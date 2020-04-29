Финансы
Банки.руОфициальный курс доллара понизился на 88 копеек, евро — на 73
Банк России установил официальные курсы валют на 30 апреля. Курс доллара снизился на 88,12 копейки, составив 73,6894 рубля (74,5706 рубля на 29 апреля). Курс евро понизился на 72,61 копейки до 80,0488 рубля (80,7749 рубля на 29 апреля).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7170 источников, обновлено в 11:22, Ашберн
Комментарии
Общество
Более 70% кафе и ресторанов в РФ могут уйти с рынка к 1 июля
В ходе заседания участники встречи, представители общественных объединений в сфере туризма, ресторанного и гостиничного бизнес, региональных властей, крупных гостиничных сетей, курортов и турфирм назвали необходимый для предприятий их сферы объем бюджетных инвестиций, а также перечисляли меры поддержки, которые они хотели бы получить от государства.
Интерфакс 08:21
Наука
Синтетический меланин сделает краску для волос более безопасной
Популярная механика 09:20
Кино
Умер актер из «Миллионера из трущоб» Ирфан Кхан
ToDay News Ufa 07:18
Общество
ЦБ отказался делиться с силовиками банковской тайной
Министр внутренних дел Владимир Колокольцев направил председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной письмо с предложением облегчить правоохранительным органам доступ к документам, содержащим банковскую тайну, а также своевременно информировать о признаках преступлений в кредитно-финансовой сфере.
Ведомости 06:15
Футбол
Футбол сегодня: в Беларуси определятся финалисты Кубка
Главные встречи дня пройдут в Беларуси, где определятся финалисты Кубка страны.
Чемпионат 03:53
Общество
Трубоукладчик «Газпрома» приближается к Балтике
Специализированное судно-трубоукладчик «Академик Черский» прошло большую часть пути с Дальнего Востока до Балтийского моря.
Ведомости 27 апреля в 09:14
Общество
«Аэрофлот» введет ваучеры взамен отмененных перелетов
Компания "Аэрофлот", несущая убытки из-за отмены сотен рейсов в связи с пандемией коронавируса, предлагает вместо возврата денег за билеты выпустить трехлетние ваучеры - с возможностью их использования при покупке билетов в будущем.
Российская газета 05:32
Здоровье
Названы главные ошибки в борьбе с коронавирусом
Преждевременная отмена карантина и неготовность медучреждений принять новых пациентов были названы фатальными ошибками в борьбе с COVID-19.
Lenta.ru 10:51
Кино
На премию «Оскар» допустят фильмы без кинотеатрального проката
Напомним, что ранее обязательным условием для участия фильма в отборе на премию «Оскар» был его прокат хотя бы в одном из кинотеатров Лос-Анджелеса в течение недели (минимум – 3 раза в день).
Киноафиша России 02:52
Политика
Путин продлил режим нерабочих дней
Президент России Владимир Путин принял решение продлить режим нерабочих дней до 11 мая.
Известия вчера в 10:48
Происшествия
В двух регионах России изъяли 1,5 тыс. просроченных аппаратов ИВЛ
Полицейские изъяли около 1,5 тыс. просроченных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в Костромской и Свердловской областях.
Известия 07:38
Спорт
Шутер Generation Zero стал бесплатным в Steam до 4 мая
CyberSport.ru 09:44
Происшествия
СК задержал замглавы Крымской железной дороги
Сотрудники управлений СК и ФСБ по Крыму задержали по подозрению в совершении должностного преступления заместителя генерального директора ФГУП "Крымская железная дорога" по делу о продаже вагонов с заниженной стоимостью, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону.
РИА Новости 09:09
Политика
Лавров: Россия ждет от США объяснения ситуации со школьниками
Российский МИД потребовал четких объяснений от Госдепа США, поскольку Москва осталась не удовлетворена комментариями на эту тему американского посла в России Джона Салливана.
Вести.Ru 10:40
Наука
Выяснены наиболее эффективные стратегии сдерживания COVID-19
Выяснены наиболее эффективные стратегии сдерживания COVID-19, об этом стало известно vesti.ru.
Evo-rus.com 10:49
Политика
В Таджикистане запретят использовать славянские окончания в именах
Использование славянских окончаний в фамилиях и отчествах граждан Таджикистана теперь будет запрещено.
ТАСС 06:01
Общество
ФСБ обнаружила подпольных оружейников более чем в 20 регионах
Коммерсантъ 05:57
Экономика
Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае
Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM 04:40
Хоккей
Хоккеист Петров продлил контракт с «Ак Барсом»
РИА Новости 10:22
Общество
«Роснефть» подаст в суд на Би-би-си из-за статьи о генетическом центре
«Роснефть» подаст в суд на телерадиокомпанию Би-би-си из-за статьи «о создании при участии «Роснефти» генетического центра», говорится в сообщении на сайте компании.
РБК 10:03
Общество
Воробьев: Подмосковье вышло на плато заболеваемости коронавирусом
Московская область вышла на плато по количеству случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
Коммерсантъ 10:48
Авто
Появились официальные изображения нового купе BMW 4-Series
Компания BMW решила показать официальные снимки закамуфлированного прототипа обновлённого купе BMW 4-й серии, а также поделиться некоторыми подробностями о будущем автомобиле.
Тарантас Ньюс 05:29
Общество
В Самарской области ввели масочный режим
Масочный режим вводится в Самарской области с 1 мая, сообщает в среду региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 09:28
Общество
«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии
Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировало на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 20:43
Общество
Учёные изменили прогноз об окончании эпидемии коронавируса в России
Учёные Сингапурского университета технологии и дизайна опубликовали исследование, согласно которому эпидемия коронавируса в России завершиться в августе, а не в июле, как предполагалось ранее.
ИжевскИнфо.РУ 06:29
Политика
Германия назвала дату видеоконференции «нормандского формата»
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что встреча глав МИД "нормандского формата" по урегулированию на Украине в формате видеоконференции запланирована на четверг, все стороны дали согласие.
РИА Новости 07:53
Общество
Снятие ограничений в Москве начнется со строителей
Смягчение ограничений, введенных в Москве на фоне коронавируса, начнется со строительной отрасли, сообщил в ходе брифинга в информационном центре по ситуации с COVID-19 заммэра столицы Владимир Ефимов.
Интерфакс 10:28
Футбол
Дибала в четвертый раз сдал положительный тест на коронавирус
По сведениям источника, Дибала в 4-й раз за последние 6 недель стал положительный тест на COVID-19.
Vprognoze.ru 03:16
Общество
Белый медведь убил медведицу в зоопарке Ижевска
Белый медведь Балу из ижевского зоопарка убил медведицу Аврору.
Телеканал 360° 09:33