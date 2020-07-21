Банк России установил официальные курсы валют на 22 июля. Курс доллара понизился на 99,6 копейки, составив 70,9668 рубля (71,9628 рубля на 21 июля). Курс евро снизился на 1 рубль 14 копеек до 81,2499 рубля (с 82,3902 рубля на 21 июля).

Официальный курс доллара снизился на 1 рубль, евро — на 1,14 рубля

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