое или временное проживание детей-сирот, инвалидов, престарелых людей.
REGNUM вчера в 06:30
Политика
Песков сообщил, что Зеленский не приглашен на парад Победы
Президент Украины Владимир Зеленский не приглашен в Москву на парад 24 июня, так как Украина де-факто не является участницей СНГ, и она не заявляла о желании разделить радость праздника Победы.
ТАСС 05:57
Общество
На Украине составили протокол на Зеленского за нарушение карантина
Полиция провела проверку и составила административные протоколы на владельца кафе, а также на Зеленского, руководителя президентского офиса Андрея Ермака и его первого заместителя Сергея Трофимова, главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко, председателя Хмельницкой областной государственной администрации Дмитрия Габинета и городского главу Хмельницкого Александра Симчишина.
РИА Новости 08:43
Общество
ФАС выдала предупреждение Tele2 о повышении тарифов
Москва, 10 июня 2020, 17:16 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение оператору сотовой связи Tele2 в связи с повышением стоимости услуг связи.
REGNUM 10:16
Здоровье
Роскачество рекомендует, как похудеть после самоизоляции
Роскачество рекомендует, как быстро похудеть после самоизоляции.
Evo-rus.com вчера в 08:10
Экономика
Китай продает госдолг США из-за обесценивания доллара
Китай продает госдолг США из-за обесценивания самой валюты. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 08:36
Культура
Netflix, BBC iPlayer и Brit Box удалили сериал «Little Britain» из‑за расистских шуток
Знаменитый комедийный сериал «Little Britain» исчез из фильмотек Netflix, BBC iPlayer и Brit Box.
Афиша Daily вчера в 12:26
Шоу-бизнес
Ани Лорак показала снимки с необычного дня рождения дочери
9 июня у Софии был день рождения. Звездная мама постаралась устроить для дорогой именинницы необычный праздник.
Летидор 07:30
Авто
Гигантскую свалку брошенных суперкаров в Дубае показали на видео
Оказывается, Дубай может похвастаться не только высоченными небоскребами, идеально ровными дороги, роскошными отелями и пляжами, но и гигантским количеством брошенных суперкаров.
Новые автомобили 12:30
Кино
Disney обновил расписание премьер в России на 2020 год
Студия Disney опубликовала обновленный график выхода фильмов — до конца года она представит 12 новых картин.
NewInform 10:59
Происшествия
Судимый актер Долинский рассказал, что ждет Ефремова в тюрьме
Заслуженный артист России Владимир Долинский, имеющий судимость, рассказал, что ждет Михаила Ефремова в тюрьме.
ФАН 10:52
Общество
ФСБ пресекла подготовку теракта в Симферополе
ФСБ предотвратила теракт на одном из рынков Симферополя, задержаны пятеро подозреваемых.
ТАСС 07:46