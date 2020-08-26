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ТАСС
ТАСС

ЦБ повысил курс доллара на 27 августа до 75,54 рубля

Банк России установил на 27 августа 2020 года официальный курс доллара на уровне 75,5379 рубля, что на 1 рубль 2,5 копейки выше предыдущего показателя.В источнике
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Газета.Ru

Официальный курс евро составил 88,059 рубля

Газета.Ru25 августа в 06:54
Телеканал 360°

ЦБ опубликовал курс валют на 27 августа

Телеканал 360°вчера в 13:24
Известия

Официальный курс евро превысил 89 рублей

Известиявчера в 07:47
Росбалт

Банк России резко поднял официальные курсы доллара и евро

Росбалтвчера в 07:42
ТАСС

ЦБ повысил курс доллара на 27 августа до 75,54 рубля

ТАССвчера в 07:40
Царьград

ЦБ подвёл нас слишком много раз и обрушил весь свой KPI - Малофеев

Царьградвчера в 16:56
Московский Комсомолец

Официальный курс евро превысил 88 рублей

Московский Комсомолец25 августа в 07:23

Три матча плей-офф НБА перенесены на фоне ситуации в Висконсине

Все три матча плей-офф НБА, запланированные на среду, не состоятся в этот день на фоне ситуации в американском городе Кеноша (штат Висконсин), где начались акции протеста после того, как полицейские выстрелили в Джейкоба Блейка, сообщается на странице НБА в Twitter.
Три матча плей-офф НБА перенесены на фоне ситуации в Висконсине
РИА Новости17:35

Более 72 млн рублей похитили мошенники-поставщики продовольствия на Сахалине

Установлено, что региональный представитель коммерческой организации и начальник объединенных складов регионального представительства общества в рамках государственного контракта в период с декабря 2014 года по октябрь 2017 года путем обмана похитили денежные средства на сумму более 72 миллионов рублей.
АСТВ18:45

Омская клиника попросила Charite предоставить данные по Навальному

Медики городской клинической больницы скорой медицинской помощи 1 Омска попросили своих немецких коллег из клиники Charite предоставить информацию, на основании которой они сделали выводы об интоксикации блогера Алексея Навального.
NewInformвчера в 08:25
145

Вильфанд рассказал о потеплении в Москве к 1 сентября

Потепление в Москве и Московской области начнется в воскресенье, 30 августа, в понедельник днем уже будет 25 градусов выше нуля, теплая погода сохранится и 1 сентября, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Известия18:25

Задержан подозреваемый в разбойном похищении партнера «Додо пицца»

Владелец 21 пиццерии "Додо пицца" Владимир Горецкий в сентябре 2019 года был похищен в Латвии и провел пять дней связанным и с повязкой на голове, рассказал основатель сети Федор Овчинников.
Интерфаксвчера в 04:07
12

Директор певицы МакSим прокомментировала сообщения о ее «исчезновении»

Певица МакSим ограничила общение со знакомыми и проводит время с детьми на море, сообщила «СтарХиту» ее директор Маргарита Соколова, комментируя заявление радиоведущей Аллы Довлатовой о ее «исчезновении».
Rambler News Serviceвчера в 07:36
12

Контейнеры недосчитались субсидий

Притом что субсидия на контейнер соответствует ранее обсуждавшейся величине, совокупный объем средств, выделенных на нее (не более 300 млн руб.), заметно уступает анонсированному в мае 1 млрд руб. Впрочем, участники рынка отмечают, что субсидироваться будет только транзит из тихоокеанских портов РФ и в их направлении, и на этих маршрутах 7,5 тыс. TEU — неплохой объем для роста.
Коммерсантъвчера в 12:45

Члены СБ ООН отказали США в праве требовать санкций против Ирана

В ходе заседания Франция, Германия, Великобритания, Китай, Россия, ЮАР в числе прочих прямо заявили, что отказывают США в праве запускать механизм восстановления санкций, так как Вашингтон вышел из ядерной сделки с Ираном.
Взгляд.ру25 августа в 16:30
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Россиянам посоветовали вовремя удалять смс с конфиденциальными данными

Хранить в мобильном телефоне смс-сообщения с конфиденциальной информацией, уведомлениями от банков и паролями может быть опасно для пользователя, подобные сообщения рекомендуется своевременно удалять, чтобы не стать жертвой мошенников.
RT на русскомвчера в 21:31
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