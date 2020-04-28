Финансы

Экономика сегодняЭкономика сегодняБанк России установил курсы доллара и евро на 28 апреля

Официальные курсы доллара и евро на 28 апреля установил сегодня Центробанк РФ. Соответствующая информация появилась на сайте российского регулятора. Так, американская нацвалюта потеряла 0,2203 копейки и достигла отметки 74,4960 рубля.
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Банк России ощутимо понизил официальные курсы доллара и евро

Росбалт07:37

ЦБ РФ установил курс евро с 30 апреля в размере 80,0488 руб

Финмаркет06:57

Официальный курс евро на четверг снизился до 80,05 рубля

ПРАЙМ07:21

Курсы валют ЦБ РФ на 29 апреля: 74,5706 руб/доллар США и 80,7749 руб/евро

SIA.ru07:00

Официальный курс доллара понизился на 88 копеек, евро — на 73

Банки.ру07:00

ЦБ РФ установил официальный курс евро на 30 апреля в размере 80.0488 руб. против 80.7749 руб. на 29 апреля

АК&М07:39

Официальный курс евро на четверг снизился до 80,05 рубля, доллар потерял 88 копеек

Интересант07:35
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Комментарии

Происшествия

Иркутских чиновников заподозрили в поджоге леса

Известия 08:38
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Авто

В России изменились сроки прохождения техосмотра транспортных средств

1 апреля 2020 года в России вступили в силу новые интервалы прохождения техосмотра транспортных средств.
Автоновости дня 00:55
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Здоровье

Омск начнет принимать инфицированных коронавирусом из Якутии

Омская область готовится принять пациентов с коронавирусной инфекцией из Якутии, сообщает в среду региональный оперштаб.
Sibnet Новости 04:23
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Политика

Видеоконференция глав МИД в «нормандском формате» состоится 30 апреля

23 апреля пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко сообщила, что 30 апреля состоятся переговоры министров иностранных дел стран "нормандской четверки" в формате видеоконференции.
ТАСС вчера в 03:11
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Общество

В Самарской области ввели масочный режим

Масочный режим вводится в Самарской области с 1 мая, сообщает в среду региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 09:28
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Политика

Песков заявил о невозможности предсказать дату окончания эпидемии

В Кремле заявили, что невозможно точно спрогнозировать окончание эпидемии коронавируса в России.
Газета.Ru 11:11
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Общество

Воробьев: Подмосковье вышло на плато заболеваемости коронавирусом

Московская область вышла на плато по количеству случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
Коммерсантъ 10:48
650
Общество

«Роснефть» подаст в суд на Би-би-си из-за статьи о генетическом центре

«Роснефть» подаст в суд на телерадиокомпанию Би-би-си из-за статьи «о создании при участии «Роснефти» генетического центра», говорится в сообщении на сайте компании.
РБК 10:03
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Общество

Названы возможные плюсы коронавируса

Футуролог полагает, что после пандемии будут перепроектировать города, вводить новые экономические схемы, такие как базовый доход, менять всю структуру занятости, «чтобы понимать, кто, где и что должен производить, чтобы мы получили наилучший результат и наименьшее влияние на окружающую среду».
Lenta.ru 11:03
Общество

В Минздраве сравнили смертность от коронавируса в России и США

В США умирают 88% пациентов с коронавирусом, находящихся на ИВЛ, в РФ таких около 50%, заявил главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.
РИА Новости 09:12
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Религия

Скончался духовник московских священников протоиерей Георгий Бреев

Интерфакс Религия 08:45
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Здоровье

В Челябинской области подтверждено 499 случаев заражения коронавирусом

По данным на утро 29 апреля, в Челябинской области подтверждено 499 случаев коронавирусной инфекции.
Южноуральская панорама 02:32
20
Происшествия

В Армении устроили самосуд над подозреваемыми в убийстве

В Армении около 500 человек устроили самосуд над двумя подозреваемыми в убийстве, пишет 29 апреля РЕН ТВ со ссылкой на местные СМИ.
Известия вчера в 22:30
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Политика

