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РИА Новости
РИА Новости

Официальный курс евро на вторник вырос до 86,47 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 5,74 копейки - до 86,4666 рубля, курс доллара упал на 24,81 копейки - до 72,9676 рубля, следует из данных Банка России.В источнике
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Интерфакс

Рубль подешевел к евро на 40 копеек

Интерфакс03:33
Газета.Ru

Официальный курс доллара снизился до 72,97 рубля

Газета.Ru05:57
Телеканал 360°

Рубль упал на открытии торгов

Телеканал 360°05:56
Росбалт

Рубль в ходе торгов теснит доллар, но уступает евро

Росбалт03:50
РИА Новости

Официальный курс евро на вторник вырос до 86,47 рубля

РИА Новости06:20
Деловое.ТВ

Официальный курс евро вырос до 86 рублей

Деловое.ТВ15 августа в 14:59
Парламентская газета

Официальный курс доллара на выходные снизился до 73,22 рубля

Парламентская газета14 августа в 09:25

Россельхознадзор предложил ужесточить меры борьбы с «санкционкой»

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт предложил ужесточить меры борьбы с контрабандистами, которые ввозят в страну запрещенные продукты, поскольку те стали действовать более изощренно.
РИА Новости00:59
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Руководство забастовавшего МТЗ постарается сохранить работу конвейера

Руководство Минского тракторного завода рассчитывает на то, что работа конвейера и отгрузка техники не будет остановлена, несмотря на начавшуюся забастовку, сообщили в пресс-службе предприятия.
Интерфакс04:13
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Очевидцы сообщили о движении колонн спецтехники без номеров в сторону Белоруссии

Колонна грузовиков «Урал» и КамАЗ без номеров и опознавательных знаков движется в сторону границы с Белоруссией по трассам Е95 и M1, передает Conflict Intelligence Team (CIT) со ссылкой на видео из Telegram-каналов и информацию СМИ.
Коммерсантъ05:23
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Двое полицейских пострадали при столкновениях в районе Куштау

Двое полицейских пострадали при столкновении экоактивистов на шихане Куштау в Башкирии с коллективом Башкирской содовой компании, это станет предметом уголовного разбирательства, заявил глава региона Радий Хабиров.
РИА Новости03:14
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Михаил Дегтярев отправил в отставку главу Минздрава Хабаровского края

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев отправил в отставку главу регионального Министерства здравоохранения Александра Витько, сообщает краевое правительство.
РИА Новости03:14
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В Воронеже умерла в больнице сбитая в коляске 4-месячная девочка

В реанимации больницы в Воронеже в субботу, 15 августа скончалась 4-летняя девочка, которую сбил в коляске на ул. Ворошилова водитель автомобиля ВАЗ-2105, сообщило со ссылкой на региональный депздрав РИА «Воронеж» в понедельник, 17 августа.
Kursk.com05:03
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