Финансы

РИА НовостиРИА НовостиОфициальный курс евро на среду снизился до 69,68 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 26,3 копейки - до 69,6801 рубля, курс доллара уменьшился на 23,6 копейки - до 62,5326 рубля, следует из данных Банка России.
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Курсы доллара и евро на 19 декабря

Банки.ру00:00

Официальный курс евро на четверг вырос до 69,69 рубля

РИА Новостивчера в 05:58

ЦБ установил курс валют на 19 декабря

Телеканал 360°вчера в 08:18

Курс валют сегодня: доллар и евро снова падают

Свободная Пресса03:25

Официальный курс доллара на четверг вырос до 62,58 рубля

ПРАЙМвчера в 05:27

Центробанк РФ опубликовал официальные курсы валют на 19 декабря

Экономика сегоднявчера в 05:59

ЦБ скорректировал доллар и евро «в плюс» на 5 копеек и копейку соответственно

Интересантвчера в 05:37
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Происшествия

СК закрыл уголовное дело о крушении Ту-154 в Сочи

РИА Новости 07:02
Политика

Путин ответил на вопрос о выносе тела Ленина из Мавзолея

Президент России Владимир Путин считает, что не нужно выносить тело Владимира Ленина из Мавзолея на Красной площади.
РБК 05:17
Политика

Путин прокомментировал закон о домашнем насилии

Силой не заставишь любить, заявил президент России Владимир Путин, комментируя законопроект о домашнем насилии, вопрос о котором ему задали в ходе ежегодной большой пресс-конференции.
Lenta.ru 06:53
Политика

Путин заявил о признавшей ДНР и ЛНР Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что Украина сама признала власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Lenta.ru 05:25
Происшествия

Сумму ущерба от пожара «Адмиралу Кузнецову» опровергли

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в штабе Северного флота сообщил, что пожар нанес кораблю ущерб в 95 миллиардов рублей.
Lenta.ru 07:39
Политика

Путин высказался о проблеме лекарств с высокой дотацией

Что касается редких орфанных заболеваний, которые требуют высокой степени дотации, они дорогие.
Комсомольская правда 07:16
Политика

Путин посчитал логичным сделать 31 декабря выходным днем

В 2019 году 31 декабря выпало на вторник и осталось рабочим. 10 декабря Путин пообещал рассмотреть предложение о выходном дне 31 декабря.
Известия 07:19
Политика

Путин объяснил присвоение Кадыровым звания Героя России

Президент России Владимир Путин рассказал, что не дает награду Герой России просто так. Об этом он заявил в ходе большой пресс-конференции.
Lenta.ru 05:24
Финансы

Эксперты предрекают доллару падение в 2020 году

Консенсус-прогноз, составленный на основании мнения аналитиков, предусматривает курс евро на уровне 1,16 доллара к концу следующего года против нынешних 1,1 доллара.
REGNUM 02:29
Армия и оружие

Российскую систему предупреждения о ракетном нападении назвали «Купол»

РИА Новости вчера в 04:10
Происшествия

Адвокат: уголовное дело возбуждено по факту задержания Голунова

В четверг на пресс-конференции президент Владимир Путин сообщил, что Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела в отношении пятерых бывших полицейских после незаконного задержания Голунова.
ТАСС 06:53
Политика

Путин назвал верхом цинизма приравнивание СССР к фашистской Германии

Российский лидер считает, что «можно как угодно придавать анафеме сталинизм», но «приравнивать СССР с фашистской Германией — это верх цинизма».
REGNUM 06:13
Спорт

Исинбаева воздержалась при голосовании по санкциям WADA

РИА Новости 06:33
Политика

Путин заявил, что РФ не планирует военного союза с Китаем

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в настоящее время страна не планирует военного сотрудничества с Китаем.
Народные новости 07:29
Политика

