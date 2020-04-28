Официальные курсы доллара и евро на 28 апреля установил сегодня Центробанк РФ. Соответствующая информация появилась на сайте российского регулятора. Так, американская нацвалюта потеряла 0,2203 копейки и достигла отметки 74,4960 рубля.

Банк России установил курсы доллара и евро на 28 апреля

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