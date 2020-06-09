Финансы
Банки.руОфициальный курс доллара понизился на 6 копеек, евро подорожал на 57
Банк России установил официальные курсы валют на 11 июня. Курс доллара понизился на 5,62 копейки, составив 68,6183 рубля (68,6745 рубля на 10 июня). Курс евро увеличен на 57,48 копейки, до 77,9229 рубля (77,3481 рубля на 10 июня).
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Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 08:00, Ашберн
Общество
Минстрой может отказаться от ежегодного увеличения тарифов ЖКХ
Минстрой рассматривает предложение не увеличивать тарифы за жилищно-коммунальные услуги с 1 июля 2020 года, пишет ТАСС со ссылкой на министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева.
Газета.Ru 07:44
Происшествия
Главный нарколог Минздрава нашел виновных в пьянстве Ефремова
Главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн заявил, что неоднократно видел актера Михаила Ефремова.
РЕН ТВ вчера в 22:12
Происшествия
МВД опровергло сообщения о пассажире в машине Ефремова в момент ДТП
Московский Комсомолец 05:02
Общество
Более 2,5 тысячи человек умерли от коронавируса в Москве в мае
Более 2,5 тысячи человек умерли от коронавируса, как основной причины, в Москве в мае, сообщается на официальном сайте департамента здравоохранения Москвы.
РИА Новости 07:09
Здоровье
В Ростовской области за сутки выявили 192 случая заражения SARS-CoV-2
Если днём ранее новые носители SARS-CoV-2 были выявлены в 28 муниципальных образованиях региона, то, по данным на утро 10 июня, новые случаи зарегистрированы в 23 городах и районах.
REGNUM 03:51
Здоровье
В Москве спасены 65 тыс. тяжелых больных за время пандемии
Московские врачи спасли десятки тысяч людей с коронавирусом, в том числе порядка 65 тыс. тяжелых больных.
ТАСС 07:35
Происшествия
Видео допроса Ефремова появилось в Сети
ФАН вчера в 22:15
Общество
В Чехии прошли антиправительственные акции протеста
Прага, 10 июня 2020, 02:27 — REGNUM Более 150 акций протеста с критикой в адрес чешского правительства прошли в различных городах Чехии, 10 июня сообщает агентство ЧТК.
REGNUM вчера в 19:27
Происшествия
50 адвокатов отказались защищать Ефремова
По данным издания Mash, Ефремов и его представители обзвонили 50 адвокатов, но никто поначалу не взялся его защищать.
LentaChel.ru вчера в 10:28
Игры
Фоторежим появится в The Last of Us Part II с патчем первого дня
Релиз The Last of Us Part II ожидается 19 июня текущего года эксклюзивно на PlayStation 4. Первые рецензии на новое творение Naughty Dog появятся ровно за неделю до выхода, то есть 12 июня.
3DNews вчера в 01:43
Происшествия
Руководство ТЭЦ-3 в Норильске задержали по делу о разливе топлива
В конце мая текущего года в ТЭЦ №3 в Норильске произошла разгерметизация резервуара с топливом, в результате чего нефтепродукты попали в реку Амбарная.
Газета.Ru 06:29
Происшествия
Михаил Ефремов получил 50 штрафов за нарушения ПДД за год
В отношении артиста Михаила Ефремова, 8 июня ставшего виновником смертельного ДТП в Москве, за последний год было составлено 50 административных штрафов за нарушения ПДД, передает "Интерфакс" со ссылкой на заместителя начальника Управления ГИБДД Главного управления МВД России по Москве Алексея Диокина.
Газета.Ru 06:43
Общество
Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин
Писатель-сатирик Анатолий Трушкин умер 9 июня в 52-ой больнице Москвы, подтвердили его друзья и коллеги информагентствам.
Коммерсантъ 06:48
Наука
Археологи нашли предшественника Великой китайской стены
Знаменитая Великая китайская стена на самом деле является очень протяженной фортификационной системой.
Популярная механика вчера в 05:42
Общество
ФСБ пресекла подготовку теракта в Симферополе
ФСБ предотвратила теракт на одном из рынков Симферополя, задержаны пятеро подозреваемых.
ТАСС 07:46
Космос
В ОКБ «Факел» испытали новые возможности двигателя СПД-140Д
Специалисты входящего в состав Роскосмоса калининградского предприятия ОКБ «Факел» провели успешные испытания одновременной работы двух двигателей СПД-140Д.
AstroNews.ru 00:29
Происшествия
В Брянске в Десне утонули две девочки
В пресс-службе ведомства уточняют, что из реки Десна водолазы подняли тела двух подростков.
БрянскToday 05:29
Происшествия
Панкратов-Черный назвал виновных в ДТП с Ефремовым
Профиль вчера в 23:45
Происшествия
В Оренбуржье скончались еще 2 пациента с коронавирусом
В Оренбургской области скончались еще 2 пациента с диагнозом «коронавирусная инфекция». Информацию подтвердили в региональном Минздраве.
1743.ru 04:42
Армия и оружие
Уничтоженный турецким дроном ЗРПК «Панцирь-С1» попал на видео
Украинское агентство Defense Express подсчитало, что за последние несколько лет в результате военных конфликтов в Сирии и Ливии было потеряно как минимум 23 ЗРПК "Панцирь-С1", 15 в Ливии и 8 в Сирии.
Деловое.ТВ 07 июня в 03:00
Происшествия
Прокурор сообщил об анализе осколков в телах членов экипажа MH17
В теле капитана экипажа потерпевшего крушение Boeing на востоке Украины в июле 2014 года обнаружили осколок в форме бабочки, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер на суде по делу MH17.
РБК вчера в 00:41
Происшествия
За автомобилем Ефремова числятся 155 штрафов на сумму 275 тысяч рублей
За принадлежащим Михаилу Ефремову Jeep Grand Cherokee числится 155 штрафов за нарушения ПДД на общую сумму 275 000 рублей.
Российская газета 04:08
Гаджеты
Nubia Red Magic 5G получит версию на 16 ГБ ОЗУ
Megaobzor.com 05:29
Происшествия
В Калмыкии задержан депутат Народного Хурала
Элиста, 10 июня 2020, 14:26 — REGNUM Уголовные дела в отношении депутата Народного Хурала возбуждены в Республике Калмыкия, сообщили ИА REGNUM 10 июня в пресс-службе СУ СКР по региону.
REGNUM 07:26
Происшествия
В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода
В Воронеже полицейский вылетел на тротуар и сбил троих человек, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:25
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 27 копеек — до 68,47 рубля. Курс евро поднялся на 17 копеек и составил 77,20 рубля.
RT на русском вчера в 03:02
Общество
Жара в России сменится «арктическим вторжением»
Москва, 10 июня 2020, 13:57 — REGNUM В Россию после жаркой погоды, которая установилась в последнее время на большей части территории страны, придёт холодный фронт с Северного Ледовитого океана.
REGNUM 06:57