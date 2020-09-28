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Курс доллара поднялся до 79 рублей впервые с 2 апреля

В понедельник, 28 сентября, российская валюта демонстрирует ослабление на Московской бирже. В ходе торгов курс доллара рос на 1% и впервые с 2 апреля достигал отметки 79 рублей. При этом курс евро также поднимался на 1% — до 91,9 рубля.В источнике
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РИА Новости

Курс доллара поднялся до 79 рублей впервые со 2 апреля

РИА Новости03:54
Mockva.ru

Курс евро побил очередной рекорд и превысил 91 рубль, доллар выше 78 рублей

Mockva.ru25 сентября в 11:27
Коммерсантъ

Курс евро обновил максимум с января 2016 года

Коммерсантъ03:51
Вечерняя Москва

Курс доллара поднялся до 79 рублей впервые с начала апреля

Вечерняя Москва03:42
Интерфакс

Доллар впервые со 2 апреля поднялся до 79 рублей

Интерфакс03:47
ТАСС

Курс доллара на Мосбирже поднялся до 79 рублей впервые с 2 апреля

ТАСС03:48
Новый День

Новый валютный обвал: биржевой курс евро превысил отметку в 91 рубль

Новый День25 сентября в 10:45

Макрон потребовал от России предоставить объяснения по делу Навального

Выводы по ситуации с Алексеем Навальным должны быть сделаны исходя из информации, которую предоставит Россия, или ее отказа предоставить объяснения, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
РИА Новости15:39
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Жена погибшего в ДТП с Ефремовым потребовала отменить приговор актеру

Гражданская жена Сергея Захарова, погибшего в ДТП по вине актера Михаила Ефремова, Ирина Стерхова потребовала повторного рассмотрения дела из-за допущенных процессуальных нарушений, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Пресненского суда.
Ведомости07:28
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В Москве умерли более 20 пациентов с коронавирусом впервые с июля

Еще 23 пациента с COVID-19 скончались в Москве за сутки, общее число умерших достигло 5203, это самое большое число умерших больных с 15 июля, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
РИА Новости16:06
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ЦБ продлил до конца года срок перевода пенсий на карты МИР

Центробанк продлил до конца 2020 года срок перевода пенсий и социальных начислений на карту МИР, сообщила директор департамента национальной платёжной системы ЦБ Алла Бакина в эфире телеканала «Россия 1».
RT на русском14:51
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Путин пожелал Додону успехов на президентских выборах в Молдавии

Президент России Владимир Путин 28 сентября пожелал успехов действующему главе государства Игорю Додону на президентских выборах в Молдавии и выразил надежду на развитие отношений Москвы и Кишинева после этого голосования.
Известия09:11
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ВВС США вывели из Британии стратегические бомбардировщики B-52H

Вашингтон, 28 сентября 2020, 17:45 — REGNUM Группа стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress, которая была временно размещена на авиабазе в Британии, вернулась на территорию США, сообщает 28 сентября пресс-служба Военно-воздушных сил США.
REGNUM10:45
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