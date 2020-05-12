Финансы
Банки.руОфициальный курс доллара повысился на 15 копеек, евро — на 34
Банк России установил официальные курсы валют на 14 мая. Курс доллара вырос на 14,93 копейки, составив 73,5819 рубля (73,4326 рубля на 13 мая). Курс евро увеличен на 33,81 копейки, до 79,7775 рубля (79,4394 рубля на 13 мая).
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