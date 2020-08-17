Официальный курс евро на вторник вырос до 86,47 рубля
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Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 5,74 копейки - до 86,4666 рубля, курс доллара упал на 24,81 копейки - до 72,9676 рубля, следует из данных Банка России.В источнике
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