Курс доллара поднялся до 79 рублей впервые с 2 апреля
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В понедельник, 28 сентября, российская валюта демонстрирует ослабление на Московской бирже. В ходе торгов курс доллара рос на 1% и впервые с 2 апреля достигал отметки 79 рублей. При этом курс евро также поднимался на 1% — до 91,9 рубля.В источнике
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