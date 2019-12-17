Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 26,3 копейки - до 69,6801 рубля, курс доллара уменьшился на 23,6 копейки - до 62,5326 рубля, следует из данных Банка России.

Официальный курс евро на среду снизился до 69,68 рубля

Общество МЧС предупредило о тумане в Москве «В ближайший час с сохранением до 08:00 18 декабря в Москве местами ожидается туман с видимостью 100-500 метров», — говорится в сообщении.

Происшествия Над челябинским метеоритом в музее самопроизвольно поднялся купол В музее, где хранится челябинский метеорит, произошел необъяснимый случай – над фрагментом астероида самопроизвольно раскрылся купол, который управляется пультом, находившимся в тот момент в специальном хранилище под видеонаблюдением.

Шоу-бизнес Нелли Ермолаева разводится с мужем Андреев в свою очередь тоже посвятил бывшей избраннице теплые слова. Нелли Ермолаева боится лишиться мужа из-за ребенка.

Экономика В России дифференцируют промсубсидии для автопроизводителей Правительство России приняло решение дифференцировать выплату автопроизводителям промышленных субсидий в зависимости от уровня локализации их производства в нашей стране.

Общество Посол Великобритании рассказал о судьбе Скрипалей Скрипали, как утверждают британские власти, 4 марта 2018 года были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок» в результате операции с участием сотрудников ГРУ.

Экономика Аветисян заявил об инициировании против него уголовного дела в Лондоне Владелец компании «Финвижн» Артем Аветисян в интервью РБК рассказал о попытке фонда Baring Vostok — его оппонентов по корпоративному конфликту в банке «Восточный» — «конструировать» лично против него уголовное дело в Великобритании.

Общество Телеканалы предъявили операторам ультиматум по вещанию в интернете Согласно проекту, Роскомнадзор выберет для организации онлайн-трансляций одну компанию, ее софт (плеер) обязаны использовать как 20 федеральных телеканалов, так и все видеосервисы и операторы, желающие показывать эти каналы.

Общество Роструд рассказал о коротких рабочих неделях в 2020 году Заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец рассказал, что в 2020 году россиян ожидают восемь сокращённых рабочих недель в связи с праздниками и переносом нерабочих праздничных дней, которые выпадают на выходные.

Авто АвтоВАЗ запустил производство обновленной Lada 4х4 Внедорожник получил новую приборную панель с белой подсветкой спидометра, тахометра и бортового компьютера с расширенными функционалом; более объемный бардачок, две 12-вольтовые розетки, доработанный тоннель пола с подстаканниками и нишами для мелких предметов, а также новый электронно управляемый блок управления климатической системой с тремя вращающимися рукоятками.

Общество В Магаданской области 31 декабря объявили выходным днем В Магаданской области указом "Об изменении рабочего времени" губернатора Сергея Носова 31 декабря было сделано выходным днем. об этом сообщает РИА "Новости".

Спорт В РУСАДА рассказали о первых результатах перепроверки допинг-проб WADA передало Российскому антидопинговому агентству около 15 дел после перепроверки допинг-проб московской лаборатории, сообщила РИА Новости заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

Общество Опубликован итоговый документ COP25 Участники Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP25), которая проходит в Мадриде под председательством Чили, приняли решение усилить свои амбиции в защите климата, говорится в итоговом документе.

Политика Названа дата голосования по импичменту Трампа в палате представителей Финальное голосование Палаты представителей конгресса США по импичменту президента Дональда Трампа состоится в среду, говорится в обращении спикера палаты Нэнси Пелоси к демократам.

Политика Сенат США одобрил бюджет с санкциями против «Северного потока-2» Сенат США одобрил оборонный бюджет в размере 738 миллиардов долларов, куда включены санкции против газопровода "Северный поток — 2" и военная помощь Украине, следует из итогов голосования.

Происшествия Российские пограничники задержали пять японских рыболовецких судов Российские пограничники задержали во вторник пять японских рыболовецких судов, сообщает телевидение NHK со ссылкой на источник в МИД Японии.