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Курс доллара поднялся до 79 рублей впервые с 2 апреля

В понедельник, 28 сентября, российская валюта демонстрирует ослабление на Московской бирже. В ходе торгов курс доллара рос на 1% и впервые с 2 апреля достигал отметки 79 рублей. При этом курс евро также поднимался на 1% — до 91,9 рубля.В источнике
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РБК

Курс доллара достиг ₽79 впервые со 2 апреля

РБК04:17
ТАСС

Курс доллара на Мосбирже поднялся до 79 рублей впервые с 2 апреля

ТАСС03:48
РИА Новости

Курс доллара поднялся до 79 рублей впервые со 2 апреля

РИА Новости03:54
Известия

Курс доллара вырос до 79 рублей впервые со 2 апреля

Известия03:58
Lenta.ru

Курс рубля рухнул

Lenta.ru03:18
Коммерсантъ

Курс евро обновил максимум с января 2016 года

Коммерсантъ03:51
Интерфакс

Доллар впервые со 2 апреля поднялся до 79 рублей

Интерфакс03:47

В ЕС одобрили расширение санкций против России из-за Крымского моста

Ранее ТАСС со ссылкой на европейский дипломатический источник сообщил, что послы ЕС согласовали включение двух человек и четырех юрлиц в санкционный список против России за участие в строительстве Крымского моста.
Ведомости08:36
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СК возбудил дело после смерти девочки в больнице Оренбурга

«Следственными органами СК РФ по Оренбургской области расследуется уголовное дело, возбужденное 25 сентября по ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»)», — говорится в сообщении.
Известия04:58
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КС РФ проверит запрет покидать место проживания в период пандемии

В запросе отмечается, что действующее законодательство наделяет органы государственной власти субъектов РФ полномочиями только "осуществлять меры по реализации, обеспечению и защите прав и свобод граждан, но не предусматривает возможности ограничивать эти права и свободы, в том числе и право граждан на свободу передвижения".
Интерфакс06:48
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Макрон посетит президента Литвы, чтобы обсудить ситуацию в Белоруссии

Президент Литвы вместе с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской, которая живёт в столице страны, намерены призвать лидера Франции Макроса стать посредником в разрешении политического кризиса в республике.
Первый Севастопольский11:28
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