Палата представителей США объявила Трампу импичмент

Палата представителей конгресса США вынесла импичмент президенту Дональду Трампу по двум статьям - превышение полномочий и препятствование работе конгресса по импичменту.
РИА Новости вчера в 23:48
Происшествия

В Волгограде родители били и морили голодом шестилетнего сына

Родителей в Волгограде подозревают в избиении своего 6-летнего сына и в том, что они морили ребенка голодом, кроме того, мальчик месяц не ходил в школу, сообщает в четверг пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.
РИА Новости 07:11
Общество

Путин объяснил, как повысить зарплаты врачам

Путин считает, что нужно избавиться от дифференциации в зарплатах главврачей и рядового персонала.
Реальное время 04:41
Общество

Путин пообещал подумать над мерами поддержки Зауралья

Российского президента Владимира Путина спросили о том, какие меры поддержки будут проводиться в Зауралье, чтобы снизить поток уезжающих жителей.
Газета.Ru 05:14
Политика

Путин прокомментировал убийство гражданина Грузии в Берлине

Россия не направляла Германии официальный запрос о выдаче убитого позднее в Берлине боевика, так как обсуждение этой темы между спецслужбами двух стран показало, что такой запрос вряд ли будет удовлетворен, заявил на пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 06:51
Авто

В Euro NCAP «разбили» Volkswagen Golf VIII и новый Nissan Juke

Движок вчера в 05:50
Происшествия

В Ивановской области перевернулся автобус со школьниками

Школьный автобус с 10 школьниками перевернулся под Иваново, дети не пострадали, взрослый сопровождающий получил ушибы, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы УМВД РФ по региону Владислав Радостин.
РИА Новости 01:27
Происшествия

Опубликовано видео инцидента с Челябинским метеоритом

Исторический музей Южного Урала показал видео, на котором можно увидеть самопроизвольное поднятие защитного купола, под которым хранится фрагмент Челябинского метеорита.
РИА Новости 17 декабря в 17:32
Общество

Температура воздуха в Москве в среду побила рекорд 133-летней давности

Ранее в центре погоды «Фобос» сообщали, что в среду, 18 декабря, температура воздуха в столице может побить рекорд 133-летней давности.
Агентство Москва вчера в 13:00
Общество

Медведев утвердил новые правила маркировки автомобилей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, которое устанавливает новый порядок замены проржавевших номеров на автомобилях.
RT на русском 06:10
Политика

Путин дал совет мигрантам в России

На большой пресс-конференции Владимир Путин во время ответа на вопрос о демографии высказался на тему мигрантов и их ассимиляции в России.
Телеканал 360° 07:13
Происшествия

В Москве из-за угрозы взрыва проверяют более 10 детских садов

Более 10 детских садов проверяются в Москве после поступивших сообщений с угрозами взрыва, проведена эвакуация людей.
ТАСС 04:02
Общество

Пятилетняя россиянка вошла в топ-3 самых высокооплачиваемых блогеров

Американский журнал Forbes составил свой ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых блогеров Youtube.
РБК вчера в 11:21
Армия и оружие

Стало известно, при каких условиях Россия начнет ядерную войну с НАТО

Военный эксперт рассказал об условиях, при которых Российская Федерация может нанести ядерный удар по странам НАТО.
ИнфоСМИ вчера в 13:20
Происшествия

Полицейские на Сахалине избили мужчину из-за фамилии

Сахалинские полицейские избили 38-летнего военнослужащего, приняв его за преступника. Об этом 19 декабря сообщает ИА «Сахалин.инфо».
Известия 05:39
Происшествия

Следователи задержали бывшего топ-менеджера банка «Восточный»

В СИЗО в феврале были отправлены основатель Baring Vostok американец Майкл Калви, топ-менеджер компании француз Филипп Дельпаль, партнер в области медиа Ваган Абгарян, директор по инвестициям Иван Зюзин, экс-глава "Восточного" Алексей Кордичев и гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров.
РИА Новости 07:39
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