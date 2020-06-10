Финансы
ГородовойКурс доллара и евро растет к рублю
По сведениям информагентства, на открытии торгов курс американского доллара вырос на 0,05% и достиг отметки 68,6175 рубля. При этом евро прибавил 0,27% и продавался по 77,8975 рубля. Как заметили в ТАСС, ослабление курса российской валюты наблюдалось на фоне снижения нефтяных котировок.
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Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 17:07, Ашберн
Общество
В регионах массово аннулируют выданные школьникам аттестаты
В конце мая на портале проектов нормативных правовых актов был опубликован приказ Минпросвещения России "Об особенностях заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании в 2020 году".
Учительская газета 12:56
Экономика
Власти предложили изменения в программу выплат на ипотеку многодетным
В государственную программу по софинансированию ипотеки для многодетных семей могут внести изменения, которые предполагают расширение программы на квартиры с ремонтом и достроенные дома в рамках строительства индивидуального жилья, а также сокращение числа кредиторов за счет исключения кредитных кооперативов.
РБК 17:00
Происшествия
Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи
Взгляд.ру вчера в 10:28
Общество
ПФР начал выплаты опекунам пенсионеров и инвалидов
Пенсионный фонд России приступил к выплатам людям, которые с апреля по июнь этого года взяли на сопровождаемое или временное проживание инвалидов, престарелых людей, детей-сирот и детей, оставшихся без опеки родителей.
Российская газета вчера в 04:50
Происшествия
В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода
Полицейский вылетел на тротуар на личном автомобиле и сбил трех пешеходов в Воронеже, один из которых погиб, сообщил РИА Новости представитель Главного управления МВД по региону.
РИА Новости вчера в 15:04
Политика
Климкин предложил «отобрать» Крым у России
Бывший глава МИД Украина Павел Климкин отреагировал на слова президента своей страны Владимира Зеленского о том, что России «станет стыдно» за Крым и предложил «отобрать» полуостров.
Известия 16:41
Авто
До российских дилеров добралась обновленная Kia Optima
Новая KIA Optima, чье название и моторная гамма для России стали известны буквально на днях, добралась до российских дилеров.
Автоновости дня вчера в 03:03
Общество
Губернатор Петербурга спросил горожан об отмене карантина
Губернатор Северной столицы Александр Беглов обратился к петербуржцам с просьбой прокомментировать, какие ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса, необходимо отменить в регионе в первую очередь.
Российская газета 10:08
Политика
США планируют построить ледокольный флот для Арктики и Антарктики
Газета.Ru вчера в 14:33
Политика
Путин во время совещания «придумал» название нового министерства
Президент Владимир Путин в ходе совещания по связи и ИT-индустрии оговорился и «придумал» на секунду новое ведомство — Минэкономсвязи.
РБК 16:46
Общество
В Петербурге представили план поэтапного снятия ограничений
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о сроках поэтапного снятия ограничений в городе.
RT на русском 09:28
Происшествия
Обвиняемый в убийстве аспирантки историк Соколов лишился адвоката
Российская газета 15:00
Общество
Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин
Коммерсантъ 06:48
Политика
Трамп намерен реформировать полицию после гибели Джорджа Флойда
Президент США Дональд Трамп планирует представить пакет реформ в полиции страны после гибели темнокожего Джорджа Флойда от рук правоохранителей, передает "Интерфакс" слова пресс-секретаря Белого Дома Кейли Макэнани.
Газета.Ru 16:53
Футбол
«Зенит» уточнил дату матча со «Спартаком» в Кубке России
Петербургский футбольный клуб «Зенит» уточнил дату и место проведения полуфинального матча Кубка России с московским «Спартаком».
АБН вчера в 10:35
Происшествия
Прокурор потребовал передать дело Ефремова в ГУ МВД Москвы
Коммерсантъ 11:52
Экономика
Украина 11 июня ожидает первый транш МВФ по новой программе
"Первый транш в объеме $2,1 млрд должен поступить на Украину 11 июня 2020 года и будет направлен в государственный бюджет", - говорится в сообщении.
ТАСС 02:37
Футбол
В АПЛ выявили еще одного заразившегося коронавирусом
АПЛ сообщила о результатах нового этапа тестирования на коронавирус. Седьмая волна проверок на зараженных прошла 8 и 9 июня.
Metaratings 16:10
Общество
В Подмосковье могут открыть ТЦ и летние веранды перед выходными
Торговые центры и летние веранды могут открыться в Московской области перед этими выходными, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 13:49
Футбол
Роналду может уйти из «Ювентуса»
Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду может сменить клубную прописку во время летнего трансферного окна.
Газета.Ru вчера в 23:45
Гаджеты
Google выпустила бета-версию Android 11
Компания Google выпустила в открытый доступ первую бета-версию операционной системы Android 11.
Российская газета 15:49
Общество
Попова заявила об иммунитете к коронавирусу у 14% протестированных
В 46 регионах России на антител к коронавирусу протестировали почти 650 000 человек и оказалось, что у 14% протестированных есть защитные титры, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 06:18
Здоровье
В Псковскую область прибыла вторая бригада медиков из Москвы
Вторая бригада медиков из Москвы прибыла в Псковскую область в среду, чтобы сменить первую группу, которая помогает региональным коллегам организовать эффективное лечение пациентов с коронавирусом, сообщает пресс-служба областной администрации.
РИА Новости 16:32
Происшествия
Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу.
Известия вчера в 19:20
Спорт
МОК утвердил аннулирование результата женской сборной России на ОИ-2014
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) утвердил аннулирование результата женской сборной России по хоккею на Олимпиаде-2014 в Сочи, сообщается на сайте МОК.
РИА Новости 13:47
Общество
Путин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM 08 июня в 07:58
Политика
Республиканцы предложили ввести новые санкции против России
Конгрессу предлагается наложить вторичные санкции на компании, поддерживающие российские нефтегазовые проекты, ввести ограничения на приобретение нового российского суверенного долга, а также принять предложенный сенатором Линдси Грэмом законопроект "о защите американской безопасности от Кремля" (DASKAA).
РИА Новости 14:28
Энергетика
МЭА предсказало в 2020 году самое большое в истории падение рынка газа
По мнению МЭА, мировой спрос на газ в 2020 году уменьшится на 150 млрд куб. м. "Столкнувшись с этим беспрецедентным шоком, рынки природного газа переживают сильную корректировку предложения и торговли, что приводит к исторически низким спотовым ценам и высокой волатильности", — говорится в документе.
РБК 04:00