С 11 мая на Украине могут ослабить карантин — Шмыгаль

Киев, 29 апреля 2020, 16:17 — REGNUM Некоторые карантинные ограничения на Украине будут ослаблены с 11 мая 2020 года, заявил глава правительства страны Денис Шмыгаль 29 апреля на заседании правительства.
REGNUM 09:17
Общество

Путин назвал беспрецедентной ситуацию на глобальном энергорынке

Российская и глобальная энергетика столкнулись с потрясениями, коронавирус также повлиял на экономику и ТЭК, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 07:26
367
Общество

Ученые вновь изменили дату окончания вспышки коронавируса в России

Сингапур, 29 апреля 2020, 15:16 — REGNUM Вспышка эпидемии коронавируса в России может окончательно завершиться 7 августа, об это свидетельствуют данные лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна.
REGNUM 08:16
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Энергетика

Польша собралась арестовать активы «Северного потока-2»

Власти Польши собрались наложить арест на активы газопровода "Северный поток-2", если российский газовый холдинг "Газпром" не заплатит польскому оператору PGNiG деньги, которые якобы присудил Стокгольмский арбитраж.
Труд вчера в 04:07
1,5K
Политика

Захарова предупредила Чехию о последствиях из-за провокаций

Позднее премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что ситуация с обвинениями России в подготовке покушения на пражских чиновников не требует острой реакции, такой, как, например, выдворение российского посла.
Известия 10:25
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Спорт

Из европейского и российского PS Store исчезли более 18 игр

Сегодня в PS Store стартовала очередная распродажа, однако некоторые её участники оказались недоступны в европейском и российском магазинах.
Игромания.ру 10:55
Происшествия

СК задержал бывшего первого вице-губернатора Курганской области Пугина

По версии следствия, в 2018-2019 годах Пугин, будучи первым заместителем губернатора Курганской области и директором департамента агропромышленного комплекса, вместе с Вячеславом Рогозиным, занимавшим должность замглавы Шадринского района, изготовили, подписали и оплатили фиктивные акты выполненных работ в пользу подрядчика – ООО "Мультипласт".
РИА Новости 09:37
22
Космос

Крупный астероид пройдет сегодня на минимальной дистанции от Земли

Крупный астероид сегодня, 29 апреля, пройдет на минимальной дистанции от Земли, уточняется, что это произойдет в 12:56 по московскому времени.
Хабаровский край сегодня 00:30
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Религия

Патриарх Кирилл запретил в священнослужении протодиакона Кураева

Интерфакс 07:54
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Общество

В Москве приостановят дистанционное обучение с 1 по 11 мая

"Обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно)", - говорится в документе.
РИА Новости вчера в 13:05
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Армия и оружие

Россия ответит ядерным ударом на ракетный пуск с подлодок США — МИД РФ

Москва, 29 апреля 2020, 18:00 — REGNUM Любая ракетная атака с борта подводных лодок ВМС США, вне зависимости от мощности боезаряда, повлечет ответный ядерный удар России, заявила 29 апреля на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
REGNUM 11:00
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Здоровье

В Минздраве назвали важный симптом коронавируса

Главный пульмонолог министерства здравоохранения Сергей Авдеев рассказал в эфире канала «Россия-1» о важном симптоме коронавирусной инфекции.
Общественное телевидение России вчера в 15:50
633
Общество

Глава Якутии не исключил наличия на Чаянде 1 тыс. больных COVID-19

Николаев пояснил, что на месторождении находится около 10,5 тыс. работников различных компаний — как структур «Газпрома», который ведет разработку месторождения, так и подрядных организаций.
РБК 11:51
Общество

Эксперт рассказал об отличиях пандемии коронавируса в России и Европе

В России развитие и спад эпидемии коронавируса проходит более постепенно, чем Европе.
Суть событий 10:17
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Наука

Причина высокой смертности от коронавируса среди мужчин названа

Еще в январе внимание ученых привлек тот факт, что погибших от коронавируса мужчин было больше, чем женщин.
ToDay News Ufa 04:07
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Игры

Ubisoft анонсирует новый Assassin’s Creed в прямом эфире

Игромания.ру 08:39
Происшествия

ФСБ пресекла контрабанду драгметаллов из России в Германию

REGNUM 04:09
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