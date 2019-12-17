Финансы
РИА НовостиОфициальный курс евро на среду снизился до 69,68 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 26,3 копейки - до 69,6801 рубля, курс доллара уменьшился на 23,6 копейки - до 62,5326 рубля, следует из данных Банка России.
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Политика
Зеленский предложил «лишить» Севастополь «специального статуса»
Президент Украины Владимир Зеленский предложил убрать упоминание о "специальном статусе" Севастополя из конституции страны.
Происшествия
В СИЗО пропал экс-губернатор Сахалина Хорошавин
Как сообщало ИА REGNUM, экс-губернатор Сахалина Александр Хорошавин был арестован в апреле 2015 года.
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Россия расширила список санкций против граждан и товаров с Украины
Премьер-министр России Дмитрий Медведев расширил перечень украинских граждан, в отношении которых вводятся специальные экономические меры.
Общество
МЧС предупредило о тумане в Москве
«В ближайший час с сохранением до 08:00 18 декабря в Москве местами ожидается туман с видимостью 100-500 метров», — говорится в сообщении.
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Над челябинским метеоритом в музее самопроизвольно поднялся купол
В музее, где хранится челябинский метеорит, произошел необъяснимый случай – над фрагментом астероида самопроизвольно раскрылся купол, который управляется пультом, находившимся в тот момент в специальном хранилище под видеонаблюдением.
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Нелли Ермолаева разводится с мужем
Андреев в свою очередь тоже посвятил бывшей избраннице теплые слова. Нелли Ермолаева боится лишиться мужа из-за ребенка.
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В России дифференцируют промсубсидии для автопроизводителей
Правительство России приняло решение дифференцировать выплату автопроизводителям промышленных субсидий в зависимости от уровня локализации их производства в нашей стране.
Здоровье
Никотиновые леденцы. Почему снюс так опасен и что делается для борьбы с ним?
Рассказываем, что это такое, почему эти конфетки набирают популярность в молодежной среде и что делают власти, чтобы это исправить.
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С оборонного завода в Башкирии пропали более 200 тонн взрывчатки
Предприятие «Авангард» производит промышленную взрывчатку для нефтегазовой отрасли, выпускает взрывчатые вещества для Минобороны России и утилизации боеприпасов для реактивных систем залпового огня.
Экономика
Россия увеличила вложения в гособлигации США на $622 млн
Россия в октябре 2019 года увеличила вложения в государственные ценные бумаги США на $622 млн — до $10,697 млрд.
Музыка
«Россия 1» заглушила слово «протесты» в песне группы «Би-2»
Церемонию показали вечером 13 декабря.
Общество
Посол Великобритании рассказал о судьбе Скрипалей
Скрипали, как утверждают британские власти, 4 марта 2018 года были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок» в результате операции с участием сотрудников ГРУ.
Экономика
Аветисян заявил об инициировании против него уголовного дела в Лондоне
Владелец компании «Финвижн» Артем Аветисян в интервью РБК рассказал о попытке фонда Baring Vostok — его оппонентов по корпоративному конфликту в банке «Восточный» — «конструировать» лично против него уголовное дело в Великобритании.
Наука
Каменным великанам с острова Пасхи нашли работу
На острове Пасхи раскрыли секрет каменных истуканов - моаи.
Шоу-бизнес
Актриса сериалов Disney Мейтленд Уорд ушла в порно
Актриса Мейтленд Уорд ушла из киностудии Disney в порноиндустрию, объяснив это более высоким заработком.
Общество
Телеканалы предъявили операторам ультиматум по вещанию в интернете
Согласно проекту, Роскомнадзор выберет для организации онлайн-трансляций одну компанию, ее софт (плеер) обязаны использовать как 20 федеральных телеканалов, так и все видеосервисы и операторы, желающие показывать эти каналы.
Общество
Роструд рассказал о коротких рабочих неделях в 2020 году
Заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец рассказал, что в 2020 году россиян ожидают восемь сокращённых рабочих недель в связи с праздниками и переносом нерабочих праздничных дней, которые выпадают на выходные.
Футбол
Божович продолжит работу с «Крыльями Советов»
Наука
Одиссея судна «Академик М. А. Лаврентьев»: как исследуют Тихий океан
Именно поэтому экспедиция НИС "Академик М. А. Лаврентьев" в мае 2016 занималась не только геологическими исследованиями, но и изучением живых организмов, обитающих в районе вулкана Пийпа.
Авто
АвтоВАЗ запустил производство обновленной Lada 4х4
Внедорожник получил новую приборную панель с белой подсветкой спидометра, тахометра и бортового компьютера с расширенными функционалом; более объемный бардачок, две 12-вольтовые розетки, доработанный тоннель пола с подстаканниками и нишами для мелких предметов, а также новый электронно управляемый блок управления климатической системой с тремя вращающимися рукоятками.
Общество
В Магаданской области 31 декабря объявили выходным днем
В Магаданской области указом "Об изменении рабочего времени" губернатора Сергея Носова 31 декабря было сделано выходным днем. об этом сообщает РИА "Новости".
Спорт
В РУСАДА рассказали о первых результатах перепроверки допинг-проб
WADA передало Российскому антидопинговому агентству около 15 дел после перепроверки допинг-проб московской лаборатории, сообщила РИА Новости заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.
Общество
Опубликован итоговый документ COP25
Участники Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP25), которая проходит в Мадриде под председательством Чили, приняли решение усилить свои амбиции в защите климата, говорится в итоговом документе.
Политика
Названа дата голосования по импичменту Трампа в палате представителей
Финальное голосование Палаты представителей конгресса США по импичменту президента Дональда Трампа состоится в среду, говорится в обращении спикера палаты Нэнси Пелоси к демократам.
Политика
Сенат США одобрил бюджет с санкциями против «Северного потока-2»
Сенат США одобрил оборонный бюджет в размере 738 миллиардов долларов, куда включены санкции против газопровода "Северный поток — 2" и военная помощь Украине, следует из итогов голосования.
Происшествия
Российские пограничники задержали пять японских рыболовецких судов
Российские пограничники задержали во вторник пять японских рыболовецких судов, сообщает телевидение NHK со ссылкой на источник в МИД Японии.
Авто
Реформа техосмотра приведёт к проблемам для автовладельцев. На ТО могут ввести мораторий
Ещё одна проблема связана с тем, что после ограничения пропускной способности всех пунктов ТО в некоторых регионах обнаружится их нехватка: то есть машин будет больше, чем способны принять местные операторы.