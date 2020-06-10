Финансы

Телеканал 360°Телеканал 360°ЦБ установил курс валют на 10 июня

Центробанк опубликовал официальный курс валют на 10 июня, передает «Свободная пресса» со ссылкой на сайт регулятора. По данным издания, курс европейской валюты поднимется на 16 копеек и составит 77,3481 рубля.
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