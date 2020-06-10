Финансы

ГородовойГородовойКурс доллара и евро растет к рублю

По сведениям информагентства, на открытии торгов курс американского доллара вырос на 0,05% и достиг отметки 68,6175 рубля. При этом евро прибавил 0,27% и продавался по 77,8975 рубля. Как заметили в ТАСС, ослабление курса российской валюты наблюдалось на фоне снижения нефтяных котировок.
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В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода

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Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым

РЕН ТВ 15:56
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Общество

Губернатор Петербурга спросил горожан об отмене карантина

Губернатор Северной столицы Александр Беглов обратился к петербуржцам с просьбой прокомментировать, какие ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса, необходимо отменить в регионе в первую очередь.
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Общество

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о сроках поэтапного снятия ограничений в городе.
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Происшествия

Обвиняемый в убийстве аспирантки историк Соколов лишился адвоката

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Коммерсантъ 06:48
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МОК утвердил аннулирование результата женской сборной России на ОИ-2014

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РБК 04:00
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