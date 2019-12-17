Финансы

РИА НовостиРИА НовостиОфициальный курс евро на среду снизился до 69,68 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 26,3 копейки - до 69,6801 рубля, курс доллара уменьшился на 23,6 копейки - до 62,5326 рубля, следует из данных Банка России.
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