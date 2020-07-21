Финансы
Банки.руОфициальный курс доллара снизился на 1 рубль, евро — на 1,14 рубля
Банк России установил официальные курсы валют на 22 июля. Курс доллара понизился на 99,6 копейки, составив 70,9668 рубля (71,9628 рубля на 21 июля). Курс евро снизился на 1 рубль 14 копеек до 81,2499 рубля (с 82,3902 рубля на 21 июля).
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Министр спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал информацию о том, что глава Подмосковья Андрей Воробьев решил, что "Химки" будут играть в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает "Чемпионат.com".
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Фургал опубликовал обращение к хабаровчанам после отставки
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Два клуба Российской премьер-лиги сделали предложение нападающему "Зенита" Александру Кокорину.
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Европа нашла замену российскому газу
Израиль может стать новым поставщиком для Европы, которая ищет замену «Газпрому».
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Heise заявило о возможной ссоре прокуратуры и правительства Нидерландов по делу MH17
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