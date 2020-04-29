Банк России установил официальные курсы валют на 30 апреля. Курс доллара снизился на 88,12 копейки, составив 73,6894 рубля (74,5706 рубля на 29 апреля). Курс евро понизился на 72,61 копейки до 80,0488 рубля (80,7749 рубля на 29 апреля).

Официальный курс доллара понизился на 88 копеек, евро — на 73

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