Центробанк опубликовал официальный курс валют на 10 июня, передает «Свободная пресса» со ссылкой на сайт регулятора. По данным издания, курс европейской валюты поднимется на 16 копеек и составит 77,3481 рубля.

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