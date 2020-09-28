В понедельник, 28 сентября, российская валюта демонстрирует ослабление на Московской бирже. В ходе торгов курс доллара рос на 1% и впервые с 2 апреля достигал отметки 79 рублей. При этом курс евро также поднимался на 1% — до 91,9 рубля.