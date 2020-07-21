Финансы

Банки.руБанки.руОфициальный курс доллара снизился на 1 рубль, евро — на 1,14 рубля

Банк России установил официальные курсы валют на 22 июля. Курс доллара понизился на 99,6 копейки, составив 70,9668 рубля (71,9628 рубля на 21 июля). Курс евро снизился на 1 рубль 14 копеек до 81,2499 рубля (с 82,3902 рубля на 21 июля).
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Официальный курс евро снизился более чем на рубль

РИА Новости08:57

Банк России уронил официальные курсы доллара и евро

Росбалт06:41

Курс рубля на 20 июля 2020: доллар подорожал до 71,90 рубля

Комсомольская правдавчера в 03:56

Курсы валют ЦБ РФ на 21 июля: 70,9668 руб/доллар США и 81,2499 руб/евро

SIA.ru07:00

Официальный курс евро на среду снизился на 1,14 рубля - до 81,25 рубля

ПРАЙМ05:55

ЦБ РФ установил курс доллара США с 22 июля в размере 70,9668 руб

Финмаркет05:48

ЦБ понизил курс доллара на 22 июля до 70,97 рубля

ТАСС06:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 10:08, Ашберн
Происшествия

Захвативший заложников в Луцке открыл стрельбу

Мужчина, захвативший в заложники пассажиров автобуса, совершил два выстрела в сторону правоохранителей.
Свободная Пресса 07:10
592
Общество

Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни к 2030 году

Ранее в июле на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам глава государства подчеркивал, что долгосрочные цели нового указа не меняются.
РБК 09:47
4,6K
Политика

Жители Хабаровска встретили нового губернатора стихийным митингом

Pravda.Ru 07:30
Шоу-бизнес

Актриса Светлана Светличная получила сотрясение мозга во время съемок

Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная получила сотрясение мозга, когда давала интервью одному из телеканалов.
Аргументы и Факты 05:27
19
Политика

Британия сочла вмешательство России в референдум по Brexit бесполезным

Великобритания опубликовала на сайте правительства доклад о российском вмешательстве в политическую жизнь страны.
Lenta.ru 06:50
312
Кино

Слухи: Бен Аффлек вновь станет Бэтменом в камео в фильме «Флэш»

Помимо Роберта Паттинсона, который исполняет роль Темного рыцаря в «Бэтмене» Мэтта Ривза, к роли детектива в плаще, по слухам, вернется Майкл Китон.
Киноафиша России 04:05
Общество

В Сочи смерч вышел на берег и разрушил пляж

Краснодар, 21 июля 2020, 15:21 — REGNUM Пляж в Олимпийском парке на Имеретинской низменности Сочи получил разрушения из-за смерча 21 июля, об этом в социальных сетях сообщили очевидцы.
REGNUM 08:21
42
Общество

14 волгоградских выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов

ИА Городские вести. Волгоград вчера в 07:49
21
Политика

Кадыров пригласил Помпео в свое родовое селение в Чечне

Российская газета 05:59
9
Общество

Пригожин «пожертвовал» Навальному 1 млн рублей

Господин Навальный назвал в качестве причины штраф на 88 млн руб. по иску компании «Московский школьник», которую связывают с господином Пригожиным.
Коммерсантъ вчера в 12:31
6
Общество

Путин направил Зиничева в подтопленные Нижние Серги

Российская газета 07:31
15
Происшествия

В Москве задержали подозреваемого в нападениях на женщин

В столичном СК сообщили о задержании мужчины, подозреваемого «в совершении серии преступлений против половой неприкосновенности женщин на юго-западе Москвы».
RT на русском 04:31
43
Гаджеты

Xiaomi представила бюджетный проектор Mijia Projector 2 Pro

Проектор отличается несколькими режимами наводки резкости, максимальной диагональю выведения изображения 200 дюймов, а также 4-канальным светодиодным источником света Luminus, который обеспечивает до 1300 ANSI люмен яркости.
Evo-rus.com 07:18
2
Армия и оружие

В Крым перебросили фронтовые бомбардировщики Су-24М

В Крым перебросили фронтовые бомбардировщики Су-24М, которые накануне оснастили высокоточными системами СВП-24 «Гефест».
Московский Комсомолец 01:17
6
Общество

Российские семьи смогут получить сразу три пособия на детей в августе

Размер выплаты будет больше, если в семье воспитывается больше детей.
Live24 02:30
294
Общество

В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
956
Футбол

Министр спорта Подмосковья: новость о решении губернатора по «Химкам» - фикция и вброс

Министр спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал информацию о том, что глава Подмосковья Андрей Воробьев решил, что "Химки" будут играть в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 09:26
Политика

Фургал опубликовал обращение к хабаровчанам после отставки

Известия вчера в 23:47
216
Путешествия

Источники усомнились в возобновлении чартеров в Турцию

Этим летом россияне вряд ли смогут отправиться на курорты Турции прямыми чартерными рейсами.
BFM.ru 09:43
1
Общество

Опубликован полный текст обращения Юрия Дмитриева к суду

В июле Юрий Дмитриев произнес последнее слово. Его полный текст публикует издание «Медуза».
Петрозаводск говорит 03:59
5
Общество

Новые автомобильные штрафы и тарифы вступят в силу в РФ с 1 августа

В РФ для автомобилистов с августа появятся новые возможности и ограничения. Вступят в силу новые штрафы и тарифы.
ToDay News Ufa 00:24
66
Музыка

Клип группы Little Big установил рекорд YouTube-канала Евровидения

Клип группы Little Big на песню Uno, размещённый на YouTube-канале конкурса «Евровидение», набрал 134 млн просмотров и стал самым популярным материалом за всё время существования страницы.
RT на русском 08:56
124
Происшествия

Афганская девочка застрелила боевиков «Талибана», убивших ее родителей

РИА Новости 06:52
17
Футбол

Два клуба РПЛ предложили контракт Александру Кокорину

Два клуба Российской премьер-лиги сделали предложение нападающему "Зенита" Александру Кокорину.
Российская газета 06:59
Гаджеты

Xiaomi обновит 23 смартфона до стабильной версии MIUI 12 в августе

Компания Xiaomi рассказала, какие модели смартфонов получат в августе текущего года международную стабильную версию MIUI 12.
ToDay News Ufa 09:10
13
Энергетика

Европа нашла замену российскому газу

Израиль может стать новым поставщиком для Европы, которая ищет замену «Газпрому».
Lenta.ru вчера в 12:17
361
Происшествия

Ребенок, спасенный с балкона в Подольске, помещен в больницу

ТАСС 09:58
9
Общество

В Одесской области памятник Ленину переделали в болгарина Трифона

РИА Новости 08:12
Политика

Heise заявило о возможной ссоре прокуратуры и правительства Нидерландов по делу MH17

Суд в свою очередь продлил срок разбирательства по делу потерпевшего крушение лайнера.
Evo-rus.com 04:07
7
Фигурное катание

В Москве погибла 20-летняя фигуристка Екатерина Александровская

В Москве фигуристка пробовала участвовать в телевизионных шоу, но карьера так и не складывалась.
Вести Подмосковья 18 июля в 08:39
130
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное