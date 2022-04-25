Будьте в Плюсе

Официальный курс доллара снизился до 73,36 рубля

Банк России определил курс доллара у отметки в 73,36 рубля.
Экономика сегодня
Официальный курс евро регулятор понизил на 2 рубля 55,98 копейки, до 77,4651 рубля.
ТАСС
Сегодня в ходе торговой сессии на Московской бирже курс евро упал до 77 рублей впервые с июня 2020 года.
ФАН
Бивалютная корзина снизилась на 87,36 коп. к уровню закрытия 22 апреля, до 76,69 рубля.
Финмаркет

Подробнее о событии

Курс доллара упал до 73,12 рубля, евро - на 77,16 рубля
ПРАЙМ12:20
Курс доллара снизился ниже 74 рублей
Banknn.ru03:25
Официальный курс евро понизился на 2,55 рубля
Московский Комсомолец09:55
ЦБ понизил курс доллара на 26 апреля до 73,36 рубля, евро - до 77,47
ТАСС09:48
Официальный курс доллара на вторник составил 73,36 руб, евро — 77,47 рубля
РИА Новости09:33
Официальный курс доллара на 26 апреля 2022 года составит 73,36 рубля
Комсомольская правда10:54
Нацвалюта РФ подорожала на новостях о возможности оплаты газа рублями без нарушения санкций ЕС
Интерфакс03:24

Интересное

В Тирасполе обстреляли здание министерства госбезопасности Приднестровья

Здание обстреляли, по предварительной информации, из гранатомёта. Отмечается, что на территории учреждения прогремело не менее трёх взрывов.
REGNUM11:46

Захарова заявила, что Хорватия отказала в гуманитарном рейсе для российских дипломатов

Хорватия «издевательски» отказалась позволить Москве осуществить гуманитарный рейс для эвакуации высланных из Загреба российских дипломатов.
Lenta.ru10:37

Немецкая Uniper сочла возможным платить за российский газ в евро

Немецкая энергетическая компания Uniper заявила, что считает возможным оплачивать российский газ в соответствии с санкциями, несмотря на требование оплаты в рублях, передает Reuters.
РБК12:34

SOCAR заявила, что Азербайджан не будет расплачиваться за российский газ рублями

В настоящее время поставки российского газа в Азербайджан осуществляются в рамках договора о сезонном обмене природным газом, подписанного в июле 2021 года между госкомпанией "Азерконтракт" и группой "Газпром".
Интерфакс12:10

Лейтенанта ВСУ задержали за убийство жителя Мариуполя и изнасилование его жены

По данным следствия, в начале апреля в Мариуполе украинские военные задержали двух мирных граждан на велосипеде, проезжавших мимо блокпоста.
РИА Новости10:26

Белгородский губернатор сообщил об обстреле села со стороны Украины

Населенный пункт Нехотеевка в Белгородской области обстреляли со стороны Украины, сообщил в Telegram глава региона Вячеслав Гладков.
РБК12:45

В Польше заявили, что газовая система полностью готова к прекращению поставок из России

В Варшаве заявляют, что нашли возможность полностью отказаться от российского газа за счет диверсификации источников поставок.
ТАСС11:40

Президент РФ предложил снизить ставку по льготной ипотеке с 12 до 9%

Ставка по программе льготной ипотеки с господдержкой будет снижена до 9% вслед за снижением ключевой ставки ЦБ, сообщил в понедельник президент РФ Владимир Путин.
Интерфакс10:28

Минобороны прекратит боевые действия для эвакуации мирных жителей с «Азовстали»

«Вооруженные силы России и формирования Донецкой Народной Республики с 14:00 (мск) 25 апреля 2022 года в одностороннем порядке прекращают любые боевые действия, подразделения отводятся на безопасное расстояние и обеспечивают вывод указанной категории граждан в любых избранных ими направлениях», — сказано в сообщении.
РБК06:20

Майор ВСУ на русском языке попросил Европу помочь в эвакуации военных из «Азовстали»

Мужчина назвал себя командиром 36-й бригады ВСУ.
ФАН04:45