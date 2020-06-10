Официальный курс доллара на 10 июня составляет 68,67 рубля, следует из публикации на сайте Банка России. Установленный официальный курс американской валюты на 36 копеек выше, чем днем ранее. Центробанк также повысил официальный курс евро – до 77,34 рубля (+16 копеек).

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Авто Mazda опубликовала первый тизер нового пикапа Mazda BT-50 Премьера нового пикапа Mazda BT-50 состоится уже через неделю: скорее всего, технически он будет повторять D-Max, однако внешность, интерьер и список оборудования у родственных моделей будут заметно различаться. 2

Политика Климкин отреагировал на слова Зеленского о россиянах и Крыме Бывший глава МИД Украины Павел Климкин прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского, который заявил, что россиянам «станет стыдно» за воссоединение Крыма с Россией. 26

Общество В России начались выплаты временным опекунам детей и инвалидов Москва, 9 июня 2020, 13:30 — REGNUM Пенсионный фонд России (ПФР) начал выплачивать пособия гражданам, которые взяли на сопровождаемое или временное проживание детей-сирот, инвалидов, престарелых людей. 38

Политика Песков сообщил, что Зеленский не приглашен на парад Победы Президент Украины Владимир Зеленский не приглашен в Москву на парад 24 июня, так как Украина де-факто не является участницей СНГ, и она не заявляла о желании разделить радость праздника Победы. 1,8K

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Общество ФАС выдала предупреждение Tele2 о повышении тарифов Москва, 10 июня 2020, 17:16 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение оператору сотовой связи Tele2 в связи с повышением стоимости услуг связи. 16

Шоу-бизнес Ани Лорак показала снимки с необычного дня рождения дочери 9 июня у Софии был день рождения. Звездная мама постаралась устроить для дорогой именинницы необычный праздник.