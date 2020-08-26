Все три матча плей-офф НБА, запланированные на среду, не состоятся в этот день на фоне ситуации в американском городе Кеноша (штат Висконсин), где начались акции протеста после того, как полицейские выстрелили в Джейкоба Блейка, сообщается на странице НБА в Twitter.
Ученые Университета Тулейн в США выяснили, что больные COVID-19 пациенты, страдающие от высокого кровяного давления, ожирения и диабета одновременно, чаще всего умирали от осложнений, вызванных инфекцией.
Установлено, что региональный представитель коммерческой организации и начальник объединенных складов регионального представительства общества в рамках государственного контракта в период с декабря 2014 года по октябрь 2017 года путем обмана похитили денежные средства на сумму более 72 миллионов рублей.
Медики городской клинической больницы скорой медицинской помощи 1 Омска попросили своих немецких коллег из клиники Charite предоставить информацию, на основании которой они сделали выводы об интоксикации блогера Алексея Навального.
Потепление в Москве и Московской области начнется в воскресенье, 30 августа, в понедельник днем уже будет 25 градусов выше нуля, теплая погода сохранится и 1 сентября, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Певица МакSим ограничила общение со знакомыми и проводит время с детьми на море, сообщила «СтарХиту» ее директор Маргарита Соколова, комментируя заявление радиоведущей Аллы Довлатовой о ее «исчезновении».
Притом что субсидия на контейнер соответствует ранее обсуждавшейся величине, совокупный объем средств, выделенных на нее (не более 300 млн руб.), заметно уступает анонсированному в мае 1 млрд руб. Впрочем, участники рынка отмечают, что субсидироваться будет только транзит из тихоокеанских портов РФ и в их направлении, и на этих маршрутах 7,5 тыс. TEU — неплохой объем для роста.
В ходе заседания Франция, Германия, Великобритания, Китай, Россия, ЮАР в числе прочих прямо заявили, что отказывают США в праве запускать механизм восстановления санкций, так как Вашингтон вышел из ядерной сделки с Ираном.
Хранить в мобильном телефоне смс-сообщения с конфиденциальной информацией, уведомлениями от банков и паролями может быть опасно для пользователя, подобные сообщения рекомендуется своевременно удалять, чтобы не стать жертвой мошенников.